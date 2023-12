OTTAWA, ON, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Les travailleurs de la santé sont l'épine dorsale du système de santé canadien. Il est plus que nécessaire d'améliorer la planification de l'effectif de la santé et de mieux partager les connaissances et l'expérience pour recruter et maintenir en poste les travailleurs de la santé partout au pays. Le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires et les partenaires du système de santé reconnaissent la nécessité d'établir un réseau qui réunira des travailleurs de la santé et des experts en données pour qu'ils apprennent les uns des autres en vue de bâtir une main-d'œuvre forte et en meilleure santé, ce qui se traduira par de meilleurs soins aux patients.

C'est pour cette raison que l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, a salué la création d'Effectif de la santé Canada. Il s'agit d'un nouvel organisme indépendant créé par un comité directeur intérimaire, avec le soutien de l'Institut Canadien d'Information sur la santé (ICIS). Créé à titre d'entité autonome, l'organisme travaillera en étroite collaboration avec l'ICIS et tous les intervenants du système de santé pour améliorer la collecte et l'échange de données sur l'effectif de la santé et mettre en commun des solutions et des pratiques novatrices. Pour orienter le travail de cet organisme indépendant, un premier conseil d'administration a été formé.

Effectif de la santé Canada collaborera avec des partenaires du secteur de la santé pour formuler des approches visant à trouver des solutions aux défis actuels et futurs des travailleurs de la santé :

en identifiant les besoins prioritaires du secteur dans le but de soutenir des perspectives et des solutions, en travaillant en partenariat avec l'ICIS et d'autres intervenants pour faciliter l'accès aux données et aux renseignements, tout en respectant la souveraineté des Autochtones en matière de données ;

en fournissant des idées et des conseils pour éclairer une politique efficace sur l'offre et la répartition de l'effectif, la planification fondée sur l'équité en santé, la santé et la santé mentale de l'effectif ainsi que les innovations en matière de recrutement et de maintien en poste ;

en recueillant et en échangeant de l'information sur des solutions et des pratiques novatrices pour combler les principales lacunes et s'attaquer aux défis liés à la mise en œuvre.

À la dernière réunion des ministres de la Santé, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour s'attaquer aux défis qui concernent les travailleurs de la santé. Ces mesures comprennent la création de ce centre d'excellence, de même que l'augmentation de l'échange et de la normalisation des renseignements sur les travailleurs de la santé.

La création d'Effectif de la santé Canada, les engagements du fédéral, des provinces et des territoires, ainsi que le travail de collaboration en cours permettront de remédier au manque actuel d'information sur les travailleurs de la santé au Canada. Ces initiatives devraient améliorer la façon dont les renseignements sont recueillis, utilisés et échangés tout en aidant les autorités, les gouvernements et les employeurs du secteur de la santé à mieux planifier l'effectif en santé à l'échelle du pays.

Santé Canada et l'ICIS ont consulté leurs partenaires (dont les provinces, les territoires et les réseaux existants) au sujet du rôle important qu'Effectif de la santé Canada peut jouer pour améliorer les renseignements sur l'effectif et la planification de l'effectif, notamment dans le cadre d'un atelier tenu le 23 novembre 2023. Au fur et à mesure que les travaux de mise en œuvre d'Effectif de la santé Canada progresseront, le réseau que constitue le secteur élargi de la santé, les partenaires, les provinces et les territoires contribuera à la mise en place de la mission et du plan stratégique de l'organisme afin de mieux soutenir tous les travailleurs de la santé au Canada.

« Sans une main-d'œuvre stable et efficace, les Canadiennes et les Canadiens ne peuvent pas accéder aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Effectif de la santé Canada nous aidera à mieux comprendre les causes profondes des défis qui touchent les travailleurs de la santé en cernant les lacunes dans les données et en appuyant les efforts de planification pour l'avenir. Une approche pancanadienne face à ces défis permettra d'appuyer tous les ordres de gouvernement, les partenaires et les intervenants, ce qui améliorera les résultats en santé pour toute la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour soutenir et bâtir un effectif de la santé solide et souple au Canada afin que nous puissions mieux répondre aux besoins des patients, maintenant et dans l'avenir. Pour ce faire, Effectif de la santé Canada est résolu à collaborer avec des partenaires de partout au pays en vue d'améliorer et de mettre en commun les connaissances et les outils. »

Glenda Yeates

Présidente, comité directeur intérimaire sur Effectif de la santé Canada

Effectif de la santé Canada fonctionnera comme un organisme indépendant sans but lucratif et travaillera avec le vaste réseau des partenaires de la santé au Canada pour fournir des conseils sur l'élaboration de données sur l'effectif de la santé. Les intervenants sont invités à s'inscrire au bulletin d'Effectif de la santé Canada afin d'être informés des activités à venir et de s'assurer que les opinions des travailleurs de la santé de partout au pays sont prises en compte dans les travaux d'Effectif de la santé Canada .

Pour faire progresser la création d'Effectif de la santé Canada, un comité directeur intérimaire a été formé comme entité décisionnelle et de coordination afin d'aider à la mise en œuvre de l'organisme. Le comité a notamment travaillé sur le mandat, les objectifs stratégiques, la sélection de la directrice générale intérimaire, et le conseil d'administration.

, un comité directeur intérimaire a été formé comme entité décisionnelle et de coordination afin d'aider à la mise en œuvre de l'organisme. Le comité a notamment travaillé sur le mandat, les objectifs stratégiques, la sélection de la directrice générale intérimaire, et le conseil d'administration. Le comité directeur intérimaire est présidé par Glenda Yeates , ancienne sous-ministre de Santé Canada (2010 à 2013), ancienne sous-ministre de la Santé de la Saskatchewan et ancienne présidente-directrice générale de l'ICIS. Voici les autres membres du comité : D re Verna Yiu : doyenne intérimaire et vice-rectrice académique de l'Université de l' Alberta , et ancienne présidente et directrice générale d'Alberta Health Services ; David O'Toole : président-directeur général de l'ICIS ; Kimberlyn McGrail : directrice scientifique de Population Data BC et professeure à l'École de santé publique et de santé des populations de l'Université de la Colombie-Britannique ; D r Alika Lafontaine : ancien président de l'Association médicale canadienne ; Linda McGillis Hall : professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Toronto et éminente chef de file de la recherche en soins infirmiers ; Janet Davidson : ancienne sous-ministre de la Santé de l' Alberta , actuellement administratrice à Santé Nouvelle-Écosse ; Stephen Lucas : sous-ministre de Santé Canada .

, ancienne sous-ministre de Santé (2010 à 2013), ancienne sous-ministre de la Santé de la et ancienne présidente-directrice générale de l'ICIS. Voici les autres membres du comité : Voici les membres du premier conseil d'administration d'Effectif de la santé Canada : Glenda Yeates D re Verna Yiu Kimberlyn McGrail Linda McGillis Hall

: Cette annonce s'inscrit dans le cadre des vastes efforts continus du gouvernement du Canada visant à soutenir les travailleurs de la santé, notamment ce qui suit : Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a présenté son plan d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne, ce qui comprend des efforts pour appuyer l'effectif en santé et moderniser le système de santé grâce aux données de santé et aux outils numériques. Le tout premier lancement de la sélection par catégorie pour le système phare de gestion de l'immigration économique du Canada , Entrée express. La sélection par catégorie permet au Canada d'inviter les résidents permanents potentiels ayant une expérience de travail particulière, y compris dans le domaine de la santé, à présenter une demande. L'annonce d'un investissement de 78,5 millions de dollars dans 3 projets qui aideront à former et à maintenir en poste plus de travailleurs de la santé, dans le cadre du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle d'Emploi et Développement social Canada (EDSC). L'organisation du Forum sur la rétention du personnel infirmier, dirigé par l'infirmière en chef du Canada , avec des membres importants de la communauté infirmière, afin d'élaborer conjointement une boîte à d'outils avec des stratégies pratiques fondées sur des données probantes (comme le soutien en matière de santé mentale et de mieux-être) que les employeurs et les autorités de santé peuvent mettre en œuvre pour appuyer la rétention du personnel infirmier au sein de leurs organisations.

visant à soutenir les travailleurs de la santé, notamment ce qui suit :

