Création d'un nouveau comité - L'UMQ fait de la démocratie municipale une priorité pour 2024

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Les membres du nouveau comité sur la démocratie municipale de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont tenu une première réunion aujourd'hui pour donner le coup d'envoi à leurs travaux. Présidé par la mairesse de Granby, madame Julie Bourdon, ce comité aura notamment pour mandat de valoriser la démocratie municipale et le rôle des élues et élus municipaux.

« La situation actuelle est inquiétante. Près de 800 démissions ont été enregistrées depuis les dernières élections municipales, un chiffre sans précédent. Les cas de harcèlement et d'intimidation envers et entre les élues et élus municipaux ne cessent d'augmenter. Les prochaines élections municipales sont dans moins de deux ans. Alors, au-delà des constats, il nous faut agir. Agir pour soutenir nos membres dans leurs rôles et missions. Agir pour consolider la démocratie municipale. Pour l'Union, ce dossier est une grande priorité pour 2024 », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

« Je crois profondément en la démocratie municipale. C'est pourquoi je suis fière d'amorcer les travaux de ce nouveau comité aux côtés de mes collègues élues et élus. Ensemble, nous allons travailler à l'élaboration de propositions concrètes et ambitieuses afin de promouvoir l'importance de la démocratie de proximité et des débats sains et respectueux pour favoriser l'engagement, et valoriser l'implication essentielle des élues et élus municipaux partout au Québec », a déclaré madame Julie Bourdon, présidente du comité et mairesse de Granby.

Lors de la création du comité, certains objectifs de travail ont été mis de l'avant : moderniser, valoriser et accompagner. Lors de la prochaine réunion, qui aura lieu le 27 février prochain, le comité entamera une discussion sur les moyens d'atteindre ces objectifs et les prochaines actions à mettre en œuvre.

À propos du comité sur la démocratie municipale

Le comité sur la démocratie municipale de l'UMQ est composé des élues et élus suivants :

Mme Julie Bourdon , présidente du comité, trésorière de l'UMQ, présidente de la Commission Femmes et gouvernance et mairesse de Granby ;

, présidente du comité, trésorière de l'UMQ, présidente de la Commission Femmes et gouvernance et mairesse de ; M. Younes Boukala, conseiller de l'arrondissement Lachine et président de la Commission des jeunes élues et élus;

et président de la Commission des jeunes élues et élus; M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat ;

; Mme Geneviève Dubois, 2 e vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Nicolet ;

vice-présidente de l'UMQ et mairesse de ; Mme Vicki Émard, mairesse de Labelle ;

Émard, mairesse de ; Mme Catherine Fournier , mairesse de Longueuil ;

, mairesse de ; Mme Alexandra Labbé, mairesse de Chambly ;

; M. Jean Lamarche , maire de Trois-Rivières;

, maire de Trois-Rivières; M. Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy ;

; Mme Cathy Poirier , mairesse de Percé.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

