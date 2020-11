COVID - 19 - Entretien entre le ministre de l'Éducation du Québec, M. Jean-François Roberge, et le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, M. Jean-Michel Blanquer

QUÉBEC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis 60 ans, le Québec et la France entretiennent une riche coopération en matière d'éducation. Afin de poursuivre l'approfondissement de ces échanges, et dans la perspective de la prochaine Rencontre alternée des premiers ministres français et québécois, le ministre de l'Éducation du Québec, M. Jean-François Roberge, et le ministre français de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, M. Jean-Michel Blanquer, ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun dans le cadre d'un grand chantier France-Québec.

Les différents points abordés lors de cet entretien concernent notamment la réponse à la crise sanitaire liée à la COVID-19 et ses répercussions sur l'école : le rôle et la formation des enseignants, la continuité pédagogique, la création d'écoles franco-québécoises sous la forme de partenariats approfondis entre écoles françaises et québécoises, l'éducation préscolaire/préélémentaire, le numérique en éducation et la Francophonie. Cette collaboration riche, prometteuse et ambitieuse permettra d'étendre la collaboration de la France et du Québec sur de nombreux projets porteurs d'innovations pour les années à venir.

Citations :

« La coopération franco-québécoise existe depuis de nombreuses décennies et l'éducation constitue l'une des assises fondamentales de la relation directe, privilégiée et stratégique qu'entretiennent le Québec et la France. En deux ans, c'est ma troisième rencontre bilatérale formelle avec M. Blanquer et elle fut, encore une fois, cordiale et productive. Les échanges d'aujourd'hui ont été extrêmement pertinents pour le partage de bonnes pratiques en matière de continuité pédagogique, surtout en cette période si inhabituelle. Je me réjouis que nous puissions continuer cette belle collaboration en vue de mettre sur pied des initiatives porteuses pour nos réseaux respectifs. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec

« Dans le contexte de crise que nous traversons, la relation privilégiée entre la France et le Québec et notre vision commune des priorités éducatives constituent un atout pour surmonter les défis qui sont les nôtres. Je pense particulièrement au développement de l'enseignement à distance et hybride et plus largement aux usages du numérique en éducation. Cette crise, plus que jamais, met l'accent sur le rôle clef de l'École et des professeurs. C'est une occasion majeure de renforcer la prise d'initiatives communes au sein de la francophonie pour partager non seulement des ressources, des expériences, mais également pour porter, ensemble, nos valeurs communes. »

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

