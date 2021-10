Crave lance un forfait pour appareils mobiles

- Tout le contenu exceptionnel de Crave, en français et en anglais, disponible directement aux consommateurs pour 9,99 $ -

- Accédez au meilleur contenu en français avec le catalogue complet de SUPER ÉCRAN, des séries populaires de chez nous, toutes les séries originales Crave francophones et une offre importante de films québécois de renom -

- Le nouveau forfait de Crave arrive juste à temps pour la sortie des titres les plus attendus, incluant MADAME LEBRUN, PRÉSUMÉ INNOCENT : L'AFFAIRE MICHELLE PERRON, J'AI UNE QUESTION, et prochainement UNE AFFAIRE CRIMINELLE et BON MATIN CHUCK (OU L'ART DE RÉDUIRE LES MÉFAITS) -

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Crave annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau forfait offert directement aux consommateurs et, sous peu, via les fournisseurs de services sans-fil participants au coût de 9,99 $. Le forfait Crave Mobile (9,99 $) et le forfait déjà existant Crave Total (19,99 $) offrent tous deux aux abonnés le même contenu, sur la plateforme et dans la langue de leur choix. Les clients qui choisissent de s'abonner à Crave via leur fournisseur de services doivent communiquer directement avec celui-ci pour connaître les prix et la disponibilité.

« Nous cherchons toujours de nouvelles façons d'offrir le meilleur contenu aux consommateurs, de la façon dont ils souhaitent en profiter », explique Karine Moses, première vice-présidente, Développement de contenu et nouvelles, Bell Média, et présidente direction du Québec, Bell. « Grâce au nouveau forfait Crave Mobile, nous sommes très heureux d'offrir à tous les abonnés de Crave un accès à sa collection complète, ce qui inclut une vaste sélection de films, de séries ainsi qu'à toutes les nouveautés mensuelles. »

Peu importe le forfait choisi, Crave Mobile ou Crave Total, les abonnés pourront regarder en français et en anglais tout le contenu exceptionnel de Crave. Ils auront accès à SUPER ÉCRAN, HBO, HBO Max Originals, SHOWTIME, les films les plus populaires d'Hollywood, des séries à succès, des classiques tels que la collection complète de SEXE À NEW YORK, la meilleure sélection de contenu francophone au Canada, les plus récentes productions originales de Crave et bien plus.

STARZ reste disponible, via les fournisseurs de services participants et directement aux consommateurs, en option supplémentaire.

Accédez au meilleur contenu en français avec le catalogue complet de SUPER ÉCRAN, des séries populaires de chez nous, toutes les séries originales Crave francophones dont les succès MADAME LEBRUN, SORTEZ-MOI DE MOI, POUR TOUJOURS, PLUS UN JOUR, PRÉSUMÉ INNONCENT : L'AFFAIRE MICHELLE PERRON et prochainement UNE AFFAIRE CRIMINELLE et BON MATIN CHUCK (OU L'ART DE RÉDUIRE LES MÉFAITS), sans oublier une offre importante de films québécois de renom tels que LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU, DE PÈRE EN FLIC, INCENDIES, 1981 et 1987.

Crave est disponible chez les fournisseurs de services participants avec deux options de forfaits, Crave Mobile (9,99 $) et Crave Total (19,99 $), disponibles directement aux consommateurs et, sous peu, via les fournisseurs sans-fil participants.

Crave Mobile (9,99 $)

Les abonnés peuvent profiter de la bibliothèque de contenu complète sur le Web ou via un appareil mobile seulement, un seul appareil à la fois.

Disponible directement sur Crave.ca et, sous peu, via les fournisseurs sans-fil participants.

Crave Total (19,99 $)

Les abonnés peuvent profiter de la bibliothèque de contenu complète sur l'écran de leur choix, de la télévision au téléphone intelligent, sur quatre écrans en même temps et jusqu'à cinq appareils enregistrés.

Disponible directement sur Crave.ca et via les fournisseurs de services participants.

Pour voir la liste des appareils pris en charge, cliquez ici.

Les clients qui s'abonnent à Crave via leur fournisseur de services continueront de profiter de la bibliothèque de contenu complète de Crave, dans la langue et sur l'écran de leur choix, avec plusieurs appareils et diffusions en continu.

Crave met en vedette la plus grande collection de contenu de qualité au Canada, en français et en anglais, incluant :

tous les contenus exclusifs et originaux de SUPER ÉCRAN dont MADAME LEBRUN, SORTEZ-MOI DE MOI et MARCHE À L'OMBRE;

la collection Drames et Comédies de chez nous avec notamment POUR TOUJOURS, PLUS UN JOUR, CLASH, SÉQUELLES, VIRAGE, LE CHALET , JÉRÉMIE et bientôt UNE AFFAIRE CRIMINELLE et BON MATIN CHUCK (OU L'ART DE RÉDUIRE LES MÉFAITS);

, JÉRÉMIE et bientôt UNE AFFAIRE CRIMINELLE et BON MATIN CHUCK (OU L'ART DE RÉDUIRE LES MÉFAITS); la collection Films de chez nous comprenant les succès québécois LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU, DE PÈRE EN FLIC, INCENDIES, 1981, 1987, LA GRANDE SÉDUCTION, LOUIS CYR : L'HOMME LE PLUS FORT DU MONDE, MOMMY et STARBUCK , entre autres;

: L'HOMME LE PLUS FORT DU MONDE, MOMMY et , entre autres; la collection HBO qui inclut des succès actuels de HBO tels que SUCCESSION, INSECURE, EUPHORIA, CACHE TA JOIE et LE LOTUS BLANC; des productions originales HBO MAX telles que ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE, L'AGENTE DE BORD, HACKS S.-T.F., GOSSIP GIRL, FRIENDS: THE REUNION et bientôt AND JUST LIKE THAT…; en plus d'anciens succès de HBO tels que toutes les saisons des séries LE TRÔNE DE FER, LES SOPRANO, SEXE À NEW YORK et SUR ÉCOUTE;

JUSTICE LEAGUE, L'AGENTE DE BORD, HACKS S.-T.F., GOSSIP GIRL, FRIENDS: THE et bientôt AND JUST LIKE THAT…; en plus d'anciens succès de HBO tels que toutes les saisons des séries LE TRÔNE DE FER, LES SOPRANO, SEXE À et SUR ÉCOUTE; la collection SHOWTIME, mettant en vedette les séries et émissions spéciales BILLIONS, THE CHI V.F., THE L WORD: GENERATION Q V.F., DEXTER: NEW BLOOD V.F., ainsi que la nouvelle série dramatique AMERICAN RUST;

les séries à succès originales de Crave CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE S-T.F.; bientôt les séries à ne pas manquer SHORESY et 1Q5Q, l'émission humoristique DU ME A FAVOUR; la minisérie dramatique LES PETITS OISEAUX; et la série d'investigation enlevante THUNDER BAY ;

DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE S-T.F.; bientôt les séries à ne pas manquer SHORESY et 1Q5Q, l'émission humoristique DU ME A FAVOUR; la minisérie dramatique LES PETITS OISEAUX; et la série d'investigation enlevante ; la collection Oh Canada!, mettant en vedette des centaines d'heures de films, séries et épisodes spéciaux d'ici, tels que THE SONG OF NAMES, RABID, SANS ORIGINE : ORPHAN BLACK, TRANSPLANTÉ et JANN;

des séries télévisées classiques en anglais telles que la collection complète de FRIENDS, THE FRESH PRINCE OF BEL-AIR , FRASIER et 30 ROCK;

, FRASIER et 30 ROCK; des films à succès d' Hollywood tels que GODZILLA VS. KONG, NOMADLAND et TENET;

tels que GODZILLA VS. KONG, NOMADLAND et TENET; une large collection pour enfants contenant des films comme LA FAMILLE ADDAMS, ESPIONS INCOGNITO, SCOOBY! et LES TROLLS 2 : TOURNÉE MONDIALE.

À propos de Crave

Avec une programmation contenant un grand nombre d'œuvres primées aux Oscars®, aux prix Emmy® et aux prix Gémeaux, Crave offre un divertissement de premier choix au Canada avec HBO, HBO Max Originals, SHOWTIME®, STARZ, des films à succès d'Hollywood, et propose une grande sélection de séries originales en anglais et en français. Crave appui l'industrie de la production canadienne en contribuant au financement de nombreux films, et présente des sélections acclamées des plus prestigieux festivals de films du Canada, notamment le Festival international du film de Toronto, le Festival international du film asiatique Reel de Toronto, HOT DOCS, ImagineNATIVE et le Festival du film LGBT Inside Out.

Crave est un service de télévision et de diffusion en continu offert en français et en anglais, dont des milliers d'heures de contenu en français. Crave est disponible directement pour tous les Canadiens ayant accès à Internet sur Crave.ca, via iOS et Android, et d'autres plateformes telles que Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, certains téléviseurs intelligents LG, PlayStation, Roku, certains téléviseurs intelligents Samsung et Xbox One. Le service est également offert en anglais par l'entremise des câblodistributeurs participants et réparti sur dix chaînes de télévision linéaires et sur demande en haute définition diffusées 24 heures sur 24. Crave est une propriété de Bell Média, le plus important fournisseur de contenu au pays, diffusant sur les plateformes réseau, numériques, payantes et spécialisées les émissions les plus écoutées et primées au Canada. Visitez notre site Web à Crave.ca.

