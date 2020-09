COVID-19 - Rentrée parlementaire à Québec - L'UMQ souhaite obtenir une aide financière pour les municipalités

MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) se montre confiante qu'une annonce rapide du gouvernement du Québec sur l'aide financière aux municipalités permettra d'éponger les coûts supplémentaires et pertes de revenus causés par la COVID-19. Elle profite de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale pour enjoindre les parlementaires à adopter un nouveau projet de loi sur la relance économique.

« Depuis le début de la crise de la COVID-19, l'UMQ et le gouvernement du Québec travaillent en étroite collaboration afin de maintenir les services essentiels, soutenir la population et les entreprises et mettre en place les conditions d'une relance économique durable dans toutes les régions. Ces efforts ont mis les finances municipales sous pression. L'automne sera chargé. La préparation des budgets municipaux arrivant à grands pas, le monde municipal s'attend à une annonce rapide d'une aide financière qui permettra non seulement de résorber les pertes de revenus, mais aussi combler l'augmentation extraordinaire des coûts de nombreux services essentiels maintenus pendant les derniers mois », a affirmé madame Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, citant en exemple la tenue des camps de jour municipaux.

L'UMQ a d'ailleurs fait part de l'importance d'avoir en tête la prochaine année fiscale qui risque d'être aussi difficile que l'année 2020. Rappelons que le 7 mai dernier, elle présentait une étude sur les impacts de la COVID-19 sur les budgets municipaux. Sur l'ensemble des pertes de revenus et des augmentations de dépenses considérées, il était prévu que les municipalités devraient absorber un manque à gagner entre 787 millions $ et 1,4 milliard $. Une grande partie de ces pertes étaient attendues au niveau des transports collectifs, des droits de mutation et des amendes et contraventions. Une mise à jour récente des résultats du printemps confirme les chiffres de la précédente analyse.

Relance économique: l'UMQ appelle les parlementaires à s'entendre sur un nouveau projet de loi

L'UMQ a par ailleurs lancé un appel à l'ensemble des parlementaires afin que soit adoptée rapidement un nouveau projet de loi sur la relance économique.

« Nous sommes confiants qu'une nouvelle pièce législative sera adoptée dès cet automne pour relancer l'économie. Maintenant, nous comptons sur les élues et élus pour que les mesures d'assouplissement s'appliquent autant aux projets du gouvernement du Québec qu'aux projets municipaux. Nous pressons également les parlementaires de réformer la Loi sur l'expropriation pour permettre à l'ensemble des municipalités de faire avancer plus rapidement les projets, partout au Québec. L'effet miroir est prioritaire pour faire travailler tout le monde, dans toutes les régions, et mettre en chantier autant les petits que les grands projets », a conclu Madame Roy.

Rappelons que l'UMQ a lancé, au printemps dernier, son Plan de relance économique municipal, qui propose une trentaine de mesures ciblées regroupées autour de quatre axes d'intervention stratégiques: le développement durable, la mise en chantier de projets d'infrastructure, la vitalité des municipalités et des régions et le soutien aux commerces et aux entreprises.

