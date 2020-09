COVID-19 - Mise à jour sur la relance économique et la relance de la métropole

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - À l'instar des autres grandes métropoles, Montréal subit les impacts de la COVID-19 de manière importante. Afin d'assurer une relance efficace de l'économie montréalaise, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a mis sur pied un comité aviseur formé d'experts économiques qui a, à son tour, créé des groupes de travail qui se concentrent sur des enjeux centraux de la relance. Des membres des sous-comités dédiés à la relance du centre-ville, à l'international et aux secteurs stratégiques et au commerce ont présenté, aujourd'hui, leur travail.

« La pandémie actuelle bouscule nos habitudes. Cela est difficile à vivre pour plusieurs d'entre nous, particulièrement nos commerçants, notre milieu des affaires et nos acteurs du centre-ville. Les interrogations sont nombreuses et les appréhensions, bien réelles. Pour trouver des solutions aux importants défis qui se dressent devant nous, la Ville de Montréal peut compter sur des experts, des partenaires engagés qui ont accepté de mettre l'épaule à la roue. Nous allons devoir être innovants et être patients, mais je suis convaincue que nous allons y arriver », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, Monique Simard et le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Michel Leblanc, ont formé un sous-comité dédié à la relance et à la vitalité du centre-ville. Ils ont déjà produit un rapport réunissant des propositions visant à y augmenter l'achalandage et à offrir du soutien aux entreprises en difficulté. L'ambitieux plan d'animation du Quartier des spectacles présenté cet été a découlé du travail de ce sous-comité. D'autres mesures suivront cet automne.

Le deuxième sous-comité est mené par le président-directeur général de Montréal International, Stéphane Paquet, et la vice-présidente de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Kim Thomassin. Ses membres ont pour mandat de trouver des solutions pour renforcer l'attractivité des entreprises montréalaises et d'identifier les secteurs stratégiques qui contribueront à la relance de la métropole.

Le troisième sous-comité se penchera sur la relance du secteur commercial. Il est piloté par la directrice générale de l'Association des Société de développement commercial de Montréal, Caroline Tessier, et le directeur général de Vivre en ville, Christian Savard. Avant la crise, le secteur du commerce faisait déjà face à d'importants défis liés à l'augmentation de l'offre commerciale et au commerce en ligne, notamment. La crise a accéléré les changements structurels qui se dessinaient, liés entre autres au commerce en ligne et au télétravail. Le sous-comité est donc chargé de trouver des pistes de solution pour soutenir les commerces de proximités et les artères commerciales dans la relance de leurs activités.

La mairesse Valérie Plante a par ailleurs réitéré son appel aux gouvernements du Québec et du Canada. Sans une aide financière substantielle des gouvernements supérieurs, la Ville de Montréal, qui ne peut faire de déficit, ne pourra offrir d'assouplissements fiscaux aux entreprises qui en ont réellement besoin.

