GATINEAU, QC, le 17 janv. 2022 /CNW/ - L'entreprise de construction CPL Interiors Ltd. a été condamnée aujourd'hui à une amende de 761 967 $ après avoir plaidé coupable devant la Cour supérieure de l'Ontario pour son rôle dans un complot criminel de truquage des offres. Le stratagème de truquage des offres visait des associations condominiales de la région du Grand Toronto.

L'entreprise a admis avoir comploté avec plusieurs entreprises concurrentes pour se répartir les clients et fixer les prix des soumissions dans le cadre de 31 contrats de remise à neuf octroyés par des associations condominiales privées entre 2009 et 2014. La valeur des contrats s'élevait à plus de 19 millions de dollars. Généralement, les stratagèmes de truquage des offres entraînent une augmentation des prix pour les biens et les services payés par les victimes.