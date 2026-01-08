MONTREAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file de plateformes d'IA d'entreprise qui apporte la recherche IA et l'IA générative à chaque point d'expérience, permettant des expériences numériques personnalisées remarquables, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour son troisième trimestre de l'année fiscale 2026 terminé le 31 décembre 2025, après la fermeture des marchés, le jeudi 29 janvier 2026. Coveo tiendra une conférence téléphonique à cette date à 17 :00 heure de l'Est afin de discuter des résultats. L'appel sera animé par Laurent Simoneau, Cofoundateur et Chef de la direction, Louis Têtu, Président exécutif du conseil d'administration, et Karine Hamel, Cheffe de la direction financière par intérim.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers de Coveo pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2026

Date : Jeudi 29 janvier 2026



Heure : 17 h 00, heure de l'Est



Conférence téléphonique : https://emportal.ink/4jtuack

Utilisez le lien ci-dessus pour participer à la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur.

Si vous préférez bénéficier de l'assistance d'un opérateur, veuillez composer le numéro suivant: 1-888-699-1199



Retransmission en direct sur le web : https://app.webinar.net/r5GX8lAzKwo



Retransmission du webcast : ir.coveo.com, section « Nouvelles et événements »

Information de contact: Adhir Kadve, Responsable des relations avec les investisseurs, [email protected]