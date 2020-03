COVID-19 : l'Université TÉLUQ prête à accueillir plus d'étudiants

QUÉBEC, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des informations transmises par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui a confirmé des mesures d'assouplissement aux universités permettant le maintien de la formation à distance, nous informons la population que l'Université TÉLUQ est non seulement fonctionnelle, mais en mesure d'assurer pleinement sa mission d'enseignement.

« En tant qu'université entièrement à distance et leader dans ce créneau depuis près de 50 ans, notre corps professoral, nos personnes tutrices et chargées d'encadrement sont en mesure de poursuivre notre mission d'enseignement auprès de nos étudiants. Avec nos 125 programmes et plus de 450 cours, nous permettons déjà à des milliers de personnes d'obtenir un diplôme universitaire à distance », a mentionné le directeur général par intérim, André G. Roy.

Faits saillants

L'Université TÉLUQ, leader en formation à distance

Prête à accueillir de nouveaux étudiants

Admission et inscription en tout temps - Cours asynchrones sans contrainte de distance et d'horaire

125 programmes et plus de 450 cours aux trois cycles

Offre son soutien à toute autre université au Québec, au Canada et dans le monde

Par ailleurs, l'Université TÉLUQ offre son soutien à toute autre université au Québec, au Canada, et même ailleurs dans le monde. Nous accueillons annuellement plusieurs milliers d'étudiants par entente interuniversitaire et nous croyons que notre formule d'admission, d'inscription et de cours en continu offre une flexibilité unique qui permettrait d'accueillir rapidement des étudiants qui souhaitent éviter les impacts des situations exceptionnelles comme celles causées par la COVID-19.

L'Université surveille d'heure en heure la suite des choses et des mesures ont été prises pour bien informer nos différentes membres, tant à l'interne qu'à l'externe, par l'entremise d'une page consacrée à la COVID-19.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, [email protected]

Liens connexes

teluq.ca