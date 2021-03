COVID 19 : Le Réseau des SADC et CAE obtient 28,4 M$ supplémentaires pour de l'aide aux PME en région

QUÉBEC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Plusieurs petites entreprises en région ont été fortement touchées par les impacts économiques de la COVID-19, et dans ce contexte qui évolue rapidement, plusieurs entrepreneurs doivent maintenant adapter leurs modèles d'affaires pour assurer leur survie. C'est en fonction des besoins précis actuels des entrepreneurs que la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui l'ajout 28,4 M$ au Réseau des SADC et CAE pour le déploiement de nouvelles mesures ciblées en aide technique structurante et en financement.

« Je suis très heureux de l'annonce faite aujourd'hui par la ministre Joly et Développement économique Canada pour les régions du Québec que je remercie très sincèrement. Depuis juin dernier, les SADC et les CAE ont démontré leur agilité et leur rapidité à identifier les entreprises touchées par la crise, à reconnaître les besoins sur leur territoire et à développer des projets d'aide-conseil. Ces solutions arrivent à point pour aider les entrepreneurs à s'adapter aux changements et à se préparer pour la relance », affirme Vallier Daigle, président du Réseau des SADC et CAE.

De cette enveloppe, 19,4 M$ serviront à répondre aux besoins de financement des petites entreprises. Ainsi, les SADC et les CAE, par le truchement du Fonds d'aide et de relance régionale FARR, pourront continuer d'offrir des prêts aux entreprises les plus touchées pour qu'elles puissent assurer leur survie à court terme.

De plus, les SADC et les CAE pourront accompagner plus d'entreprises grâce à la création du programme Aide technique structurante pour les PME (ATS). Concrètement, avec ce programme, les SADC et CAE bénéficieront d'une enveloppe de 9M$ pour offrir de l'aide conseil stratégique à 470 entrepreneurs, à partir du 1er avril. Ces investissements permettront de financer les honoraires d'un expert qui aidera les entrepreneurs à revoir ou consolider les différentes fonctions de leur entreprise, comme le modèle d'affaires, la production, les finances, la gestion des ressources humaines, ou encore la livraison des produits et des services.

Au total, ces investissements permettront d'aider 1 370 entreprises et de préserver près de 5 000 emplois dans les régions du Québec.



« Le gouvernement du Canada a pour priorité de venir en aide aux petites et moyennes entreprises québécoises afin qu'elles puissent rebondir avec vigueur après la crise sanitaire. Et nous continuerons de les soutenir aussi longtemps que celle-ci durera : nos PME sont le moteur de nos communautés et l'épine dorsale de notre économie. Elles créent et maintiennent de bons emplois locaux et sont garantes de la vitalité des régions. Le gouvernement s'engage à les accompagner pour faire en sorte que notre économie revienne encore plus forte. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC



Rappelons que le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) est une mesure d'urgence lancée en mai dernier par le gouvernement du Canada en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE pour aider les petites entreprises en région touchées par la Covid-19. Depuis le 1er juin 2020, avec le FARR, les SADC et CAE ont aidé plus de 4 000 entreprises.

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE.

RESTEZ BRANCHÉS

Suivez le Réseau sur Facebook, Twitter



SOURCE Réseau des SADC et CAE

Renseignements: Christine Pilote, Directrice des communications, Tél. : 581 999-6363, [email protected]

Liens connexes

https://www.sadc-cae.ca/