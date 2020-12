COVID-19 - Saint-Laurent fait un troisième don de 50 000 $ pour les organismes communautaires

« Avec cette deuxième vague qui se prolonge, notre communauté continue de souffrir. Plus que jamais à l'approche du temps des fêtes, nous voulons être présents pour soutenir nos résidents dans le besoin. Ce troisième don de 50 000 $ devrait permettre d'aider nos concitoyennes et concitoyens les plus en difficulté et leur apporter un peu de réconfort en cette fin d'année si particulière. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

La pandémie COVID-19 poursuit sa progression à Montréal et la deuxième vague a forcé l'arrêt de plusieurs secteurs de l'économie. Beaucoup de Montréalais sont encore sans emploi et la pression sur les banques alimentaires se maintient.

C'est pourquoi, Saint-Laurent avait mis en place une cellule de crise COVID-19 pour soutenir son milieu communautaire, dont plusieurs acteurs se trouvent sur la ligne de front pour répondre à la détresse de la population vulnérable. Cette cellule est composée du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, du Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys, du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) et de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Cette cellule prendra en charge la publication de l'appel de propositions et l'analyse des demandes dans le cadre de ce nouveau don de 50 000$. Le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent sera fiduciaire des sommes qui seront redistribuées aux organismes dont les actions auront été sélectionnées par la cellule de crise pour recevoir un financement.

Les demandes des organismes seront évaluées selon les critères suivants :

clarté de la présentation de la demande;

identification des actions qui répondent aux activités admissibles;

réalisme des activités proposées;

capacité de l'organisme à réaliser les actions proposées :

grâce à son expertise déjà démontrée dans le milieu;



grâce au personnel et bénévoles en place.

capacité de l'organisme à livrer les activités en se conformant aux consignes des autorités sanitaires pour éviter la transmission du virus.

Un premier fonds d'urgence de 50 000 $ avait été distribué par l'arrondissement de Saint-Laurent à sept organismes du milieu le 7 avril 2020. Un montant supplémentaire de 100 000 $ avait été octroyé le 5 mai 2020, financé pour moitié par l'arrondissement et pour l'autre moitié par la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent. Ce troisième fonds d'urgence vise à combler les besoins en sécurité alimentaire à l'approche du temps des fêtes.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

