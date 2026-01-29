Revenus tirés des abonnements SaaS1) supérieurs aux prévisions, à 36,6 M$

Record de nouvelles ventes atteint

Demande soutenue des offres d'IA générative et de commerce auprès des clients nouveaux et existants

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file en matière d'AI‑Relevance, qui propulse la recherche ainsi que des expériences génératives de pointe, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son exercice 2026 terminé le 31 décembre 2025.

« Je suis très fier d'annoncer que nous avons atteint le niveau le plus élevé de nouvelles ventes de l'histoire de la société », a déclaré Laurent Simoneau, cofondateur et chef de la direction de Coveo. « Nous avons enregistré une solide performance dans l'ensemble de nos principaux moteurs de croissance, notamment nos offres d'IA générative et de commerce, et avons ajouté à notre clientèle de nombreux clients d'envergure. Les résultats de ce trimestre confirment le rôle stratégique de plus en plus central que joue Coveo dans l'écosystème technologique de l'IA en entreprise. »

« Coveo se distingue par sa capacité unique à offrir des expériences d'IA fiables, à grande échelle, là où la précision et la gouvernance sont déterminantes », a affirmé Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration de Coveo. « La forte demande observée ce trimestre confirme la pertinence de notre stratégie dans un marché en rapide transformation. »

Faits saillants financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 et en cumul depuis le début de l'exercice

Le tableau suivant résume les résultats financiers de Coveo pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 :

En millions de dollars américains, sauf indication

contraire T3

2026 T3

2025 Variation Cumul de

l'exercice

2026 Cumul de

l'exercice

2025 Variation Revenus tirés des abonnements SaaS 1) 36,6 $ 32,3 $ 13 % 106,6 $ 94,0 $ 13 % Plateforme principale de Coveo 2) 35,8 $ 31,1 $ 15 % 103,9 $ 89,7 $ 16 % Plateforme de Qubit 3) 0,8 $ 1,2 $ (30 %) 2,8 $ 4,3 $ (35 %) Total des revenus 38,0 $ 34,0 $ 12 % 110,9 $ 98,9 $ 12 % Marge brute 78 % 78 % - 78 % 79 % (1 %) Marge brute de produits 81 % 82 % (1 %) 81 % 82 % (1 %) Bénéfice net (perte nette) (7,2 $) 4,0 $ (278 %) (26,6 $) (7,4 $) 258 % BAIIA ajusté 4) (0,2 $) 0,6 $ (134 %) (1,6 $) 0,3 $ (576 %) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 0,5 $ (0,2 $) 348 % (3,2 $) 4,3 $ (176 %)

Faits saillants financiers - troisième trimestre de l'exercice 2026

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 31 décembre 2024, sauf indication contraire)

indication contraire)

Revenus tirés des abonnements SaaS 1) de 36,6 M$, en hausse de 13 % par rapport à 32,3 M$. Inclus dans ce total, les revenus tirés des abonnements SaaS provenant de la plateforme principale de Coveo 2) ont atteint 35,8 M$, reflétant une croissance de 15 %.

de 36,6 M$, en hausse de 13 % par rapport à 32,3 M$. Inclus dans ce total, les revenus tirés des abonnements SaaS provenant de la plateforme principale de Coveo ont atteint 35,8 M$, reflétant une croissance de 15 %. Revenus totaux de 38,0 M$, en progression de 12 % par rapport à 34,0 M$.

Pourcentage de marge brute à 78 % et pourcentage de marge brute de produits à 81 %, tous les deux essentiellement comparables à la période précédente.

Perte d'exploitation de 6,3 M$, comparativement à 5,4 M$. La perte nette pour le trimestre a été de 7,2 M$, comparativement à un bénéfice net de 4,0 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent.

BAIIA ajusté 4) de (0,2) M$, comparativement à 0,6 M$ pour la période comparable.

de (0,2) M$, comparativement à 0,6 M$ pour la période comparable. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 0,5 M$, comparativement à (0,2) M$ à la période correspondante de l'exercice précédent.

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 100,8 M$ au 31 décembre 2025.

Taux d'expansion net 1) de 102 % au 31 décembre 2025. Le taux d'expansion net 1) était de 105 % en excluant l'attrition des clients utilisant la plateforme de Qubit 5) , stable par rapport à l'exercice précédent.

de 102 % au 31 décembre 2025. Le taux d'expansion net était de 105 % en excluant l'attrition des clients utilisant la plateforme de Qubit , stable par rapport à l'exercice précédent. Au cours du trimestre, Coveo a racheté aux fins d'annulation ~ 1,1 million d'actions à droit de vote subalterne à un prix moyen pondéré de 6,13 $ CA l'action, pour une contrepartie totale de 4,7 M$, dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Autres faits saillants et événements postérieurs à la clôture du trimestre

Nouvelles ventes records Coveo a enregistré la meilleure performance au chapitre des nouvelles ventes de son histoire. Cette performance a été portée par l'ensemble des principales offres de solutions de l'entreprise et comprend le plus important contrat jamais conclu par Coveo avec un nouveau client, soit un chef de file mondial du Fortune 500 dans le secteur industriel. Les nouvelles ventes ont été diversifiées et se rapportaient tout autant à des transactions avec de nouveaux clients qu'à des transactions d'expansion.

Momentum des principaux moteurs de croissance Les solutions d'IA générative ont représenté plus de 25 % des nouvelles ventes du trimestre. Au cours du trimestre, Coveo a acquis de nouveaux clients et élargi l'utilisation de ses solutions d'IA générative auprès de clients existant, notamment : Boston Scientific, Deloitte Digital, Tyler Technologies, Roper St. Francis Healthcare et Wind River Systems. Coveo a enregistré un autre trimestre record au chapitre des ventes de solutions de commerce qui ont représenté près de la moitié des nouvelles ventes, entre autres, grâce au succès continu du partenariat stratégique de la société avec SAP. De nouveaux clients d'envergure se sont ajoutés au cours du troisième trimestre, dont Insight Enterprises, Total Tools, La Vie en Rose, Metcash, Hugendubel Digital GmbH & Co., Tarkett S.A., Shorr Packaging Corp, et d'autres.

Innovation soutenue Au cours du trimestre, Coveo a lancé la solution RAG‑as‑a‑Service pour les services d'IA agentique d'AWS, permettant aux organisations d'ancrer avec fluidité les services d'IA agentique d'AWS, notamment Amazon Bedrock AgentCore, Amazon Bedrock Agents et Amazon Quick Suite, dans leurs bases de connaissances organisationnelles grâce au nouveau serveur MCP hébergé par Coveo. Coveo a également lancé l'application Coveo pour ChatGPT d'OpenAI. Cette intégration permet désormais aux utilisateurs d'affaires d'interroger leurs données d'entreprise en langage naturel et d'obtenir des réponses fiables, à jour, précises et pertinentes, fondées sur les droits d'accès et propulsées par la plateforme Coveo AI‑Relevance MC .

Partenariat avec le gouvernement du Canada afin de moderniser les services publics au moyen de l'IA Le 17 décembre, Coveo et le gouvernement du Canada ont annoncé conjointement l'exécution d'un protocole d'entente non contraignant visant à moderniser les services publics au moyen de l'IA et de stimuler l'innovation de l'adoption de l'IA au Canada.



Perspectives financières

Les revenus tirés des abonnements SaaS et le total des revenus pour l'exercice 2026 devraient maintenant se situer dans la partie supérieure de nos fourchettes prévisionnelles annoncées précédemment. Nous nous attendons maintenant à ce que les revenus tirés des abonnements SaaS1), le total des revenus et le BAIIA ajusté 4) pour le T4 2026 et pour l'exercice 2026 dans son ensemble se situent dans les fourchettes ci‑dessous :



T4 de l'exercice 2026 Exercice 2026 Revenus tirés des abonnements SaaS 1) 35,6 M$ - 36,1 M$ 142,2 M$ - 142,7 M$ Total des revenus 37,1 M$ - 37,6 M$ 148,0 M$ - 148,5 M$ BAIIA ajusté 4) Proche de l'équilibre Proche de l'équilibre

La société s'attend à générer des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positifs pour l'ensemble de l'exercice.

Ces énoncés sont de l'information prospective et les résultats réels peuvent différer de manière significative de ceux anticipés. Ces perspectives représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider les investisseurs et autres à comprendre certains éléments clés des résultats financiers auxquels nous nous attendons, ainsi que de nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, et à mieux comprendre l'environnement opérationnel que nous prévoyons. Les investisseurs et autres personnes sont avisés que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez vous référer aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous pour de l'information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers considérablement différents des perspectives financières ainsi qu'une description des hypothèses qui les sous-tendent.

Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du troisième trimestre

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17 h, heure de l'Est, afin de discuter des résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2026. L'appel sera mené par Laurent Simoneau, cofondateur et chef de la direction, Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration, Brandon Nussey, chef de la direction financière, et Karine Hamel, futur chef de la direction financière par intérim.

Numéro d'appel : https://emportal.ink/4jtuack

Utilisez le lien ci-dessus pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide

de l'opérateur. Si vous préférez avoir l'assistance d'un opérateur, veuillez

composer le : 1-888-699-1199 Webdiffusion en direct : https://app.webinar.net/r5GX8lAzKwo Rediffusion : ir.coveo.com/fr dans la section « Nouvelles et événements »

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l'International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS, à savoir (i) le BAIIA ajusté; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustées (collectivement désignés comme nos « mesures de marge brute ajustée »); (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustées (collectivement désignés comme nos « mesures de pourcentage de marge brute ajustée »); (iv) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures des charges d'exploitation ajustées »); (v) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées »). Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d'information en complément aux états financiers pour permettre une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de Coveo du point de vue de la direction.

Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, l'information financière de la société établie conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d'exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées sont présentés afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS à elles seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre et de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, lequel est disponible en date des présentes sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d'information financière annexés dans ce communiqué de presse pour des informations supplémentaires incluant un rapprochement entre (i) le BAIIA ajusté à la perte nette; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Indicateurs de performance clés

Ce communiqué de presse fait référence aux « Revenus tirés des abonnements SaaS » et au « taux d'expansion net ». Il s'agit de mesures d'exploitation utilisées dans le secteur d'activité de Coveo. Nous surveillons nos indicateurs de performance clés pour nous aider à évaluer nos activités, à mesurer notre performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d'affaires et à prendre des décisions stratégiques. Nos indicateurs de performance clés fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et permettent ainsi de dégager les tendances relatives à nos principales activités que, à elles seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l'évaluation des émetteurs. Certains de nos indicateurs clés de performance sont des mesures qui n'ont aucune signification normalisée prescrite par les normes comptables IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs ou être rapprochées de mesures IFRS directement comparables. Nos indicateurs de performance clés pourraient être calculés et désignés d'une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d'autres sociétés.

Le terme « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo, tels qu'ils sont présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS.

Le « taux d'expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS (« VAC SaaS », telle que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la VAC SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la VAC SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l'accroissement de la VAC SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (iii) est présenté après déduction de la VAC SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iv) est en monnaie courante et donc, exclut l'effet de la variation des taux de change.

Dans cette rubrique et tout au long de ce communiqué, la « valeur annualisée des contrats SaaS » ou la « VAC SaaS » désignent la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d'un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l'abonnement annualisé engagé à la date de mesure.

Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » de notre dernier rapport de gestion qui est disponible sous notre profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) et les hypothèses associées (comme indiqué ci-dessous et ailleurs dans ce communiqué de presse) pour la période de trois mois et l'exercice se terminant le 31 mars 2026 (pour plus de clarté, en ce qui concerne les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, uniquement pour l'exercice se terminant le 31 mars 2026), les attentes concernant les ventes pour l'exercice 2026 et notre partenariat non contraignant avec le gouvernement du Canada (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnaît à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprenne pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances à venir.

L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses (y compris celles discutées sous la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous et celles discutées immédiatement ci-dessous) que nous considérons comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer des informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre (en plus de celles indiquées à la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci‑dessous) : notre capacité de tirer profit des opportunités de croissance et de mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité d'attirer de nouveaux clients, tant sur le marché local qu'international; notre capacité d'augmenter nos relations avec nos clients existants et de nous assurer que nos clients existants renouvellent leur abonnement; le succès de nos efforts pour élargir notre portefeuille de produits et accroître notre présence sur le marché; notre capacité de maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; la connaissance du marché, et l'acceptation des solutions d'IA d'entreprise en général et de nos produits en particulier; la pénétration du marché de nos solutions d'IA générative et d'autres nouvelles solutions, tant auprès de nouveaux clients que de clients existants, et notre capacité de continuer de saisir les opportunités engendrées par l'IA; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs et les capitaux généralement disponibles; l'exactitude de nos hypothèses et estimations quant aux opportunités de marché, à nos prévisions de croissance et à nos attentes concernant les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation; notre succès pour identifier et évaluer, ainsi que financer et intégrer, des acquisitions, partenariats ou coentreprises; l'influence importante de nos principaux actionnaires; notre capacité de générer des opportunités commerciales (pipeline) et de convertir ces opportunités commerciales en ventes, et le calendrier de ces transactions et notre capacité à réaliser nos plans d'expansion et de croissance de manière plus générale. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macroéconomique et les facteurs de risque présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la société et sous « facteurs clés influant sur notre performance » du rapport de gestion le plus récent, tous les deux disponibles sous notre profil dans SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponibles sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément visées dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières

Nos perspectives financières présentées dans la section « Perspectives financières » ci-dessus, ou ailleurs dans ce communiqué, reposent sur un ensemble d'hypothèses, dont les suivantes, en plus de celles énoncées ci-haut, dans les sections « Perspectives financières » et « Information prospective » ci‑dessus :

Comme il a été annoncé précédemment, la société a complètement mis hors service la plateforme Qubit. Par conséquent, les revenus d'abonnement SaaS pour le T4 de l'exercice 2026 ne comprendront que les revenus d'abonnement SaaS de la plateforme principale Coveo 2) .

. Maintien du rythme des nouvelles ventes d'ici la fin de l'exercice 2026.

Maintien des taux de rétention bruts 7) à des niveaux comparables aux niveaux attendus.

à des niveaux comparables aux niveaux attendus. Atteindre les niveaux attendus de ventes d'abonnements SaaS à de nouveaux clients ainsi qu'aux clients existants, incluant le momentum attendu des ventes, ainsi que des renouvellements d'abonnements SaaS avec les clients existants.

Atteindre les niveaux attendus d'implémentations et d'autres sources de revenus des services professionnels.

Maintien des marges d'exploitation attendues conformément à nos mesures de marge brute ajustée 4) et à nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée 8) .

et à nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée . Amélioration continue du comportement d'achat des clients sur les marchés de nos solutions.

Notre capacité d'attirer et de retenir les talents clés nécessaires à l'exécution de nos plans.

Des taux de change constants par rapport aux niveaux de la fin du T3 et une stabilité ou une amélioration de l'inflation, des taux d'intérêt, des niveaux de dépenses clients et autres conditions macroéconomiques.

Notre capacité de recouvrer comme prévu nos comptes clients et de gérer nos entrées de trésorerie (y compris les aides gouvernementales et les crédits d'impôt) et nos sorties de trésorerie comme nous le prévoyons actuellement.

Atteinte d'une performance financière attendue telle que mesurée par nos mesures des charges d'exploitation ajustées 4) et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées 8) .

et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées . Notre capacité de continuer de gérer nos dépenses conformément à nos plans.

Nos perspectives financières n'incluent pas l'impact d'éventuelles acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues de temps à autre.

*****

Notes sur ce communiqué de presse :

1) Les revenus tirés des abonnements SaaS et le taux d'expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci-dessus. 2) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés en lien avec les abonnements des clients de la plateforme principale de Coveo pour la période, et excluant donc les revenus des abonnements de la plateforme de Qubit. 3) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés par les abonnements de la plateforme de Qubit pour la période couverte. 4) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de charges d'exploitation ajustées et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS qui peuvent ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires utilisés par d'autres sociétés. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessus et aux tableaux de rapprochement dans ce communiqué. 5) Taux d'expansion net excluant l'effet de la VAC SaaS des abonnements à la plateforme de Qubit. 6) La VAC SaaS désigne la valeur contractuelle SaaS annualisée des engagements d'un client, calculée en fonction des conditions des abonnements de ce client, et représente le montant annualisé de l'abonnement engagé à la date de mesure. 7) Le taux de rétention brut est généralement calculé pour une période en soustrayant l'attrition et la contraction de la VAC SaaS sur la période sélectionnée de la VAC SaaS au début de la période sélectionnée et en divisant le résultat par la VAC SaaS au début de la période sélectionnée. Nous utilisons le taux de rétention brut pour nous donner un aperçu du succès de l'entreprise à fidéliser ses clients existants. 8) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de charges d'exploitation ajustées et la marge brute des produits ajustées sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci‑dessus et aux tableaux de rapprochement dans ce communiqué.

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle : c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits. La plateforme Coveo AI-RelevanceMC de Coveo permet aux entreprises de livrer une hyperpersonnalisation à chaque point d'expérience, en unifiant de manière sécurisée l'ensemble de leurs données avec le plus haut niveau de précision contextuelle et prescriptive, tout en optimisant la performance commerciale.

Coveo apporte l'AI-Relevance aux expériences numériques des marques les plus importantes et innovantes au monde, au service de millions de personnes à travers des milliards d'interactions.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et données par action, non audités)





Trois mois clos les

31 décembre Neuf mois clos les

31 décembre



2025 2024 2025 2024



$ $ $ $ Revenus









Abonnements SaaS

36 592 32 284 106 644 94 015 Services professionnels

1 427 1 681 4 257 4 907 Total des revenus

38 019 33 965 110 901 98 922











Coût des revenus









Abonnements SaaS

6 865 5 932 19 896 17 107 Services professionnels

1 349 1 410 4 358 4 039 Total du coût des revenus

8 214 7 342 24 254 21 146 Marge brute

29 805 26 623 86 647 77 776











Charges d'exploitation









Frais de vente et de commercialisation

17 830 15 282 54 885 43 881 Frais de recherche et de développement

de produits

9 949 8 322 30 525 27 367 Frais généraux et administratifs

6 894 6 709 20 604 19 605 Amortissement des immobilisations corporelles

399 610 1 558 1 985 Amortissement et dépréciation

des immobilisations incorporelles

462 743 1 391 2 205 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

533 355 1 498 1 091 Total des charges d'exploitation

36 067 32 021 110 461 96 134 Perte d'exploitation

(6 262) (5 398) (23 814) (18 358)











Produits financiers nets

(787) (1 052) (3 010) (4 040) Perte (profit) de change

1 186 (6 546) 4 645 (5 804) Bénéfice (perte) avant la charge (le

recouvrement) d'impôt

(6 661) 2 200 (25 449) (8 514) Charge (recouvrement) d'impôt

527 (1 844) 1 180 (1 077) Bénéfice net (perte nette)

(7 188) 4 044 (26 629) (7 437)











Bénéfice net (perte nette) par action - de base

et dilué

(0,08) 0,04 (0,28) (0,07) Nombre moyen pondéré d'actions

en circulation - de base et dilué

95 538 821 104 858 139 95 880 422 99 237 691

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :



Trois mois clos les

31 décembre

Neuf mois clos les

31 décembre

2025 2024

2025 2024

$ $

$ $ Paiements fondés sur des actions

et charges connexes









Coût des revenus - abonnements SaaS 194 241

868 601 Coût des revenus - services professionnels 91 148

451 329 Frais de vente et de commercialisation 1 720 900

5 935 2 748 Frais de recherche et de développement

de produits 927 1 361

4 338 4 239 Frais généraux et administratifs 1 700 1 603

6 171 5 100 Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 4 632 4 253

17 763 13 017

Rapprochement de la perte nette au BAIIA ajusté

(en milliers de dollars américains, non audités)



Trois mois clos les

31 décembre

Neuf mois clos les

31 décembre

2025 2024

2025 2024

$ $

$ $ Bénéfice net (perte nette) (7 188) 4 044

(26 629) (7 437) Produits financiers nets (787) (1 052)

(3 010) (4 040) Perte (profit) de change 1 186 (6 546)

4 645 (5 804) Charge (recouvrement) d'impôt 527 (1 844)

1 180 (1 077) Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 1) 4 632 4 253

17 763 13 017 Amortissement et dépréciation

des immobilisations incorporelles 462 743

1 391 2 205 Dotation aux amortissements 2) 932 965

3 056 3 076 Charges liées aux transactions 3) 43 -

43 388 BAIIA ajusté (193) 563

(1 561) 328

1) Ces charges sont relatives aux options sur actions émises et aux attributions fondées sur des actions aux termes de nos régimes à base d'actions à nos employés et administrateurs, ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu'elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans les coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. 2) La dotation aux amortissements comprend l'amortissement des immobilisations corporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation. 3) Ces charges se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables et aux honoraires de consultation et de services‑conseils, ainsi qu'aux autres frais liés aux transactions qui n'auraient pas été engagés autrement. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs.

Rapprochement des mesures de marge brute ajustée et mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains, non audités)



Trois mois clos les

31 décembre

Neuf mois clos les

31 décembre

2025 2024

2025 2024

$ $

$ $ Total des revenus 38 019 33 965

110 901 98 922 Marge brute 29 805 26 623

86 647 77 776 % de marge brute 78 % 78 %

78 % 79 % Plus : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 285 389

1 319 930 Marge brute ajustée 30 090 27 012

87 966 78 706 % de marge brute ajustée 79 % 80 %

79 % 80 %











Revenus de produits 36 592 32 284

106 644 94 015 Coûts des revenus de produits 6 865 5 932

19 896 17 107 Marge brute des produits 29 727 26 352

86 748 76 908 % de marge brute des produits 81 % 82 %

81 % 82 % Plus : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 194 241

868 601 Marge brute des produits ajustée 29 921 26 593

87 616 77 509 % de marge brute des produits ajustée 82 % 82 %

82 % 82 %











Revenus de services professionnels 1 427 1 681

4 257 4 907 Coûts des revenus de services

professionnels 1 349 1 410

4 358 4 039 Marge (perte) brute des services

professionnels 78 271

(101) 868 % de marge brute des services professionnels 5 % 16 %

(2 %) 18 % Plus : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 91 148

451 329 Marge brute des services professionnels

ajustée 169 419

350 1 197 % de marge brute des services professionnels ajustée 12 % 25 %

8 % 24 %

Rapprochement des mesures des charges d'exploitation ajustées et mesures du pourcentage descharges d'exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains, non audités)



Trois mois clos les

31 décembre

Neuf mois clos les

31 décembre

2025 2024

2025 2024

$ $

$ $ Frais de vente et de commercialisation 17 830 15 282

54 885 43 881 Frais de vente et de commercialisation

(en % du total des revenus) 47 % 45 %

49 % 44 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges

connexes 1 720 900

5 935 2 748 Frais de vente et de commercialisation ajustés 16 110 14 382

48 950 41 133 Frais de vente et de commercialisation ajustés

(en % du total des revenus) 42 % 42 %

44 % 42 %











Frais de recherche et de développement

de produits 9 949 8 322

30 525 27 367 Frais de recherche et de développement de produits

(en % du total des revenus) 26 % 25 %

28 % 28 % Moins : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 927 1 361

4 338 4 239 Frais de recherche et de développement

de produits ajustés 9 022 6 961

26 187 23 128 Frais de recherche et de développement de produits ajustés

(en % du total des revenus) 24 % 20 %

24 % 23 %











Frais généraux et administratifs 6 894 6 709

20 604 19 605 Frais généraux et administratifs (en % du total des revenus) 18 % 20 %

19 % 20 % Moins : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 1 700 1 603

6 171 5 100 Moins : Charges liées aux transactions 43 -

43 388 Frais généraux et administratifs ajustés 5 151 5 106

14 390 14 117 Frais généraux et administratifs ajustés

(en % du total des revenus) 14 % 15 %

13 % 14 %

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

(en milliers de dollars américains, non audités)





31 décembre

2025 31 mars

2025



$ $ Actif





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie

100 810 124 752 Créances clients et autres débiteurs

34 288 36 564 Aide gouvernementale

10 615 6 280 Frais payés d'avance

8 246 9 845



153 959 177 441 Actifs non courants





Coûts d'acquisition de contrats

12 595 10 908 Immobilisations corporelles

3 545 4 192 Immobilisations incorporelles

1 830 3 012 Actifs au titre de droits d'utilisation

13 895 5 179 Actifs d'impôt différé

2 505 3 337 Goodwill

26 972 26 290 Total de l'actif

215 301 230 359







Passif





Passifs courants





Créditeurs et charges à payer

20 394 18 602 Revenus différés

73 912 77 387 Partie courante des obligations locatives

2 221 1 999 Charge à payer au titre des actions à racheter dans le cadre

du programme de rachat automatique d'actions

8 312 -



104 839 97 988 Passifs non courants





Obligations locatives

13 828 5 464 Total du passif

118 667 103 452 Capitaux propres





Capital-actions

752 846 768 754 Surplus d'apport

91 351 76 273 Déficit

(704 458) (669 351) Cumul des autres éléments du résultat global

(43 105) (48 769) Total des capitaux propres

96 634 126 907 Total du passif et des capitaux propres

215 301 230 359

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, non audités)





Neuf mois clos les 31 décembre



2025 2024



$ $ Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)

activités d'exploitation





Perte nette

(26 629) (7 437) Éléments sans incidence sur la trésorerie





Amortissement des coûts d'acquisition de contrats

3 671 3 248 Amortissement des immobilisations corporelles

1 558 1 985 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles

1 391 2 205 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

1 498 1 091 Paiements fondés sur des actions

16 782 13 528 Intérêts sur les obligations locatives

399 323 Charge d'impôt différé

1 070 (478) Perte (profit) de change latent(e)

4 356 (5 826)







Variation des actifs et passifs d'exploitation

(7 342) (4 368)



(3 246) 4 271







Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement





Entrées d'immobilisations corporelles

(701) (836) Entrées d'immobilisations incorporelles

(99) (17)



(800) (853)







Flux de trésorerie affectés aux activités de financement





Produit de l'exercice d'options sur actions

1 065 1 116 Retenue d'impôt pour le règlement net des actions

(3 656) (2 454) Paiement au titre des obligations locatives

(2 135) (1 869) Actions rachetées et annulées

(14 299) (46 868) Actions rachetées aux fins du règlement d'attributions fondées

sur des actions

(1 513) -



(20 538) (50 075)







Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie

et équivalents de trésorerie

642 (821)







Diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie

au cours de la période

(23 942) (47 478)







Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de la période

124 752 166 586 Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de la période

100 810 119 108







Trésorerie

55 357 42 875 Équivalents de trésorerie

45 453 76 233

