COVID-19 : l'Autorité poursuit ses activités d'encadrement des marchés et de protection des consommateurs

MONTRÉAL, le 25 mars 2020 /CNW Telbec/ - Lors d'un point de presse tenu lundi dernier, le premier ministre François Legault a demandé à toutes les entreprises et à tous les organismes du Québec, à l'exception de ceux qui offrent des services essentiels, de cesser leurs activités à compter de minuit, dans la nuit de mardi à mercredi, et ce, jusqu'au 13 avril prochain.

En réponse aux questions soulevées par cette annonce, nous tenons à aviser la population ainsi que nos différentes clientèles que l'Autorité maintiendra ses activités et continuera de veiller à sa mission d'encadrement des marchés financiers et de protection des consommateurs. Les services bancaires et financiers offerts par nos clientèles assujetties comptent également parmi les services jugés essentiels à la population.

Il est d'une importance primordiale que tous les acteurs du secteur financier suivent les recommandations de la santé publique, qu'ils restreignent au minimum la présence de leurs employés dans les établissements et favorisent le télétravail. Rappelons par ailleurs que toutes les entreprises et tous les organismes habilités à fonctionner en télétravail, sans devoir recourir une présence physique à un siège social, peuvent également poursuivre leurs activités.

Pour sa part, l'Autorité a déjà déployé toutes les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de ses activités en télétravail et continuer de remplir sa mission d'encadrement des marchés et de protection des consommateurs. De plus, nos plans de continuité des affaires sont appliqués de façon à limiter autant que possible les impacts de cette crise sur les différentes clientèles que nous desservons. Nos activités de vigie ont été renforcées et se poursuivront de manière structurée et proactive avec l'objectif de répondre aux besoins de l'industrie et des consommateurs.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

