MontClerc Capital conclut un investissement stratégique dans Polykar pour accélérer sa croissance nord-américaine

MONTRÉAL, le 5 août 2025 /CNW/ - MontClerc Capital a réalisé un investissement stratégique significatif dans Polykar, un fabricant canadien de premier plan de solutions d'emballage flexible durable, en acquérant une participation minoritaire afin de soutenir la croissance de l'entreprise en Amérique du Nord. Cet investissement permettra à Polykar d'augmenter sa capacité de production et d'accélérer le développement de solutions d'emballage innovantes et respectueuses de l'environnement pour répondre à la demande croissante du marché.

MontClerc Capital mise sur Polykar pour accélérer l’innovation, la croissance et le leadership en emballage écoresponsable. (Groupe CNW/Polykar)

« Cette collaboration réaffirme le leadership de Polykar dans le domaine des emballages écoresponsables, a déclaré Amir Karim, Président et chef de la direction de Polykar. Depuis plus de 35 ans, nous avons bâti une entreprise résiliente, fondée sur l'innovation et l'excellence opérationnelle. Avec le soutien de MontClerc Capital, nous sommes prêts à investir dans des technologies de pointe et à participer à la consolidation de notre industrie. Cet investissement est un vote de confiance envers notre modèle d'affaires et notre potentiel. »

MontClerc Capital apporte une expertise opérationnelle approfondie, des racines locales solides et une approche d'investissement à long terme visant à aider les entreprises québécoises à se développer de manière ciblée et performante, en favorisant la croissance, que ce soit par croissance organique ou par acquisition.

« Polykar répond en tous points à nos critères d'investissement, notamment par la solidité de son équipe de direction, la qualité de ses produits et une saine gouvernance. Son potentiel de croissance est significatif, et la participation de MontClerc Capital, tant en capital qu'en expertise stratégique, contribuera à solidifier ses bases et à accélérer son développement », souligne Martin Garand, associé chez MontClerc Capital.

« Polykar est un leader dans son marché et possède une excellente réputation. Notre investissement témoigne d'une confiance dans leur plan de croissance et de supporter leur vision de devenir un leader nord-américain de l'emballage flexible. »

À propos de Polykar

Fondée en 1987, Polykar est devenue un leader primé dans la fabrication de solutions d'emballage durables. Notre spécialité est de produire des pellicules de polyéthylène pour convertisseurs, des sacs à déchets, des sacs certifiés compostables, ainsi que des emballages alimentaires et industriels respectueux de l'environnement. La collaboration, l'excellence et la fierté qui caractérisent Polykar nous ont valu d'être reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2021. Avec des usines à Montréal et à Edmonton, notre modèle à deux sites nous permet de propulser la création de produits innovants ayant le potentiel de générer moins de déchets et de profiter à tous -- un emballage flexible à la fois.

À propos de MontClerc Capital

MontClerc Capital est née de l'union des visions entrepreneuriales complémentaires et de la capacité d'investissement de la Famille Gauthier de HDG et du Groupe Le Massif ainsi que de la famille Leclerc du Groupe Leclerc. Les deux groupes maitrisent l'expertise pour bâtir des entreprises de niveau mondial et multigénérationnelles. MontClerc Capital apporte une expérience opérationnelle et d'investissement qui se distingue par une approche collaborative axée sur la croissance permettant de créer de la valeur sur le long terme. MontClerc met à profit l'expérience d'entrepreneur à succès pour aider les entreprises partenaires.

SOURCE Polykar

Contact média : Polykar, Bryan Mongeau, Directeur - Marketing et communications, Polykar Courriel :[email protected]; MontClerc Capital, Pierre-Thomas Choquette, Vice-président - Communications corporatives, Arsenal Conseils, Courriel : [email protected]