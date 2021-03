COVID-19 - AEPC : Les CHSLD et les centres de réadaptation privés conventionnés soulignent la journée commémorative nationale marquant le premier anniversaire de la crise sanitaire

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) se joint à ses membres pour offrir ses condoléances aux familles qui ont perdu une personne aimée au cours de la pandémie. Durement touchés par les éclosions de COVID-19, les CHSLD, dont les CHSLD privés conventionnés, ont vu mourir trop de résidents. Ces personnes auxquelles les établissements privés conventionnés offraient des soins et des services quotidiens étaient des individus à part entière avec lesquels des liens s'étaient tissés au fil des jours et auxquels le personnel s'était attaché.

Encore aujourd'hui, des résidents et des usagers se remettent de la COVID-19 et l'AEPC leur souhaite un prompt rétablissement. Il n'y a presque plus de cas en CHSLD. La première dose du vaccin ayant été administrée à tous les résidents qui le désiraient, l'avenir semble déjà plus prometteur, surtout que la deuxième dose sera administrée sous peu et qu'elle consolidera la protection acquise. Plus jamais nous ne voulons vivre une pareille tragédie et l'AEPC et ses membres poursuivent leurs efforts en mettant en place des mesures et des actions concertées pour diminuer le temps de réaction devant une nouvelle épidémie ou pandémie.

L'AEPC et les propriétaires-gestionnaires de CHSLD et de centres de réadaptation privés conventionnés profitent de l'occasion pour souligner le travail remarquable de leur personnel qui a su, malgré la pénurie de personnel exacerbée par la pandémie, garder le cap et travailler avec détermination pour limiter l'impact des éclosions sur les résidents. La crise sanitaire n'est pas terminée, c'est pourquoi il y a une mise à jour continue des processus et des procédures afin de réagir encore plus rapidement et efficacement et ainsi sauver plus de vies.

« En cette journée nationale de commémoration et de deuil collectif, l'AEPC et ses membres offrent leurs condoléances aux familles qui ont perdu une personne aimée pendant la pandémie. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux résidents et usagers qui se remettent des effets de la COVID-19. Nous continuons à travailler avec acharnement pour qu'une tragédie de cette envergure ne se reproduise plus. La vaccination, les mesures de prévention et les atouts faisant déjà partie du modèle des établissements privés conventionnés (milieux de vie à dimensions humaines, gestion de proximité, rapidité de réaction, personnel compétent, etc.) nous permettront de sauver plus de vies si une nouvelle menace de ce genre se produit. »

-- Annick Lavoie, directrice générale, Association des établissements privés conventionnés

À propos de l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Le secret le mieux gardé depuis plus de 60 ans - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Les établissements de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents.

