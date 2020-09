Selon le sondage, les personnes qui consultent un conseiller se sentent plus en sécurité sur le plan financier. Et sur le plan psychologique, elles souffrent moins de la pandémie. Parmi ceux qui affirment que la pandémie a eu des répercussions négatives sur leur santé mentale, ceux qui consultent un conseiller (35 %) sont moins portés à nommer les soucis financiers comme principal facteur de stress. Chez ceux qui gèrent eux-mêmes leurs placements, cette proportion grimpe à 47 %.

Même si elles disent s'inquiéter pour leurs finances, à peine 6 % des personnes sondées ont commencé à consulter un conseiller depuis le début de la pandémie.

« Un important pourcentage de la population se sent en moins bonne sécurité financière en raison de la pandémie. Il n'y a pas de meilleur moment pour faire appel à un conseiller de confiance, qui vous connaît et qui comprend vos objectifs personnels », soutient Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, distribution. « C'est important pour les gens d'avoir à leur disposition des solutions de santé, d'assurance et de gestion de patrimoine. Grâce à sa position unique, la Sun Life peut vous aider à établir un plan global et durable, adapté à vos besoins et à vos objectifs, peu importe l'étape de la vie où vous en êtes. »

Les jeunes Canadiens (18-34 ans) sont moins confiants que tous les autres groupes

Dans l'ensemble de la population, les jeunes semblent être plus fortement frappés par les répercussions de la pandémie. Parmi les répondants, 49 % d'entre eux se sentent moins en sécurité sur le plan financier. En fait, plus de la moitié (55 %) des jeunes interrogés ont dit avoir modifié leurs objectifs et leurs plans financiers en raison de la pandémie. D'ailleurs, 29 % d'entre eux ont dû piger dans leurs économies pour traverser la crise.

Se préparer pour l'avenir, c'est la clé pour atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Travailler avec un conseiller aide à mieux comprendre une multitude de choses : d'où proviendra l'argent, comment adapter ses finances selon les périodes de la vie, comment établir un plan solide pour maximiser ses économies en prévision de la retraite et comment se protéger des imprévus.



« Tout le monde peut tirer avantage de conseils personnalisés fondés sur une vision globale, explique Rowena Chan. En travaillant avec un conseiller, il est possible de trouver une confiance nouvelle et d'atteindre une sécurité financière et un mieux-être qui dureront toute la vie. Offrir des placements durables, renforcer la sécurité financière et encourager un mode de vie sain, ça fait partie de l'approche durable de la Sun Life. Nous avons à cœur d'outiller nos Clients, nos collègues, nos employés et nos milieux de vie pour favoriser la résilience de notre pays. »

À propos du sondage

L'analyse se fonde sur les résultats d'un sondage mené par Ipsos du 24 au 27 juillet 2020. Un échantillon de 1 001 Canadiens de 18 ans et plus a été tiré du panel en ligne « Je-dis » d'Ipsos. Les données recueillies auprès des participants ont été pondérées pour que l'échantillon soit représentatif de la population canadienne réelle sur les plans de la répartition selon la région, l'âge et le sexe. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats du sondage sont exacts à ± 3,5 % (niveau de confiance de 95 %), par rapport à ce qu'ils auraient été si l'ensemble des Canadiens adultes avaient été sondés. D'autres sources d'erreur peuvent toucher les enquêtes par sondage, notamment les changements de méthodologie, les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

