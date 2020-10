COVID-19 - La FCSSQ accueille les nouvelles mesures sanitaires

QUÉBEC, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec accueille les nouvelles mesures sanitaires annoncées aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Elle convient que la situation actuelle commande un resserrement des mesures pour freiner la propagation du virus et réitère son engagement, malgré la situation difficile, envers la persévérance et la réussite scolaires.

« Nous souscrivons à l'objectif de maintenir les élèves en classe le plus longtemps possible, tout en assurant un milieu de vie sain et sécuritaire pour les élèves et le personnel. J'ai une pensée aujourd'hui pour les gestionnaires et le personnel des centres de services et des écoles, qui devront composer avec de nouvelles mesures et, conséquemment, des ajustements à l'organisation scolaire. Quoi qu'il advienne, les centres de services scolaires ont à cœur leur mission et s'affairent à conserver un enseignement et un suivi de qualité. Notre objectif premier demeure : les conditions de réussite doivent être là », a affirmé M. Jacky Tremblay, président-directeur général par intérim de la FCSSQ.

