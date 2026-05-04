La transaction donne naissance à une plateforme nord-américaine de premier plan en emballages flexibles, générant plus de 200 M$ en ventes.

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - PolyExpert Inc. et Polykar Industries Inc. ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une fusion entre deux leaders du secteur, menant à la création d'Invera Flexibles, un chef de file en emballages flexibles regroupant plus de 200 M$ en ventes combinées et 350 employés, prêt à accélérer l'innovation et à enrichir significativement son offre de produits afin de mieux servir ses clients à travers l'Amérique du Nord.

Invera Flexibles s'appuie sur des décennies d'expertise en recherche, développement et production de films de polyéthylène spécialisés, de sacs et feuilles de plastique. L'entreprise réunit l'innovation et l'excellence opérationnelle qui ont caractérisé PolyExpert et Polykar, désormais rassemblées au sein d'une seule équipe performante, engagée envers le développement durable, la qualité des produits et l'excellence opérationnelle.

Invera Flexibles bénéficie du soutien de Kent Road Capital à titre d'investisseur principal, aux côtés de MontClerc Capital, du président et chef de la direction Amir Karim, ainsi que d'actionnaires employés.

Dans le cadre de cette transaction, Invera Flexibles prévoit investir jusqu'à 20 M$ afin d'accroître et de moderniser ses capacités de production dans ses installations d'Edmonton et de Laval. Une fois ces investissements réalisés, l'entreprise atteindra une capacité de production annuelle dépassant 150 millions de livres, renforçant ainsi son envergure et sa capacité à répondre à la demande croissante du marché pour des films et produits d'emballage flexibles de haute qualité.

À la suite de cette fusion, Amir Karim, président et chef de la direction, a déclaré : « C'est pour moi un grand honneur et un privilège de poursuivre l'héritage des Industries Polykar et de PolyExpert au sein d'Invera Flexibles. Grâce à nos partenaires Kent Road Capital et MontClerc Capital, nous bénéficions à la fois d'un solide soutien financier et d'une expertise sectorielle, ce qui nous permet de continuer à bâtir une entreprise de premier plan qui saura innover et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients à travers l'Amérique du Nord. »

Avec des opérations d'un océan à l'autre, trois installations à la fine pointe situées à Montréal, Laval et Edmonton, et plus de 350 employés, Invera Flexibles se positionne comme un leader de marché dans cinq segments clés, notamment les films pour convertisseurs, les emballages industriels et alimentaires, les films agricoles et les solutions compostables. Les marques PolyExpert et Polykar continueront d'exister comme marques de commerce distinctes, conservant leur forte reconnaissance sur le marché tout en bénéficiant de l'envergure et des capacités d'Invera Flexibles.

Des investisseurs solides pour accélérer la croissance

Dave Timm, conseiller opérationnel chez Kent Road Capital et membre du conseil d'administration d'Invera Flexibles, a ajouté : « Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est ce que cela signifie pour nos clients -- en réunissant deux entreprises exceptionnelles; nos clients bénéficient désormais d'un partenaire, Invera Flexibles, disposant de plusieurs installations, d'une équipe d'employés hautement qualifiés et d'une capacité à croître à leurs côtés. Un tel niveau de fiabilité et de profondeur est rare dans ce marché. »

Mathieu L'Allier, associé directeur chez MontClerc Capital, a ajouté : « Nous sommes fiers de soutenir Invera Flexibles, une plateforme distinctive reposant sur des bases solides et offrant une trajectoire claire de croissance durable. »

Pour plus d'information, visitez: www.inveraflexibles.com.

À propos d'Invera Flexibles : Invera Flexibles est un fabricant de premier plan en emballages flexibles, disposant d'installations de production à travers l'Amérique du Nord. L'entreprise offre des films de polyéthylène durables ainsi que des solutions d'emballage flexibles à ses clients, en s'appuyant sur un engagement commun envers la qualité des produits, l'innovation et des partenariats à long terme.

À propos de Kent Road Capital : Kent Road Capital combine une solide expérience en capital-investissement avec une expertise éprouvée en transformation opérationnelle et en développement d'entreprises. La firme se consacre à l'acquisition et à la croissance d'entreprises de grande qualité, en leur fournissant les capacités et le capital nécessaires à leur essor. L'équipe de direction de KRC cumule plus de 30 ans d'expérience en capital-investissement et en exploitation.

À propos de MontClerc Capital : MontClerc Capital est un fonds de capital-investissement de 250 M$ réalisant des investissements minoritaires et majoritaires significatifs. MontClerc Capital a été fondé grâce à la vision entrepreneuriale complémentaire et à la capacité d'investissement de la famille Gauthier (HDG et Groupe Le Massif) et de la famille Leclerc (Groupe Leclerc). Ces groupes, ainsi que les 14 entrepreneurs et institutions partenaires qui sont investisseurs dans MontClerc Capital, mettent leur expertise à contribution afin de bâtir des entreprises de calibre mondial, durables et multigénérationnelles.

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Invera Flexibles

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