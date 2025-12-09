Coveo annonce la transition de son chef de la direction financière et confirme ses prévisions pour le T3 et l'exercice 2026

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le leader de la pertinence alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui que Brandon Nussey, chef de la direction financière, a informé l'entreprise de son intention de quitter son poste pour une opportunité de carrière à l'extérieur des marchés publics. La transition de M. Nussey commence aujourd'hui et prendra fin le 2 février 2026, peu après l'annonce des résultats du troisième trimestre. Conformément au plan de relève de l'entreprise, Karine Hamel, actuellement vice-présidente principale, finance, sera nommée chef de la direction financière par intérim. Mme Hamel dirige le service des finances de Coveo depuis 2018.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers Brandon pour son leadership exceptionnel et ses contributions à Coveo depuis son arrivée en 2023. Sa gestion financière responsable et son sens stratégique ont été essentiels pour soutenir notre croissance et notre succès, et ils laisseront Coveo sur une base solide. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets », a déclaré Laurent Simoneau, chef de la direction de Coveo. « Nous sommes également très heureux que Karine assume le rôle de chef de la direction financière par intérim. Avec près de dix ans chez Coveo, sa compréhension approfondie de nos activités, combinée à son expertise financière, assurera une transition harmonieuse alors que nous poursuivons l'exécution de notre stratégie de croissance. »

« Je suis fier des progrès que nous avons réalisés chez Coveo, en stimulant une croissance rentable dans un marché très dynamique. J'ai pleinement confiance dans la vision de Laurent et dans la capacité de l'équipe à maintenir notre élan », a déclaré Brandon Nussey. « De plus, ayant travaillé en étroite collaboration avec Karine pendant près de trois ans, je sais que la direction des finances et des fonctions G&A est entre de très bonnes mains. En tant qu'actionnaire, je supporterai pleinement la poursuite du succès de Coveo », a-t-il ajouté.

Coveo entend entreprendre un processus officiel pour pourvoir de façon permanente le poste de chef de la direction financière, en évaluant soigneusement les candidats internes et externes.

Confirmation des perspectives financières pour le T3 et l'exercice 2026

L'entreprise est encouragée par la demande de la clientèle pour ses solutions alimentées par l'IA et par le dynamisme des nouvelles ententes commerciales conclues. Par conséquent, Coveo confirme les perspectives financières pour le troisième trimestre et l'exercice 2026 présentées dans son communiqué de presse du 30 octobre 2025. Coveo prévoit publier ses résultats financiers complets pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 après la fermeture des marchés le 29 janvier 2026.

Les déclarations ci-dessus sont prospectives et les résultats réels peuvent différer de manière importante. Les perspectives de Coveo constituent des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fournies notamment pour aider les investisseurs et autres parties à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers attendus, ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales, et pour offrir une meilleure compréhension de l'environnement opérationnel anticipé. Les investisseurs et autres personnes sont avertis qu'elles peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez vous référer à la section « Information prospective » ci-dessous pour plus de renseignements sur les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ces déclarations prospectives, ainsi qu'une description des hypothèses qui les sous-tendent.

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle : c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.

La plateforme Coveo AI-Relevance™ de Coveo, permet aux entreprises de livrer une hyper-personnalisation à chaque point d'expérience, en unifiant de manière sécurisée l'ensemble de leurs données avec le plus haut niveau de précision contextuelle et prescriptive, tout en optimisant la performance commerciale.

Coveo apporte l'AI-Relevance aux expériences numériques des marques les plus importantes et innovantes au monde, au service de millions de personnes à travers des milliards d'interactions.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

Restez informé(e)s des dernières actualités et contenus de Coveo en vous abonnant au blogue Coveo et en suivant Coveo sur LinkedIn, Twitter, et YouTube.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant en lien avec la confirmation des « perspectives financières » pour T3 et l'exercice 2026, le processus officiel de recherche pour pourvoir de façon permanente le poste de chef la direction financière, le calendrier et la publication des résultats pour T3 ainsi que le positionnement de la société quant à sa croissance et son succès (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnaît à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances à venir.

L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses (y compris ceux discutés sous la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » dans le communiqué de presse du 30 octobre 2025 et ceux discutés immédiatement ci-dessous) que nous considérons comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer des informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre (en plus de celles indiquées à la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » dans le communiqué de presse du 30 octobre 2025) : notre capacité de tirer profit des opportunités de croissance et de mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité d'attirer de nouveaux clients, tant sur le marché local qu'international; notre capacité d'augmenter nos relations avec nos clients existants et de nous assurer que nos clients existants renouvellent leur abonnement; le succès de nos efforts pour élargir notre portefeuille de produits et accroître notre présence sur le marché; notre capacité de maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; la connaissance du marché, et l'acceptation des solutions d'IA d'entreprise en général et de nos produits en particulier; la pénétration du marché de nos solutions d'IA générative et d'autres nouvelles solutions, tant auprès de nouveaux clients que de clients existants, et notre capacité de continuer de saisir les opportunités engendrées par l'IA; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs et les capitaux généralement disponibles; l'exactitude de nos hypothèses et estimations quant aux opportunités de marché, à nos prévisions de croissance et à nos attentes concernant les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation; notre succès pour identifier et évaluer, ainsi que financer et intégrer, des acquisitions, partenariats ou coentreprises; l'influence importante de nos principaux actionnaires; notre capacité de générer des opportunités commerciales (pipeline) et de convertir ces opportunités commerciales en ventes, et le calendrier de ces transactions et notre capacité à réaliser nos plans d'expansion et de croissance de manière plus générale. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macroéconomique et les facteurs de risque présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la société et sous « facteurs clés influant sur notre performance » du rapport de gestion le plus récent, tous les deux disponibles sous notre profil dans SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponibles sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément visés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

Nos perspectives financières sous la rubrique « Confirmation des perspectives financières pour le T3 et l'exercice 2026 » ci-dessus et ailleurs dans ce communiqué de presse sont basées sur plusieurs hypothèses, incluant celles mises de l'avant dans notre communiqué de presse du 30 octobre 2025 disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

SOURCE Coveo Solutions Inc.

Adhir Kadve, [email protected]