Des services publics plus intelligents, plus rapides et plus faciles à naviguer pour tous les Canadiens

OTTAWA, ON et MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), chef de file canadien et international des technologies de recherche et de pertinence propulsées par l'IA, et le gouvernement du Canada, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un protocole d'entente (memorandum of understanding) visant à stimuler l'innovation et l'adoption de l'intelligence artificielle au Canada.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le gouvernement du Canada collaborera avec Coveo afin de moderniser les opérations gouvernementales en explorant des opportunités de déployer des expériences propulsées par l'IA de Coveo. Ces technologies adaptatives, recourant à divers modèles d'IA, d'apprentissage automatique (ML) et de grands modèles de langage (LLM), selon les cas d'utilisation, contribueront à offrir aux Canadiens des services de haute qualité, efficients et à coûts optimisés, tout en construisant et en garantissant la souveraineté numérique du Canada.

« L'annonce d'aujourd'hui avec Coveo reflète l'engagement du Canada à mettre l'intelligence artificielle au service de résultats concrets - de façon responsable, à grande échelle et en générant une valeur réelle pour les Canadiens. En collaborant avec un chef de file canadien dans le cadre de ce protocole d'entente, nous explorons comment des solutions d'IA développées ici peuvent contribuer à moderniser les opérations gouvernementales, renforcer notre souveraineté numérique et améliorer la prestation des services aux citoyens et aux entreprises partout au pays », a déclaré l'honorable Evan Solomon, Ministre de l'intelligence artificielle et de l'innovation numérique et ministre responsable de l'agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario.

« Ce partenariat avec Coveo montre clairement la volonté du gouvernement du Canada d'offrir des services plus efficaces, plus sécuritaires et plus modernes aux Canadiens. En intégrant une intelligence artificielle développée au Canada dans nos opérations, on renforce notre souveraineté numérique, on améliore concrètement le travail quotidien du gouvernement et on s'assure que les investissements publics appuient l'innovation et des emplois de qualité ici, au pays », a déclaré l'honorable Joël Lightbound, Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement.

« Nous sommes honorés de travailler avec le gouvernement du Canada pour moderniser de façon significative les opérations de la fonction publique. Notre technologie de pertinence propulsée par l'IA est reconnue dans le monde entier et, grâce à cette collaboration, elle peut désormais contribuer à offrir à chaque Canadien un accès plus rapide et plus intuitif à des réponses précises », a déclaré Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration de Coveo. « L'opportunité est significative : il s'agit de donner à tous les citoyens et à tous les employés du gouvernement l'opportunité d'effectuer leurs démarches en libre-service grâce à un accès instantané à de l'information exacte et précise, dans son contexte. Cela fera gagner du temps aux Canadiens, les aidera à en faire davantage par eux‑mêmes, et stimulera la productivité du pays », a‑t‑il ajouté.

À propos de Coveo

Coveo, un chef de file Canadien de l'IA appliquée, apporte une AI-Relevance (pertinence IA) supérieure à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux. En transformant la manière dont les organisations interagissent avec leurs parties prenantes, leurs clients, leurs citoyens et leurs employés afin d'optimiser les résultats commerciaux et les gains d'efficacité, Coveo stimule la création de valeur économique à hauteur de centaines de millions de dollars.

La pertinence IA, consiste à passer d'une approche fondée sur des profils types « persona » à une approche centrée sur chaque personne. Le parcours et le contexte de chacun sont uniques. Seule l'IA permet de gérer la complexité lié à la personnalisation d'expériences de contenu individuelles auprès de publics vastes et diversifiés, grâce à la capacité d'agréger et de relier de grands volumes et une grande variété de contenus, de données et de produits. L'IA de Coveo établit la référence d'excellence en matière d'expérience concurrentielle en maximisant le degré d'alignement entre, d'une part, les contenus sécurisés à l'échelle de l'entreprise, les produits, les recommandations et les conseils présentés en ligne à une personne et, d'autre part, son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant en lien avec le partenariat entre le gouvernement du Canada et Coveo, et la potentielle implémentation et les potentiels bénéfices des produits et solutions de Coveo pour le gouvernement du Canada et ses utilisateurs (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnaît à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances à venir.

L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous considérons comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites, incluant relativement à la phase contraignante de l'entente de partenariat entre le gouvernement du Canada et Coveo, le cas échéant. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer des informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. L'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macroéconomique et les facteurs de risque présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la société et sous « facteurs clés influant sur notre performance » du rapport de gestion le plus récent, tous les deux disponibles sous notre profil dans SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponibles sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément visés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

SOURCE Coveo Solutions Inc.

Madge Miller, Vice-présidente, Communications, [email protected]