COVID-19 - L'aide financière offerte par la Ville aux commerces montréalais porte fruit

MONTRÉAL, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin, a dressé aujourd'hui un premier bilan des subventions accordées par la Ville de Montréal, via PME MTL, aux commerces montréalais dans le cadre de son plan de relance, lancé dans le contexte de la COVID-19.

« Les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour les entrepreneurs. Nous avons mis en œuvre des mesures pour soutenir l'économie de la métropole et nous constatons avec fierté que ces subventions font une grande différence dans la relance de nos entreprises », a déclaré Luc Rabouin.

La Ville de Montréal a notamment investi, au cours des derniers mois, 2 M$ dans la création du Fonds de consolidation des activités commerciales. Ce fonds offre des subventions directes aux entreprises afin de les soutenir dans leur adaptation à la pandémie et dans la relance de leurs activités. Cette somme s'est ajoutée à un montant de 1 M$, déjà disponible, pour une enveloppe totale de 3 M$ offerte aux entreprises dans le cadre du Fonds de consolidation des activités commerciales.

Grâce à ce fonds, des subventions pouvant atteindre un maximum de 10 000 $ ont été offertes aux commerces montréalais afin de les soutenir dans leurs efforts liés à la digitalisation de leurs entreprises, à la mise en place d'une boutique en ligne ou à l'aménagement physique du lieu d'affaires en conformité avec les mesures de prévention sanitaires.

« Après seulement quelques semaines, 82 commerces ont déjà bénéficié de cette subvention. En tout, près de 1 M$, soit 30 % de l'enveloppe, ont ainsi été distribués. J'invite les PME montréalaises qui n'ont pas encore fait appel à cette aide financière à y recourir. Cela les aidera à traverser cette période difficile en leur donnant accès à des liquidités rapidement », a souligné Luc Rabouin.

« Cette subvention m'a permis de garder tous mes employés au travail, d'optimiser mon site internet pour miser sur les ventes en ligne, de conserver un fond de roulement et d'être prête pour la prochaine saison, qui sera importante pour notre entreprise. Sans cette aide, la situation aurait été beaucoup plus stressante et il aurait été difficile de planifier les prochains mois », a indiqué Maud Gaudreau, propriétaire de l'entreprise État de choc, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, qui a bénéficié de la subvention offertes aux PME montréalaises par l'entremise de PME MTL.

« L'aide financière de PME MTL nous a permis de conserver nos employés et de changer nos pratiques pour continuer de rejoindre notre fidèle clientèle en ligne, malgré la fermeture des commerces. Nous avons offert des cours et des ateliers sur le web, en plus de créer notre propre service de livraison. Avec la subvention, nous avons également ouvert un camp de jour pour les enfants du quartier en louant le local adjacent au nôtre. Les sommes que nous avons reçues en subventions et en prêts nous ont sécurisés et nous ont donné la confiance nécessaire pour la relance », a ajouté Amélie Jean-Louis, co-propriétaire du Salon Manga O-Taku, librairie spécialisée dans les mangas, située sur le Plateau-Mont-Royal, qui a elle aussi bénéficié d'une subvention.

32 M$ en prêts d'urgence

En plus des subventions liées au Fonds de consolidation des activités commerciales, les commerces peuvent avoir accès à des prêts d'urgence mis en place par le gouvernement du Québec, qui ont été aussi très appréciés par les commerçants. Jusqu'à maintenant, 32 M$ ont été distribués en prêts à des entreprises montréalaises.

Le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises a d'ailleurs été prolongé et bonifié de 20 M$, portant le montant des prêts disponibles à 60 M$. Les PME de la métropole ont ainsi accès à une aide financière leur permettant de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités durement affectées par la pandémie de la COVID-19.

Le programme vise les entreprises de tous les secteurs d'activités, y compris les coopératives et les entreprises d'économie sociale ayant des activités marchandes.

Les entreprises peuvent appliquer dès aujourd'hui pour un prêt pouvant atteindre un montant maximal de 50 000 $. La Ville de Montréal assumera les frais d'intérêt pour une période de six mois, allégeant ainsi l'enjeu de liquidité des entreprises.

PME MTL

Le programme d'aide aux entreprises montréalaises est géré par six organismes du réseau PME MTL. Le réseau PME MTL offre un ensemble de services professionnels et de financement accessibles aux entrepreneurs privés et d'économie sociale établis sur l'île de Montréal.

Le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises

Le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises a été mis en place par le gouvernement du Québec en avril dernier pour soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement des entreprises dont la situation financière est précaire en raison de la COVID-19.

Ligne Affaires 514 394-1793 - Ville de Montréal

Les entrepreneurs montréalais qui souhaitent obtenir de l'information sur les programmes d'aide offerts dans le contexte de la COVID-19 sont invités à communiquer avec la Ligne Affaires de la Ville de Montréal au 514 394-1793 ou à consulter la page web https://montreal.ca/articles/covid-19-mesures-en-soutien-aux-entreprises-montrealaises .

