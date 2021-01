COVID19 - Fardeau fiscal des Montréalais en temps de crise

Ensemble Montréal demande un report des taxes résidentielles et commerciales 2021

MONTRÉAL, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'année 2021 débute dans la continuité de 2020 tant au niveau économique que pandémique pour les Montréalais. Le Québec est à nouveau en confinement et un couvre-feu oblige la plupart des commerces à fermer dès 19h30.

Face à la pandémie qui perdure et suite aux nouvelles restrictions, il est à prévoir que plusieurs propriétaires auront de la difficulté à s'acquitter de leur compte de taxes, dont le premier versement est dû le 1er mars. C'est pour cette raison qu'Ensemble Montréal demandera lors du prochain conseil municipal, que la Ville reporte au 1er juin le premier versement et au 1er septembre le second versement (dû le 1er juin) des taxes foncières résidentielles et non résidentielles pour l'année 2021.

« Reporter les paiements de taxes est la chose à faire si l'on veut enlever un stress financier important aux Montréalais et aux petits commerçants déjà durement touchés par la pandémie et maintenant par le couvre-feu », a déclaré M. Lionel Perez, chef de l'Opposition officielle.

Après avoir demandé - et obtenu - un report du deuxième versement des taxes foncières pour 2020, l'Opposition officielle revient à la charge pour 2021 alors que les pronostics économiques ne sont guère rassurants.

« Le taux de chômage à Montréal est présentement à 8,1 % par rapport à 5,9 % en février 2020; 2 millions de Québécois ont fait la demande de PCU et 690 000 demandeurs se sont prévalus du programme de PCRE. Au-delà des statistiques, l'heure est grave », de rajouter M. Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de finances.

Il est évident que la si la mesure demandée par Ensemble Montréal vise non seulement à aider les Montréalais à conserver leur résidence malgré la crise, les commerçants et les propriétaires commerciaux sont également dans une situation critique.

« Ce n'est pas parce qu'un commerce est fermé que son loyer, ses assurances et son électricité, deviennent gratuits comme par magie », rajoute Chantal Rossi, conseillère de la ville du district d'Ovide-Clermont

« Comme Ensemble Montréal a beaucoup insisté l'année dernière, l'administration Plante-Dorais a fini par comprendre qu'il était dans son intérêt d'aider les Montréalais, en leur permettant de souffler financièrement. La métropole est toujours la ville la plus touchée par la pandémie, il est naturel que cette façon de fonctionner se poursuive tant que la crise n'est pas terminée », a conclu M. Perez.

La motion sera débattue lors du conseil municipal du 25 janvier 2021.

