POLYKAR ANNONCE SON NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pierre Fitzgibbon nommé président du conseil

MONTRÉAL, le 5 août 2025 /CNW/ - Polykar, un fabricant canadien de premier plan d'emballages flexibles écoresponsables, dévoile la composition de son premier conseil d'administration et annonce la nomination de Pierre Fitzgibbon à titre de président du conseil.

Amir Karim de Polykar souhaite la bienvenue à Pierre Fitzgibbon, président du conseil et nouvel actionnaire. (Groupe CNW/Polykar)

M. Fitzgibbon est grandement reconnu pour ses contributions au développement économique du Québec. Avec plus de trente ans d'expérience dans les domaines de la finance, de la stratégie d'entreprise et du développement des affaires, il a occupé des postes influents dans les domaines de la politique, de la finance, ainsi que dans le monde des affaires. Il a été ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et possède une connaissance approfondie des moteurs économiques de la province. Son leadership contribuera à orienter la vision de Polykar en matière de croissance responsable et d'innovation.

« L'arrivée de Pierre en tant que président et actionnaire marque une étape déterminante pour l'avenir de notre entreprise, a déclaré Amir Karim, Président et chef de la direction de Polykar. Son leadership reconnu dans les secteurs public et privé sera un atout inestimable pour définir l'orientation stratégique de Polykar. Je suis convaincu qu'il jouera un rôle clé dans notre croissance et qu'il sera un mentor précieux pour moi à ce tournant majeur de notre développement. »

Le nouveau conseil d'administration de Polykar viendra enrichir la gouvernance de l'entreprise et regroupe les membres suivants :

Pierre Fitzgibbon , Conseiller spécial, Osler , Hoskin & Harcourt LLP

, Conseiller spécial, , Hoskin & Harcourt LLP Amir Karim , Président et chef de la direction, Polykar

, Président et chef de la direction, Polykar Nelson Gentiletti , Administrateur de sociétés

, Administrateur de sociétés Suzanne Blanchet , D.h.c., IAS, membre Fellow de la TAPPI

, D.h.c., IAS, membre Fellow de la TAPPI Geoffrey Roth , Directeur général, Guardian Chemicals Inc.

Cette nomination du conseil fait suite à un investissement stratégique de MontClerc Capital dans Polykar.

Les biographies complètes des membres du conseil sont disponibles sur le site : À propos | Polykar

À propos de Polykar

Fondée en 1987, Polykar est devenue un leader primé dans la fabrication de solutions d'emballage durables. Notre spécialité est de produire des pellicules de polyéthylène pour convertisseurs, des sacs à déchets, des sacs certifiés compostables, ainsi que des emballages alimentaires et industriels respectueux de l'environnement. La collaboration, l'excellence et la fierté qui caractérisent Polykar nous ont valu d'être reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2021. Avec des usines à Montréal et à Edmonton, notre modèle à deux sites nous permet de propulser la création de produits innovants ayant le potentiel de générer moins de déchets et de profiter à tous -- un emballage flexible à la fois.

SOURCE Polykar

Contact média : Bryan Mongeau, Directeur - Marketing et Communications, Polykar, Courriel : [email protected]