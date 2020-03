COVID-19 : l'AMC appuie la décision du Québec d'élargir l'accès à la télémédecine

OTTAWA, le 14 mars 2020 /CNW/ - Alors qu'elle vient de déposer ses recommandations pour accroître le recours à la télémédecine, l'Association médicale canadienne (AMC) appuie la décision du gouvernement du Québec d'élargir l'accès à ce service au moment où le Québec et le monde entier doivent prendre des mesures énergiques pour faire face à la COVID-19.

Le remboursement par le gouvernement des consultations en télémédecine constitue un excellent moyen de rendre les soins accessibles à l'ensemble de la population du Québec alors que les citoyennes et citoyens sont appelés à limiter leurs déplacements. L'AMC espère que l'accès à la télémédecine prendra de l'ampleur à l'avenir et non seulement en période de crise, car plus des deux tiers des suivis médicaux peuvent être effectués en mode virtuel.

L'AMC et ses partenaires, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le Collège des médecins de famille du Canada, viennent de publier en février un rapport sur la question des soins virtuels au pays. L'AMC a travaillé étroitement avec des experts québécois comme le Dr Yanick Beaulieu, cardiologue à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, afin de contextualiser ces recommandations pour le secteur de la santé au Québec. Le rapport peut être consulté à l'adresse https://www.cma.ca/fr/soins-virtuels-recommandations-pour-la-creation-dun-cadre-pancanadien.

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

