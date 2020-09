COVID-19 - Saint-Laurent rend hommage aux patients et au personnel de la santé

Citation « Les hausses actuelles de cas de COVID-19 à Montréal et dans tout le Québec montrent qu'il n'est pas le temps de baisser la garde. Cela nous rappelle aussi le pire de la crise du printemps dernier. Cette pandémie fait peser une charge sans précédent sur les systèmes de santé du monde entier qui ne peuvent fonctionner sans le personnel de la santé. Nous voulions absolument associer Saint-Laurent à cette Journée mondiale de la sécurité des patients pour reconnaitre, comme il convient, le dévouement et le travail des agents de la santé et du personnel médical dans le contexte actuel de la lutte contre la COVID-19. Nous ne remercierons jamais assez nos anges gardiens. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Depuis 2019, l'Organisation mondiale de la Santé, dont le Canada est membre, a instauré la Journée mondiale de la sécurité des patients le 17 septembre.

La pandémie de la Covid-19 fait partie des plus grands défis et des plus grandes menaces auxquels l'humanité est confrontée. Le Québec et plus particulièrement la Ville de Montréal ont été l'épicentre de la pandémie au pays. Les patients les plus vulnérables qui sont décédés de la COVID 19 étaient soient majoritairement hospitalisés ou soient résidants dans des centres de soins de longues durées.

Lors de sa séance du 4 août 2020, le Conseil de Saint-Laurent a donc proclamé la journée du 17 septembre 2020 Journée mondiale de la sécurité des patientes et patients.

À cette occasion, la mairie de Saint-Laurent a été illuminée en orange.

La couleur orange, pantone 166, est la couleur de l'arbre de vie de Saint-Laurent, emblème officiel de la municipalité depuis 1976.

Déjà le 10 juillet dernier, Saint-Laurent avait souligné la contribution exceptionnelle des services essentiels à travers la projection « Ensemble, les Messagers de l'espoir » sur les murs des lieux emblématiques du territoire.

Photo : MairieSLOrange.jpg



Légende : Francesco Miele, conseiller de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse, Jacques Cohen, conseiller d'arrondissement pour le district de Côte-de-Liesse, Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent et Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, devant la mairie de Saint-Laurent illuminée en orange pour la Journée mondiale de la sécurité des patients.





