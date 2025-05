Création d'un guide de gouvernance pour mieux outiller le milieu du sport et du loisir

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui la publication d'un guide de gouvernance destiné à tous les gestionnaires et aux membres des conseils d'administration du milieu du sport et du loisir qui souhaitent perfectionner leurs connaissances sur la gouvernance des organismes à but non lucratif (OBNL).

Très attendu par nos partenaires, ce guide a été rédigé en collaboration avec l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP). De plus, une quinzaine d'organismes ont été sondés pour permettre de mieux connaître les besoins du milieu. Ce guide vise à accompagner nos partenaires dans la mise en place d'une gouvernance efficace, afin que la mission de leurs organismes soit respectée et accomplie.

L'accès à une information de qualité est essentiel pour les administrateurs qui souhaitent exercer leur rôle avec rigueur et de manière consciencieuse et ainsi gouverner adéquatement et efficacement leur organisme. Ce document apporte les nuances nécessaires en tenant compte des réalités et contraintes propres aux organismes de sport et de loisir, notamment la disponibilité limitée des ressources dans un milieu majoritairement soutenu par des bénévoles. Il vient également encadrer l'élection des membres du conseil d'administration, les outiller et les accompagner dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions.

Citation :

« Dans le cadre de la dernière rencontre sur le développement du sport au Québec, des partenaires nous avaient fait part de leur désir d'avoir un guide pour les aider à mettre en place une bonne gouvernance. Je suis fière que ce document tant attendu soit désormais offert au milieu du sport et du loisir. Il est essentiel de rendre accessibles des mesures qui visent à professionnaliser et à outiller nos organismes à but non lucratif afin de rendre leur travail plus efficace. Les bienfaits de cette initiative se feront assurément ressentir dans l'expérience des différents acteurs. Je tiens à remercier l'IGGOP de sa précieuse collaboration et je suis convaincue que les effets seront positifs à court et à long terme. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Dans un environnement en constante évolution, les attentes en matière d'éthique, de transparence et de résultats sont de plus en plus élevées à l'égard des administrateurs du secteur sportif et récréatif. Le guide est conçu pour les clubs et les associations sportives afin que les membres des conseils puissent renforcer leur gouvernance et jouer pleinement leur rôle fiduciaire et stratégique en tenant compte de leurs valeurs respectives. Faire évoluer les organisations vers une gouvernance créatrice de valeurs est au cœur de la mission de l'Institut sur la gouvernance et nous sommes fiers d'avoir contribué à l'élaboration de ce guide. Nous sommes convaincus que ce dernier fournira aux organisations les outils essentiels pour établir un cadre de gouvernance solide, efficace et adapté à leurs besoins. »

François Dauphin, président-directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP)

Fait saillant :

En plus de ce guide, le Collège des administrateurs de sociétés, en partenariat avec le Ministère, offre gratuitement la formation virtuelle asynchrone « Les Assises de la gouvernance - Volet 1 » aux gestionnaires et membres de conseils d'administration des organismes de loisir et de sport affiliés à une fédération sportive, d'un organisme national de loisir ou d'une unité de loisir et de sport reconnus ou soutenus financièrement par le Ministère.

Liens connexes :

Pour consulter le Guide de gouvernance : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/encadrement-gouvernance-gestion-loisir-sport/gouvernance-organisme-sport-loisir.

Sport, Loisir et Plein air :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Éducation :



https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]