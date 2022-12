- Crave deviendra la plateforme canadienne de diffusion en continu de tous les nouveaux films de Sony Pictures Entertainment après leur sortie en salle et leur diffusion sur les plateformes de divertissement à domicile -

- L'entente comprend également un ensemble de contenus, dont les films des franchises populaires Spider-Man, Jumanji et Ghostbusters -

- Le large éventail de films à venir sur Crave sera offert aux abonnés en français et en anglais -

TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Crave, filiale de Bell Média et seul service de diffusion en continu bilingue au Canada, a aujourd'hui annoncé la conclusion d'une entente de diffusion exclusive à long terme des longs métrages de Sony Pictures Entertainment (SPE). Selon cette entente, Crave obtient les droits de diffusion des nouveaux films de SPE après leur sortie en salle et leur diffusion sur les plateformes de divertissement à domicile. Les abonnés de Crave auront ainsi accès à du contenu bonifié, ce qui vient renforcer la position de la plateforme comme diffuseur canadien du contenu le plus en demande au monde.

« C'est grâce à une gamme diversifiée de contenu que Crave se distingue de ses concurrents. Le partenariat que nous annonçons aujourd'hui avec Sony Pictures Entertainment est d'autant plus précieux puisqu'il permet de bonifier le catalogue de contenu, déjà impressionnant, de Crave et d'offrir à nos abonnés un large éventail de films populaires, primés et de qualité, et ce dans les deux langues officielles », a déclaré Karine Moses, première vice-présidente, Développement de contenu et nouvelles et présidente, direction du Québec chez Bell Média.

« Nous sommes ravis d'élargir notre relation avec Bell Média et de donner accès à la vaste bibliothèque de contenu de grande qualité de Sony Pictures à encore plus de téléspectateurs à l'échelle du pays, a pour sa part affirmé Stephanie Shinkoda, vice-présidente, Distribution et codirectrice nationale chez Sony Pictures Television et Home Entertainment Canada.

À compter d'avril 2023, Crave deviendra la plateforme canadienne de diffusion en continu de tous les nouveaux longs métrages de SPE après leur sortie en salle et leur diffusion sur les plateformes de divertissement à domicile. Parmi eux, on trouve les nouveaux films de Sony Pictures sur fond d'univers Marvel, notamment Spider-Man: Across the Spider-Verse, Kraven le chasseur et Madame Web, ainsi que de nouveaux épisodes des franchises Insidieux et Le Justicier. D'autres films originaux très attendus, seront ajoutés à la plateforme, dont No Hard Feelings,Gran Turismo et plusieurs autres.

À propos de Crave

Offrant plus de programmation lauréate de prix Emmy® que tout autre service, Crave est l'offre de divertissement prestige au Canada, avec HBO, SHOWTIME® et Starz, des films à succès d'Hollywood, une collection supérieure de films et d'émissions pour enfants, ainsi que des milliers d'heures de séries télévisées acclamées, d'émissions spéciales, factuelles et originales que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Crave est le diffuseur exclusif de HBO au Canada, offrant sa programmation actuelle d'émissions dramatiques et humoristiques, de documentaires, de films et d'émissions spéciales en direct, ainsi que des titres de la vaste bibliothèque d'émission de HBO qui ne sont plus à l'antenne. Crave présente également les séries et les émissions spéciales actuelles ainsi que les succès antérieurs de SHOWTIME. La plateforme de diffusion est offerte directement à tous les Canadiens ayant accès à Internet par iOS et Android et d'autres plateformes. Ce service est aussi offert par l'intermédiaire des fournisseurs de services de télévision participants sur six chaînes linéaires qui diffusent 24 heures sur 24 et qui sont offertes sur demande en haute définition. Crave fait partie de Bell Média, la principale société de création de contenu au Canada, et offre la programmation télévisuelle la plus regardée et la plus acclamée sur le réseau, les chaînes spécialisées et à la carte et les plateformes numériques. Consultez notre site Web au Crave.ca.

À propos de Bell Média

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage, des médias numériques et plus encore. Bell Média détient 30 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada; 29 chaînes spécialisées, dont TSN et RDS, sont des chaînes spécialisées reconnues. Bell Média est le plus grand radiodiffuseur au Canada avec 215 chaînes musicales, incluant 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés partout au pays, toutes offertes par l'entremise du service de diffusion en continu et de la marque iHeartRadio. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage, qui compte 50 000 employés dans cinq provinces. Bell Média exploite également plus de 200 sites Web; des services de diffusion vidéo en continu, dont Crave, TSN Direct et RDS Direct, ainsi que le réseau à plusieurs chaînes Much Studios. L'entreprise détient une participation majoritaire dans Pinewood Toronto Studios; est partenaire de Juste pour rire, le festival d'humour en direct et producteur télévisuel; et possède conjointement Dome Productions Partnership, un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications au Canada. Pour plus d'information sur Bell Média, visitez le www.BellMedia.ca .

