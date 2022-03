Quatre séances virtuelles pour étudier comment rebâtir les soins de santé et les effectifs en santé, et repenser la santé comme un investissement économique.

OTTAWA, ON, le 28 mars 2022 /CNW/ - Le système de santé du Canada était déjà dans une situation précaire avant d'être ravagé par deux années de pandémie. Aujourd'hui, ce système est en crise, il manque de ressources et il est surchargé, les travailleurs de la santé sont épuisés et les patients attendent des chirurgies et des interventions retardées. Il faudra apporter des changements majeurs afin de créer un système de santé stable et durable pour l'avenir.

L'Association médicale canadienne (AMC) anime un Sommet sur la santé virtuel ce printemps afin de lancer des discussions sur la façon de fournir des soins différemment après la COVID.

« Depuis des décennies, nous avons recours à des solutions temporaires pour tenter de recoller les morceaux du système de santé, que la pandémie a poussé à l'effondrement, et la situation n'est plus viable, dit la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC.

« Nous devons avoir des discussions cruciales sur la façon de remettre le système sur pied. Le Sommet de l'AMC sur la santé 2022 réunira différentes voix pour discuter de solutions novatrices afin de rebâtir les effectifs en santé et d'offrir des soins aux patients au moment voulu. »

La Dre Smart animera la première séance -- Travailler ensemble pour mieux reconstruire le système de santé -- le mardi 29 mars de 20 h à 21 h (HE). Les inscriptions sont ouvertes.

Lors de cet événement sur Espace Twitter (en anglais seulement), la Dre Tara Kiran, médecin de famille, et le Dr David Urbach, chirurgien général, proposeront des stratégies pour réformer les soins primaires et éliminer l'arriéré en chirurgie. La Dre Nel Wieman, présidente de l'Association des médecins autochtones du Canada, présentera de nouveaux modèles de soins qui sont utilisés en Colombie-Britannique. Quant à la militante des soins de santé Sue Robins, elle parlera de la nécessité absolue de faire participer les patients au processus décisionnel.

Les représentants des médias et le grand public sont les bienvenus.

En mai, deux autres séances du Sommet sur la santé -- une en anglais en partenariat avec le Globe and Mail et une en français en collaboration avec l'Université de Montréal -- porteront sur la façon de créer un système de santé agissant comme un moteur de croissance économique.

Au début de juin, la dernière séance traitera des façons de rebâtir les effectifs en santé, notamment au moyen du recrutement, de la formation et de la rétention des futurs travailleurs de la santé.

