COVID-19 - Montréal prolonge son initiative de gratuité des stationnements tarifés sur rue au centre-ville

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Montréal annonce qu'elle prolonge jusqu'au lundi 6 septembre prochain la gratuité des stationnements tarifés sur rue dans l'arrondissement de Ville-Marie, les vendredis soirs, à compter de 18 h et pendant les fins de semaine.

« Dans la continuité de nos initiatives pour favoriser l'achat local, la mobilité et la relance économique du centre-ville de Montréal, nous avons pris la décision de prolonger jusqu'à la fête du travail la gratuité des stationnements tarifés sur rue dans l'arrondissement de Ville-Marie. Une façon pour nous d'encourager les citoyens et citoyennes ainsi que les habitants de la grande région de Montréal à venir profiter des nombreux attraits du centre-ville lors de la saison estivale », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Dans le contexte difficile que nous connaissons avec la pandémie de la COVID-19 et ses nombreuses conséquences sur l'ensemble des secteurs d'activités de la métropole, la prolongation de cette initiative permettra de favoriser les déplacements vers le centre-ville et de soutenir à la fois les organismes, commerçants et entreprises, de même que plus largement, l'économie montréalaise », a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

Retour à la tarification régulière

A l'exception de l'arrondissement de Ville-Marie et compte tenu du récent report du couvre-feu à 21 h 30 par le gouvernement provincial, la tarification régulière des stationnements tarifés sur rue en semaine est désormais en vigueur, et ce, jusqu'à 21 h au maximum, du lundi au vendredi pour l'ensemble des places tarifées sur le territoire de la Ville de Montréal.

