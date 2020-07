COVID-19 - Accord fédéral-provincial pour l'aide aux municipalités - Une étape importante est franchie pour soutenir les gouvernements de proximité, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 17 juil. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) considère que l'Accord sur la relance sécuritaire fédéral-provincial-territorial, annoncé hier entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et territoires, est une étape importante. Pour l'Union, il s'agit d'une aide qu'attendaient avec impatience les municipalités. Elle souhaite maintenant entamer rapidement les discussions avec le gouvernement du Québec afin de convenir des modalités de cet appui financier au monde municipal.

La crise de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les finances des municipalités. L'UMQ a évalué les impacts financiers causés par la pandémie à près de 1,4 milliard $ d'ici la fin de l'année 2020. « Nous sommes heureux de constater qu'une entente d'aide financière aux municipalités est intervenue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Cette annonce nous permet d'espérer que tous seront au rendez-vous pour sortir le monde municipal de l'incertitude. L'UMQ est particulièrement satisfaite que des sommes spécifiques soient réservées à la fois pour les opérations municipales et pour le transport collectif », a déclaré madame Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

L'UMQ rappelle l'importance des pertes financières que connaissent les gouvernements de proximité, dont la majeure partie est occasionnée par une chute marquée des revenus pour les sociétés de transport collectif. Elle accueille donc favorablement les 19 milliards $ annoncés par le gouvernement du Canada, dont 2 milliards $ sont dédiés au soutien des coûts opérationnels liés à la COVID-19 pour les municipalités, et 1,8 milliard $ dirigés vers les sociétés de transport en commun. « C'est au bas mot 3,8 milliards $ qui iront directement aux municipalités. Nous nous tournons maintenant vers le gouvernement du Québec afin que nous puissions convenir, le plus rapidement possible, des sommes réservées aux municipalités du Québec de même que des modalités qui permettront de leur donner un peu d'oxygène. Celles-ci sont en première ligne pour répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens et pour appliquer les directives de la santé publique depuis le début de la crise. Elles ont besoin de cette aide pour continuer leur bon travail », a conclu Madame Roy.

Mentionnons que le gouvernement du Québec avait déjà annoncé une première tranche d'une aide pour le transport collectif d'une valeur de 400 millions$. L'UMQ avait salué ce geste significatif pour le monde municipal.

Dans une étude réalisée au printemps dernier, l'UMQ chiffre entre 787 millions $ et 1,4 milliard $ l'ensemble des pertes encourues par les municipalités en raison de la COVID-19. Alors que plus de 60 % de celles-ci sont attribuables à la chute de revenus du côté des transports collectifs, la baisse des droits de mutation et des permis de construction et de rénovation (250 millions $) et des amendes, contraventions et frais de stationnement (entre 140 millions $ et 160 millions $) représentent également des manques à gagner importants.

Les résultats détaillés de l'étude sont disponibles en ligne ici et dans la section spéciale COVID-19 sur le site Web de l'UMQ.

