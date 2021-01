COVID-19 : Maintien des activités minières - Une décision cohérente qui reconnaît les mesures strictes mises en place dans l'industrie minière

QUÉBEC, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec accueille avec soulagement l'annonce de la poursuite des opérations minières, malgré le confinement total décrété par le gouvernement, résultat de la robustesse des mesures que l'industrie minière a déployées pour limiter la propagation de la COVID-19 sur les sites miniers.

La santé et la sécurité du travail (SST) faisant partie de leur ADN, depuis le printemps, les sociétés minières exercent des contrôles à l'entrée des sites, ou même avant, pour limiter les risques de propagation du virus. Certaines entreprises possèdent également leur propre laboratoire pour mener des tests de dépistage.

Rien n'a été laissé au hasard dans l'industrie minière et en permettant aux mines de poursuivre leur production, le gouvernement reconnaît que les actions prises par l'industrie ont porté leurs fruits, comme en témoigne le nombre minime de cas au sein des équipes de travail du secteur minier.

L'industrie minière a toujours été présente pour assurer la prospérité socioéconomique du Québec et des régions. C'est pourquoi le gouvernement l'a d'ailleurs identifiée parmi les secteurs clés pour préparer la relance économique. Cette décision gouvernementale de maintenir les activités minières est donc cohérente avec ce plan de relance qui mise notamment sur l'électrification des transports et la deuxième et troisième transformation des ressources minérales. La poursuite des opérations minières est également en droite ligne avec le déploiement du plan d'action nordique récemment dévoilé par le gouvernement qui vise notamment à créer de l'emploi en région éloignée.

L'industrie minière pourra également maintenir sa compétitivité en regard des autres juridictions où la production se poursuit et ainsi répondre aux besoins des différentes chaines d'approvisionnement, notamment pour la production d'équipements médicaux.

« Nous comprenons que la santé et la sécurité de la population doivent primer. C'est pourquoi l'industrie minière a pris la question très au sérieux dès le printemps. Jamais les aspects économiques ne prendront le dessus sur la santé et la sécurité et aucun compromis ne sera fait sur cet aspect. Les résultats des mesures mises en place parlent d'eux-mêmes : il est possible d'opérer nos mines de façon sécuritaire. Par sa décision de maintenir les activités minières, le gouvernement arrive à la même conclusion et c'est rassurant pour notre industrie et l'économie de plusieurs régions. »

« Cette décision est cohérente avec tous les discours du gouvernement à l'effet que le secteur minier sera une des pierres angulaires de la relance économique de la province. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 006 emplois et des dépenses totales de 9,9 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2018 (données les plus récentes disponibles), l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

