COVID-19 : le CPQ fait des recommandations aux gouvernements

MONTRÉAL, le 14 mars 2020 /CNW Telbec/ - Devant la situation reliée au COVID-19 qui évolue rapidement, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a envoyé des lettres aux premiers ministres du Québec et du Canada recommandant une série d'actions à poser afin d'appuyer les employeurs dans cette période houleuse.

« Le CPQ apprécie les actions et les mesures déjà mises de l'avant par les gouvernements, mais devant cette situation exceptionnelle qui implique de grands défis pour les employeurs et les employés, d'autres mesures sont nécessaires », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

Parmi ces mesures, le CPQ demande aux gouvernements une aide financière pour l'acquisition ou l'augmentation de la capacité des moyens technologiques pour faciliter le télétravail et la possibilité de faire des rencontres à distance. Le CPQ demande également de privilégier des programmes qui vont aider les entreprises en améliorant leurs liquidités en faisant attention de ne pas augmenter leur endettement.

« Le CPQ souscrit aux orientations et objectifs ainsi qu'aux mesures annoncées en matière de protection de santé publique. Les principes de précaution et de prévention sont des éléments prioritaires à cette étape-ci de l'évolution de la pandémie. Cependant, les messages en conséquence peuvent créer aussi de l'incertitude voire de l'anxiété et même de la panique auprès des travailleurs ainsi que des entreprises. Il est donc essentiel que les gouvernements dans leurs communications soient également très affirmatifs dans les messages qui viseront à assurer la continuité des opérations des entreprises qui seront affectées », conclut M. Dorval.

Pour lire la lettre envoyée à M. François Legault, cliquez ici.

Pour lire la lettre envoyée à M. Justin Trudeau, cliquez ici.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Nadine Légaré, Conseillère principale - Communications et relations médias, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Bureau : 514-288-5161 poste 243, Cell. : 514-265-5471

Liens connexes

www.cpq.qc.ca