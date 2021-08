Covid-19 - La Ville de Montréal investit 1 M$ pour la mise sur pied d'un Office de la gastronomie en partenariat avec Tourisme Montréal

MONTRÉAL, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal investit 1 M$ dans la création d'un Office montréalais de la gastronomie, en collaboration avec Tourisme Montréal. Ce projet s'inscrit dans le plan de relance économique de 25 M$, dont le quart est consacré au secteur de la restauration. Nouvelle structure de ce genre, l'Office montréalais de la gastronomie facilitera la collaboration et les actions communes, au bénéfice des entreprises du secteur.

Afin de développer et de faire rayonner les qualités culinaires uniques de Montréal, ce sont tous les acteurs de l'écosystème de la gastronomie qui seront mis à contribution : producteurs, transformateurs, restaurateurs, chefs, établissements d'enseignement, organisateurs de congrès, croisières, artisans, commerçants, associations et bien d'autres. Les actions permettront notamment de mettre en valeur la qualité et la variété des produits du terroir québécois, le bassin important de chefs talentueux et la diversité des commerces et des artisans locaux dans la métropole.

« La gastronomie est dans notre ADN et nous sommes fiers d'investir dans le développement de notre capitale gastronomique, l'Office montréalais de la gastronomie que nous annonçons, vise à faire de Montréal LA capitale gastronomique en Amérique du Nord. Montréal est l'une des villes canadiennes ayant déployé le plus de programmes d'aide pour les secteurs du commerce et de la restauration. 5 M$ dédiés spécifiquement à la restauration ont déjà été investis par la Ville de Montréal avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du Plan de relance du centre-ville. La somme de 1 M$ que nous ajoutons aujourd'hui vient compléter le financement annoncé en avril dernier pour soutenir ce secteur essentiel à la vitalité de la métropole et qui a été l'un des plus affectés par la pandémie et les mesures sanitaires », s'est réjouie la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La qualité et la diversité de l'offre culinaire est devenue une source de fierté et un attrait majeur pour notre destination touristique. Montréal a le potentiel de devenir la capitale nord-américaine de la gastronomie puisqu'elle regorge de chefs talentueux et a accès à une variété de produits du terroir frais variant au fil des saisons. La création d'un Office montréalais de la gastronomie nous donnera les moyens de nos ambitions en étant un appui majeur de la Ville de Montréal aux acteurs de l'écosystème culinaire. Cet engagement est un signal fort aux restaurateurs de notre ville, réaffirme le leadership de notre organisation et supporte notre secteur touristique éprouvé par la pandémie. Avec une présence dans tous les quartiers de Montréal, cette initiative contribuera autant à bonifier l'expérience des visiteurs locaux qu'à attirer des touristes gastronomes d'outre- mer », s'enthousiasme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« À titre de directrice générale de l'ITHQ, de présidente du conseil d'administration de Culture Montréal et de Destination Canada, je suis ravie de la création d'un Office Montréalais de la Gastronomie. Au fil des années, Montréal est devenue une destination gastronomique prisée et audacieuse, il est temps d'en faire la capitale gastronomique de l'Amérique du Nord! À l'ITHQ, la plus grande école hôtelière au pays, nous formons une relève passionnée à qui nous souhaitons des opportunités à la hauteur de leur talent. Dans le contexte actuel, nous nous réjouissons que ce nouveau projet participe à rendre l'industrie de la restauration plus attrayante, à valoriser ses métiers et professions et à pérenniser le secteur.» - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., Directrice générale de l'ITHQ.

Faire de la gastronomie un levier de rayonnement international

L'Office aura pour mission de mobiliser et d'organiser le secteur névralgique qu'est la gastronomie pour en appuyer le développement stratégique et son rayonnement à l'international. Il mettra en œuvre une structure de gouvernance réunissant les acteurs de la filière et un plan d'action afin que l'industrie puisse apporter des réponses aux enjeux du secteur. Ses actions viseront notamment à:

Faciliter des partenariats pour créer des projets permettant le déploiement d'initiatives de développement stratégique pour le secteur, tel que :

Soutenir le rayonnement des chefs et artisans à l'international

Favoriser les relations entre les producteurs de niche et les restaurateurs indépendants

Assurer la relève grâce à la valorisation des métiers de bouche

Accélérer l'utilisation des technologies dans l'industrie

La Vision est de hisser Montréal au rang de destination gastronomique de premier choix reconnue mondialement en Amérique du Nord. Soulignons que toutes les démarches de l'Office montréalais de la gastronomie se feront en concertation avec celles de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain liées à la gastronomie.

