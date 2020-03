COVID-19 : Québec Destination affaires et ses partenaires affrontent ensemble la situation qui affecte l'industrie des congrès et réunions

QUÉBEC, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce interdisant la tenue de rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes, pour les 30 prochains jours, en raison de la COVID-19, Québec Destination affaires, le bureau officiel des événements et congrès de Québec, souhaite rassurer la clientèle congrès touchée par les restrictions gouvernementales.

« En ces moments difficiles, il faut être solidaires plus que jamais. À Québec, tous les acteurs de l'industrie des congrès affrontent ensemble cette situation de crise qui nous affecte tous. Ces 30 jours sont un sacrifice à faire pour que la pandémie dure le moins longtemps possible et que l'on puisse rapidement reprendre nos activités. Nous sommes tous à l'œuvre pour nous assurer que les événements qui ne peuvent se tenir présentement pourront le faire dès le retour à la normale. Notre priorité absolue demeure la santé des clients, des visiteurs et du personnel », a souligné le président de Québec Destination affaires, M. Pierre-Michel Bouchard.

Tout l'écosystème du tourisme d'affaires de la région de Québec travaille activement à faciliter les démarches de la clientèle touchée par les restrictions.

Créée à l'automne 2013, Québec Destination affaires est le bureau officiel des réunions et congrès où s'adresser pour la tenue et l'organisation de tous types d'événements d'affaires sur les marchés hors Québec. Cette force de vente résulte d'un partenariat entre l'Office du tourisme de Québec et le Centre des congrès de Québec et a pour mission de favoriser la tenue de congrès, réunions et autres événements sur les marchés hors Québec.

