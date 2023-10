Création d'un comité-conseil jeunesse sur le climat, le gouvernement doit passer de la parole aux actes!

QUÉBEC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Désirée McGraw, appuie le dépôt d'une pétition demandant la création d'un comité-conseil jeunesse permanent sur le climat, à l'Assemblée nationale. Considérant que les conséquences des changements climatiques impactent et impacteront davantage la jeunesse, le projet Génération climat Montréal, dépositaire de la pétition et leur partenaire l'Écothèque, estiment que cette génération devrait être consultée sur les décisions politiques qui influencent l'équilibre environnemental.

En 2021, les 15 à 29 ans représentaient 17% de la population, mais restaient une des tranches d'âge les moins bien représentées à l'Assemblée nationale. Sur 125 députés, seuls 10 avaient moins de 35 ans en 2022. C'est pourquoi les projets Génération climat Montréal et l'Écothèque espère que la pétition disponible jusqu'au 29 novembre 2023 reçoive un maximum d'appuis.

Rappelons qu'une motion a été votée en avril 2022, engageant le gouvernement à examiner la création d'un comité-conseil jeunesse permanent sur le climat, dans un processus horizontal, inclusif, participatif et transparent et qu'à ce jour, aucun comité n'a été mis en place. Ajoutons que ce genre de comité-conseil existe actuellement au niveau régional et fédéral, mais pas au niveau provincial.

« Le climat est un enjeu de société qui implique toutes les générations et sur lequel le gouvernement du Québec doit accélérer les actions. En mettant sur pied un comité-conseil jeunesse permanent, on s'assure de créer un dialogue intergénérationnel significatif et un meilleur accès des jeunes aux milieux décisionnels. Maintenant, le gouvernement doit passer de la parole aux actes et créer ce comité. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

