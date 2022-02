MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Collectif petite enfance prend l'initiative de mandater des experts et des chercheurs de différents horizons qui auront la responsabilité de former un comité public de suivi des recommandations du rapport de la Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) - communément appelé, rapport de la commission Laurent.

En ayant comme principal mandat de déterminer quelles organisations composeront le comité de suivi du rapport de la CSDEPJ, le comité constitutif permet la première étape de cette mobilisation collective. Il s'agit de s'assurer que le comité public de suivi soit doté des expertises et des connaissances les plus pertinentes afin de porter un regard à la fois critique et objectif sur l'état d'avancement des 65 recommandations et plus de 250 pistes d'action. Ce comité constitutif soumettra le résultat de ses délibérations à la mi-mars.

Membres du comité constitutif :

Camil Bouchard , docteur en psychologie, professeur-chercheur à la retraite, UQAM

, docteur en psychologie, professeur-chercheur à la retraite, UQAM Annie Bérubé , Ph.D, professeure, département de psychoéducation et de psychologie, UQO

, Ph.D, professeure, département de psychoéducation et de psychologie, UQO Sylvana Côté , Ph.D, professeure, École de santé publique, UDM, chercheure, CHU Ste-Justine

, Ph.D, professeure, École de santé publique, UDM, chercheure, CHU Ste-Justine Carl Lacharité , Ph.D, professeur titulaire, UQTR

, Ph.D, professeur titulaire, UQTR Julie Poissant , Ph.D, professeur au département d'éducation et formation spécialisées, UQAM

, Ph.D, professeur au département d'éducation et formation spécialisées, UQAM Nibisha Sioui, Ph.D, psychologue et chargée de cours, UQAM

Ph.D, psychologue et chargée de cours, UQAM George Tarabulsy , Ph.D, directeur scientifique, CRUJeF

« Bien que le gouvernement ait déposé le projet de loi n° 15 et un plan de mise en œuvre des recommandations, il n'y a pas d'échéancier clair dans la mise en place des recommandations. Les membres du Collectif petite enfance partagent la conviction qu'un comité de suivi émanant d'une initiative collective et diversifiée est un moyen fort pour assurer la pérennité du rapport. C'est le consensus de plusieurs décennies de réflexion de vouloir tabler sur la mise en commun du savoir des intervenants et des organisations de la société civile. Il est donc tout à fait naturel de s'assurer que ce rapport ne sombre pas dans l'oubli. Nos enfants sont l'avenir de notre société c'est donc notre responsabilité collective ! »

Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance

En appui à cette initiative, certains anciens membres de la Commission ont décidé de mettre l'épaule à la roue et agiront à titre de conseillers aussi bien pour les travaux du comité constitutif que pour ceux du comité public de suivi. Ils s'impliqueront donc en soutien, à titre de comité aviseur, en veillant toujours à ce que les recommandations et l'esprit du rapport soient au cœur des travaux qui s'entament aujourd'hui. Leur expérience est un atout de taille et leur participation démontre bien l'espoir qu'ils entretiennent envers leur rapport. Il s'agit des ex-commissaires experts de la CSDEPJ, ayant une longue expérience en matière d'aide et de protection de la jeunesse, notamment dans les domaines des services sociaux, juridiques et de santé et de bien-être des enfants :

Gilles Fortin André Lebon Jean-Simon Gosselin Jean-Marc Potvin Lesley Hill Danielle Tremblay

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 24 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

