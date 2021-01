COVID-19 : Renforcement des mesures de confinement - L'AIEQ soutient l'appel du gouvernement pour accroitre l'effort collectif et encourage les entreprises qui œuvrent dans ce secteur stratégique à poursuivre leurs efforts pour respecter les consignes de la santé publique

MONTRÉAL, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Considérant la hausse constante des cas de COVID-19, l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) soutient l'appel du gouvernement pour un effort collectif visant à atténuer les impacts néfastes de la pandémie, dans l'attente d'un niveau de vaccination adéquat au sein de la population.

« Il faut reconnaitre la gravité de la situation et la nécessité de telles mesures d'exception. Le gouvernement a entendu les nombreux appels des secteurs manufacturiers et de la construction pour éviter la mise en pause complète de l'économie, tout cela sans nuire aux efforts pour lutter contre le virus. Les entrepreneurs de l'industrie électrique ont fait d'importants efforts pour prendre les mesures appropriées pour réduire les impacts de la pandémie. Les mesures prises par ces entreprises ont donné des résultats concrets et il ne fait pas de doute que l'appel du gouvernement pour en faire davantage sera entendu. Certes, le gouvernement encourage les entreprises à réduire leurs opérations pour les prochaines semaines, mais elles pourront réaliser les activités en cours et à venir », a souligné M. Denis Tremblay, président-directeur général de l'AIEQ.

L'AIEQ comprend que la santé et la sécurité des employés doivent demeurer la priorité des entreprises manufacturières de l'industrie électrique du Québec. Malgré la poursuite des activités, les entreprises de cet important écosystème vont continuer de favoriser le télétravail, quand cela est possible; développer des mécanismes pour diminuer le nombre de contacts sociaux et respecter de façon stricte les règles de distanciation physique.

L'AIEQ salue le fait que le gouvernement du Québec reconnaisse l'importance du secteur de l'industrie électrique dans la relance économique du Québec et considère son impact majeur sur la nécessaire relance économique.

L'AIEQ rappelle que personne n'est à l'abri de ce virus et, comme ce fut le cas depuis le début de la pandémie, les entreprises de l'industrie électrique du Québec doivent poursuivre leurs efforts pour respecter des règles sanitaires strictes.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique du Québec, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement. Par ses nombreuses initiatives, l'AIEQ favorise un climat d'affaires propice à la transition énergétique et à la croissance de l'écosystème de l'industrie électrique du Québec. Elle fait valoir auprès des grands décideurs l'importance de notre secteur économique et la nécessité de poursuivre les investissements et l'innovation dans les infrastructures électriques dans le monde.

SOURCE Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

Renseignements: et demandes des médias : Virginie Duval, Directrice des communications, AIEQ -- 514 281-0615, poste 124, [email protected]

Liens connexes

http://www.aieq.net