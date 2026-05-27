Revenus tirés des abonnements SaaS 1) de 35,9 M$

Meilleure performance en matière de nouvelles ventes pour un quatrième trimestre

de toute l'histoire de l'entreprise

Solide performance des solutions de commerce, représentant 60 % des nouvelles ventes, incluant le plus important contrat jamais conclu de toute l'histoire de l'entreprise

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file en matière d'AI‑Relevance (la Pertinence IA), qui propulse la recherche ainsi que des expériences génératives de pointe, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2026 clos le 31 mars 2026.

« L'exercice 2026 a marqué une nouvelle année de progrès significatifs pour Coveo, alors que les organisations se sont tournées de plus en plus vers notre plateforme afin de propulser des expériences numériques alimentées par l'IA », a déclaré Laurent Simoneau, cofondateur et chef de la direction de Coveo. « Nous avons conclu l'exercice avec la plus forte performance de notre histoire en matière de nouvelles ventes pour un quatrième trimestre, incluant le gain d'un client d'envergure représentant le plus important contrat jamais conclu par la société avec un nouveau client pour un deuxième trimestre consécutif. La dynamique que nous continuons d'observer au sein de nos offres d'IA générative et de commerce confirme le rôle de plus en plus stratégique que joue notre plateforme auprès des grandes entreprises mondiales. »

« Alors que les entreprises accélèrent leurs initiatives en IA, le positionnement de Coveo comme plateforme d'intelligence agnostique pour les expériences numériques modernes devient de plus en plus stratégique », a affirmé Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration de Coveo. « Les organisations cherchent de plus en plus à déployer des solutions d'IA fiables, évolutives et capables de générer des résultats d'affaires mesurables tant pour les expériences clients que celles des employés. Coveo est particulièrement bien positionnée pour aider les entreprises à opérationnaliser l'IA à grande échelle. »

Faits saillants financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice complet 2026

Le tableau suivant résume les résultats financiers de Coveo pour le quatrième trimestre et l'exercice complet 2026 :

En millions de dollars américains, sauf indication contraire T4

2026 T4

2025 Variation Exercice

2026 Exercice

2025 Variation Revenus tirés des abonnements SaaS1) 35,9 $ 32,6 $ 10 % 142,5 $ 126,6 13 % Plateforme principale de Coveo2) 35,9 $ 31,6 $ 14 % 139,8 $ 121,3 $ 15 % Plateforme de Qubit3) - 1,0 $ (100) % 2,8 $ 5,3 $ (48) % Total des revenus 37,4 $ 34,4 $ 9 % 148,3 $ 133,3 $ 11 % Marge brute 78 % 79 % (1) % 78 % 79 % (1) % Marge brute de produits 80 % 82 % (2) % 81 % 82 % (1) % Perte nette (2,3) $ (6,3) $ 64 % (28,9) $ (13,8) $ (110) % BAIIA ajusté4) 0,8 $ 0,7 $ 14 % (0,8) $ 1,0 $ (180) % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 13,7 $ 6,8 $ 102 % 10,5 $ 11,1 $ (5) %

Faits saillants financiers - quatrième trimestre de l'exercice 2026

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 31 mars 2025, sauf indication contraire)

Revenus tirés des abonnements SaaS 1) de 35,9 M$, en hausse de 10 % par rapport à 32,6 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent. Compte tenu de l'abandon complet de l'ancienne plateforme Qubit, les revenus tirés des abonnements SaaS provenaient intégralement de la plateforme Coveo, qui a enregistré une croissance de 14 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

de 35,9 M$, en hausse de 10 % par rapport à 32,6 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent. Compte tenu de l'abandon complet de l'ancienne plateforme Qubit, les revenus tirés des abonnements SaaS provenaient intégralement de la plateforme Coveo, qui a enregistré une croissance de 14 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Revenus totaux de 37,4 M$, en progression de 9 % par rapport à 34,4 M$.

Pourcentage de marge brute à 78 % et pourcentage de marge brute de produits à 80 %, comparativement à 79 % et 82 %, respectivement, à la période correspondante de l'exercice précédent.

Perte d'exploitation de 3,6 M$, comparativement à 7,6 M$. La perte nette pour le trimestre a été de 2,3 M$, comparativement à une perte nette de 6,3 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent.

BAIIA ajusté 4) de 0,8 M$, comparativement à 0,7 M$ pour la période comparable.

de 0,8 M$, comparativement à 0,7 M$ pour la période comparable. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 13,7 M$, comparativement à 6,8 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent.

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 101,9 M$ au 31 mars 2026.

Taux d'expansion net 1) de 100 % au 31 mars 2026. Le taux d'expansion net 1) était de 103 % en excluant l'attrition des clients utilisant l'ancienne plateforme Qubit 5) .

de 100 % au 31 mars 2026. Le taux d'expansion net était de 103 % en excluant l'attrition des clients utilisant l'ancienne plateforme Qubit . Pour les trois mois clos le 31 mars 2026, la société a racheté aux fins d'annulation un total de 1 876 500 actions à droit de vote subalterne à un prix moyen pondéré de 6,08 $ CA l'action, pour une contrepartie totale de 8,4 M$.

Faits saillants financiers - exercice 2026 complet

(Toutes les comparaisons sont relatives à l'exercice clos le 31 mars 2025, sauf indication contraire)

Revenus tirés des abonnements SaaS 1) de 142,5 M$, en hausse de 13 % par rapport à 126,6 M$. Inclus dans ce total, les revenus tirés des abonnements SaaS provenant de la plateforme principale de Coveo 2) ont atteint 139,8 M$, ce qui reflète une croissance de 15 %.

de 142,5 M$, en hausse de 13 % par rapport à 126,6 M$. Inclus dans ce total, les revenus tirés des abonnements SaaS provenant de la plateforme principale de Coveo ont atteint 139,8 M$, ce qui reflète une croissance de 15 %. Revenus totaux de 148,3 M$, en progression de 11 % par rapport à 133,3 M$.

Pourcentage de marge brute à 78 % et pourcentage de marge brute de produits à 81 %, comparativement à 79% et 82% respectivement à la période précédente.

Perte d'exploitation de 27,4 M$, comparativement à 25,9 M$, et perte nette de 28,9 M$, comparativement à une perte nette de 13,8 M$ à la période précédente.

BAIIA ajusté 4) de (0,8) M$, comparativement à 1,0 M$ pour l'exercice précédent.

de (0,8) M$, comparativement à 1,0 M$ pour l'exercice précédent. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 10,5 M$, comparativement à 11,1 M$ à l'exercice précédent.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2026, la société a racheté aux fins d'annulation un total de 4 423 978 actions à droit de vote subalterne à un prix moyen pondéré de 6,83 $ CA l'action, pour une contrepartie totale de 22,0 M$.

Autres faits saillants et événements postérieurs à la date de clôture :

Nouvelles ventes records pour un quatrième trimestre Coveo a enregistré de solides nouvelles ventes tant auprès de nouveaux clients que de clients existants, avec une traction particulièrement forte au niveau de l'acquisition de nouveaux clients. Le commerce est demeuré le cas d'utilisation connaissant la plus forte croissance chez Coveo, représentant près de 60 % du total des nouvelles ventes, particulièrement dans des environnements B2B complexes et multi-produits. Coveo continue de gagner du terrain dans le secteur manufacturier et de la distribution, ajoutant plusieurs marques mondiales de premier plan au cours du trimestre, dont un manufacturier industriel mondial du Global 1000 représentant le plus important contrat conclu avec un nouveau client de l'histoire de l'entreprise. Le partenariat de Coveo avec SAP demeure un canal de forte croissance et efficace pour l'acquisition de nouveaux clients. L'adoption des solutions d'IA générative de Coveo par les grandes entreprises a continué de s'accélérer au cours du trimestre, alors que les clients ont élargi leurs déploiements d'IA à l'échelle de la production à travers de multiples cas d'utilisation. D'un exercice à l'autre, le nombre de clients utilisant les solutions d'IA générative de Coveo a presque doublé, et la VAC SaaS attribuable aux solutions d'IA générative de Coveo représente maintenant 13 % de la VAC SaaS totale de la société. Les gains auprès des clients nouveaux et existants incluent les suivants : Palo Alto Networks, Anglepoint, Unimax, Ellucian, Ateko, Intuit, Deloitte, Perficient, Groupe Legault, l'Australian Taxation Office et plusieurs autres.



L'innovation toujours au cœur de nos priorités Lancement de la découverte conversationnelle de produits de Coveo, qui intègre des conversations en langage naturel basées sur l'IA directement dans la recherche afin d'améliorer la découverte des produits. Cette solution permet de proposer des recommandations contextuelles, d'accélérer le parcours d'achat et d'améliorer le taux de conversion, tout en préservant le contrôle du marchandisage et les performances de recherche, ce qui aide les détaillants à transformer l'exploration en revenus. Annonce d'un serveur MCP (Model Context Protocol) hébergé qui permet une intégration sécurisée entre le contenu d'entreprise et l'écosystème grandissant d'assistants IA et de cadres agentiques, tout en favorisant l'interopérabilité avec ceux-ci. Cette solution simplifie la connectivité des données, prend en charge les flux de travail d'IA agentique et positionne Coveo comme une couche stratégique pour l'adoption de l'IA à grande échelle en entreprise.

Autres actualités d'entreprise Bell et Coveo ont annoncé un partenariat stratégique en matière d'IA souveraine intégrant la plateforme AI-Relevance de Coveo au Réseau d'IA tissé de Bell afin de fournir aux gouvernements et aux secteurs réglementés des solutions d'IA sécurisées et conformes. Cette collaboration vise à moderniser les services numériques, à améliorer la productivité et à maintenir les données et les opérations d'IA au Canada, favorisant ainsi un écosystème d'IA national et sécurisé. L'entreprise a recruté un nouveau chef des ventes pour piloter l'équipe en charge du développement des nouveaux clients en Amérique du Nord. Ce cadre chevronné possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des logiciels, notamment à des postes de direction au sein de certaines des plus grandes entreprises du secteur au monde. Il devrait rejoindre Coveo en juin.



Perspectives financières

Les attentes concernant les revenus tirés des abonnements SaaS1), le total des revenus et le BAIIA ajusté4) pour le T1 2027 et pour l'ensemble de l'exercice 2027 sont comme suit :



T1 de l'exercice 2027 Exercice 2027 Revenus tirés des abonnements SaaS1) 37,1 M$ - 37,6 M$ 154,0 M$ - 158,0 M$ Total des revenus 38,2 M$ - 38,7 M$ 160,0 M$ - 164,0 M$ BAIIA ajusté4) (1,5 M$) - (0,5 M$) 2,0 M$ - 7,0 M$

La société s'attend à générer des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour un montant supérieur à 10 M$ pour l'ensemble de l'exercice.

Ces énoncés sont de l'information prospective et les résultats réels peuvent différer de manière significative de ceux anticipés. Ces perspectives représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider les investisseurs et autres à comprendre certains éléments clés des résultats financiers auxquels nous nous attendons, ainsi que de nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, et à mieux comprendre l'environnement opérationnel que nous prévoyons. Les investisseurs et autres personnes sont avisés que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez vous référer aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous pour de l'information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers considérablement différents des perspectives financières ainsi qu'une description des hypothèses qui les sous-tendent.

Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du quatrième trimestre et de l'exercice complet

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17 h, heure de l'Est, afin de discuter des résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice complet 2026. L'appel sera mené par Laurent Simoneau, cofondateur et chef de la direction, Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration, et Karine Hamel, cheffe de la direction financière.

Numéro d'appel : https://emportal.ink/4f2453I

Utilisez le lien ci-dessus pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide de l'opérateur. Si vous préférez avoir l'assistance d'un opérateur, veuillez composer le : 1-888-699-1199 Webdiffusion en direct : https://app.webinar.net/po2a47QWb9R Rediffusion : ir.coveo.com/fr dans la section « Nouvelles et événements »

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés annuels audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l'International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS, à savoir (i) le BAIIA ajusté; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustées (collectivement désignés comme nos « mesures de marge brute ajustée »); (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustées (collectivement désignés comme nos « mesures de pourcentage de marge brute ajustée »); (iv) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures des charges d'exploitation ajustées »); (v) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées »). Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d'information en complément aux états financiers pour permettre une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de Coveo du point de vue de la direction.

Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, l'information financière de la société établie conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d'exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées sont présentés afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS à elles seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre et de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2026, lequel est disponible en date des présentes sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d'information financière annexés dans ce communiqué de presse pour des informations supplémentaires incluant un rapprochement entre (i) le BAIIA ajusté à la perte nette; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Indicateurs de performance clés

Ce communiqué de presse fait référence aux « Revenus tirés des abonnements SaaS » et au « taux d'expansion net ». Il s'agit d'indicateurs de performance clés et de mesures d'exploitation utilisés dans le secteur d'activité de Coveo. Nous surveillons nos indicateurs de performance clés pour nous aider à évaluer nos activités, à mesurer notre performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d'affaires et à prendre des décisions stratégiques. Nos indicateurs de performance clés fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et permettent ainsi de dégager les tendances relatives à nos principales activités que, à elles seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l'évaluation des émetteurs. Certains de nos indicateurs clés de performance sont des mesures qui n'ont aucune signification normalisée prescrite par les normes comptables IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs ou être rapprochées de mesures IFRS directement comparables. Nos indicateurs de performance clés pourraient être calculés et désignés d'une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d'autres sociétés.

Le terme « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo, tels qu'ils sont présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS.

Le « taux d'expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS (« VAC SaaS », telle que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la VAC SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la VAC SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l'accroissement de la VAC SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (iii) est présenté après déduction de la VAC SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iv) est en monnaie courante et donc, exclut l'effet de la variation des taux de change.

Dans cette rubrique et tout au long de ce communiqué, la « valeur annualisée des contrats SaaS » désigne la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d'un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l'abonnement annualisé engagé à la date de mesure.

Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » de notre dernier rapport de gestion qui est disponible sous notre profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) et les hypothèses associées (comme indiqué ci-dessous et ailleurs dans ce communiqué de presse) pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 2026 et l'exercice se terminant le 31 mars 2027 (pour plus de clarté, en ce qui concerne les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, uniquement pour l'exercice se terminant le 31 mars 2027 (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnaît à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprenne pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances à venir.

L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses (y compris celles discutées sous la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous et celles discutées immédiatement ci-dessous) que nous considérons comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer des informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre (en plus de celles indiquées à la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci‑dessous) : notre capacité de tirer profit des opportunités de croissance et de mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité d'attirer de nouveaux clients, tant sur le marché local qu'international; notre capacité d'augmenter nos relations avec nos clients existants et de nous assurer que nos clients existants renouvellent leur abonnement; le succès de nos efforts pour élargir notre portefeuille de produits et accroître notre présence sur le marché; notre capacité de maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; la connaissance du marché, et l'acceptation des solutions d'intelligence artificielle (« IA ») d'entreprise en général et de nos produits en particulier; la pénétration du marché de nos solutions d'IA générative et d'autres nouvelles solutions, tant auprès de nouveaux clients que de clients existants, et notre capacité de continuer de saisir les opportunités engendrées par l'IA; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs et les capitaux généralement disponibles; l'exactitude de nos hypothèses et estimations quant aux opportunités de marché, à nos prévisions de croissance et à nos attentes concernant les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation; notre succès pour identifier et évaluer, ainsi que financer et intégrer, des acquisitions, partenariats ou coentreprises; l'influence importante de nos principaux actionnaires; notre capacité de générer des opportunités commerciales (pipeline) et de convertir ces opportunités commerciales en ventes, et le calendrier de ces transactions et notre capacité à réaliser nos plans d'expansion et de croissance de manière plus générale. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macroéconomique et les facteurs de risque présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la société et sous « facteurs clés influant sur notre performance » du rapport de gestion le plus récent, tous les deux disponibles sous notre profil dans SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponibles sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément visées dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières

Nos perspectives financières présentées dans la section « Perspectives financières » ci-dessus, ou ailleurs dans ce communiqué, reposent sur un ensemble d'hypothèses, dont les suivantes, en plus de celles énoncées ci-haut, dans les sections « Perspectives financières » et « Information prospective » ci‑dessus :

Maintien du rythme des nouvelles ventes d'ici la fin de l'exercice 2027.

Maintien des taux de rétention bruts 6) à des niveaux comparables aux niveaux attendus.

à des niveaux comparables aux niveaux attendus. Atteindre les niveaux attendus de ventes d'abonnements SaaS à de nouveaux clients ainsi qu'aux clients existants, incluant la dynamique attendue des ventes entre le premier semestre et le second semestre de l'exercice, ainsi que des renouvellements d'abonnements SaaS avec les clients existants.

Atteindre les niveaux attendus d'implémentations et d'autres sources de revenus des services professionnels.

Maintien des marges d'exploitation attendues conformément à nos mesures de marge brute ajustée 4) et à nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée 7) .

et à nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée . Maintien des comportements d'achat des clients à un niveau similaire à celui observé au cours de l'exercice 2026, notamment en ce qui concerne les dépenses des clients et la durée du cycle de vente.

Notre capacité d'attirer et de retenir les talents clés nécessaires à l'exécution de nos plans.

Des taux de change constants par rapport aux niveaux de la fin de l'exercice 2026 et une stabilité ou une amélioration de l'inflation, des taux d'intérêt, des niveaux de dépenses clients et autres conditions macroéconomiques.

Notre capacité de recouvrer comme prévu nos comptes clients et de gérer nos entrées de trésorerie (y compris les aides gouvernementales et les crédits d'impôt) et nos sorties de trésorerie comme nous le prévoyons actuellement.

Atteinte d'une performance financière attendue telle que mesurée par nos mesures des charges d'exploitation ajustées 4) et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées 7) .

et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées . Notre capacité de continuer de gérer nos dépenses conformément à nos plans.

Nos perspectives financières n'incluent pas l'impact d'éventuelles acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues de temps à autre.

Notes sur ce communiqué de presse :

1) Les revenus tirés des abonnements SaaS et le taux d'expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci-dessus. 2) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés en lien avec les abonnements des clients de la plateforme principale de Coveo pour la période, et excluant donc les revenus des abonnements de l'ancienne plateforme Qubit. 3) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés par les abonnements de l'ancienne plateforme Qubit pour la période couverte. 4) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de charges d'exploitation ajustées et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS qui peuvent ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires utilisés par d'autres sociétés. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessus et aux tableaux de rapprochement dans ce communiqué. 5) Taux d'expansion net excluant l'effet de la VAC SaaS des abonnements à l'ancienne plateforme Qubit. 6) Le taux de rétention brut est généralement calculé pour une période en soustrayant l'attrition et la contraction de la VAC SaaS sur la période sélectionnée de la VAC SaaS au début de la période sélectionnée et en divisant le résultat par la VAC SaaS au début de la période sélectionnée. Nous utilisons le taux de rétention brut pour nous donner un aperçu du succès de l'entreprise à fidéliser ses clients existants. 7) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de charges d'exploitation ajustées et la marge brute des produits ajustées sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci‑dessus et aux tableaux de rapprochement dans ce communiqué.

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle : c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.

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États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et données par action)





Trois mois clos les

31 mars Exercice clos les

31 mars



2026 2025 2026 2025



$ $ $ $ Revenus









Abonnements SaaS

35 896 32 616 142 540 126 631 Coveo core Platform

35 896 31 605 139 757 121 329 Qubit Platform

- 1 011 2 783 5 302 Services professionnels

1 542 1 734 5 799 6 641 Total des revenus

37 438 34 350 148 339 133 272











Coût des revenus









Abonnements SaaS

7 106 5 862 27 002 22 969 Services professionnels

1 310 1 385 5 668 5 424 Total du coût des revenus

8 416 7 247 32 670 28 393 Marge brute

29 022 27 103 115 669 104 879











Charges d'exploitation









Frais de vente et de commercialisation

16 596 15 734 71 481 59 615 Frais de recherche et de développement

de produits

9 197 8 537 39 722 35 904 Frais généraux et administratifs

5 451 5 819 26 055 25 424 Amortissement des immobilisations corporelles

391 582 1 949 2 567 Amortissement et dépréciation

des immobilisations incorporelles

474 3 612 1 865 5 817 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

541 381 2 039 1 472 Total des charges d'exploitation

32 650 34 665 143 111 130 799











Perte d'exploitation

(3 628) (7 562) (27 442) (25 920)























Produits financiers nets

(640) (1 023) (3 650) (5 063) Perte (profit) de change

(1 320) 278 3 325 (5 526) Perte avant la charge d'impôt

(1 668) (6 817) (27 117) (15 331)











Charge (recouvrement) d'impôt

582 (501) 1 762 (1 578) Perte nette

(2 250) (6 316) (28 879) (13 753)



































Perte nette par action - de base et diluée

(0,02) (0,07) (0,30) (0,14) Nombre moyen pondéré d'actions

en circulation - de base et dilué

93 443 946 95 953 133 95 279 647 98 427 800

États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et données par action)

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :



Trois mois clos les

31 mars

Exercices clos les

31 mars

2026 2025

2026 2025

$ $

$ $ Paiements fondés sur des actions

et charges connexes









Coût des revenus - abonnements SaaS 161 216

1 029 817 Coût des revenus - services professionnels 67 126

518 455 Frais de vente et de commercialisation 1 280 959

7 215 3 707 Frais de recherche et de développement

de produits 728 1 095

5 066 5 334 Frais généraux et administratifs 697 1 263

6 868 6 363 Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 2 933 3 659

20 696 16 676

Rapprochement de la perte nette au BAIIA ajusté

(en milliers de dollars américains)



Trois mois clos les

31 mars

Exercices clos les

31 mars

2026 2025

2026 2025

$ $

$ $ Perte nette (2 250) (6 316)

(28 879) (13 753) Produits financiers nets (640) (1 023)

(3 650) (5 063) Perte (profit) de change (1 320) 278

3 325 (5 526) Charge (recouvrement) d'impôt 582 (501)

1 762 (1 578) Paiements fondés sur des actions

et charges connexes1) 2 933 3 659

20 696 16 676 Amortissement et dépréciation

des immobilisations incorporelles 474 3 612

1 865 5 817 Dotation aux amortissements2) 932 963

3 988 4 039 Charges liées aux transactions3) 53 -

96 388 BAIIA ajusté 764 672

(797) 1 000

1) Ces charges sont relatives aux options sur actions émises et aux attributions fondées sur des actions aux termes de nos régimes à base d'actions à nos employés et administrateurs, ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu'elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans les coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. 2) La dotation aux amortissements comprend l'amortissement des immobilisations corporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation. 3) Ces charges se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables et aux honoraires de consultation et de services‑conseils, ainsi qu'aux autres frais liés aux transactions qui n'auraient pas été engagés autrement. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs.

Rapprochement des mesures de marge brute ajustée et mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains)



Trois mois clos les

31 mars

Exercices clos les

31 mars

2026 2025

2026 2025

$ $

$ $ Total des revenus 37 438 34 350

148 339 133 272 Marge brute 29 022 27 103

115 669 104 879 % de marge brute 78 % 79 %

78 % 79 % Plus : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 228 342

1 547 1 272 Marge brute ajustée 29 250 27 445

117 216 106 151 % de marge brute ajustée 78 % 80 %

79 % 80 %











Revenus de produits 35 896 32 616

142 540 126 631 Coûts des revenus de produits 7 106 5 862

27 002 22 969 Marge brute des produits 28 790 26 754

115 538 103 662 % de marge brute des produits 80 % 82 %

81 % 82 % Plus : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 161 216

1 029 817 Marge brute des produits ajustée 28 951 26 970

116 567 104 479 % de marge brute des produits ajustée 81 % 83 %

82 % 83 %











Revenus de services professionnels 1 542 1 734

5 799 6 641 Coûts des revenus de services professionnels 1 310 1 385

5 668 5 424 Marge (perte) brute des services professionnels 232 349

131 1 217 % de marge brute des services professionnels 15 % 20 %

2 % 18 % Plus : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 67 126

518 455 Marge brute des services professionnels ajustée 299 475

649 1 672 % de marge brute des services professionnels ajustée 19 % 27 %

11 % 25 %

Rapprochement des mesures des charges d'exploitation ajustées et mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains)



Trois mois clos les

31 mars

Exercices clos les

31 mars

2026 2025

2026 2025

$ $

$ $ Frais de vente et de commercialisation 16 596 15 734

71 481 59 615 Frais de vente et de commercialisation

(en % du total des revenus) 44 % 46 %

48 % 45 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 280 959

7 215 3 707 Frais de vente et de commercialisation ajustés 15 316 14 775

64 266 55 908 Frais de vente et de commercialisation ajustés

(en % du total des revenus) 41 % 43 %

43 % 42 %











Frais de recherche et de développement

de produits 9 197 8 537

39 722 35 904 Frais de recherche et de développement de produits

(en % du total des revenus) 25 % 25 %

27 % 27 % Moins : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 728 1 095

5 066 5 334 Frais de recherche et de développement

de produits ajustés 8 469 7 442

34 656 30 570 Frais de recherche et de développement de produits ajustés

(en % du total des revenus) 23 % 22 %

23 % 23 %











Frais généraux et administratifs 5 451 5 819

26 055 25 424 Frais généraux et administratifs

(en % du total des revenus) 15 % 17 %

18 % 19 % Moins : Paiements fondés sur des actions

et charges connexes 697 1 263

6 868 6 363 Moins : Charges liées aux transactions 53 -

96 388 Frais généraux et administratifs ajustés 4 701 4 556

19 091 18 673 Frais généraux et administratifs ajustés

(en % du total des revenus) 13 % 13 %

13 % 14 %

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains)





31 mars

2026 31 mars

2025



$ $ Actif





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie

101 914 124 752 Créances clients et autres débiteurs

35 224 36 564 Aide gouvernementale

6 292 6 280 Frais payés d'avance

9 129 9 845



152 559 177 441 Actifs non courants





Coûts d'acquisition de contrats

13 744 10 908 Immobilisations corporelles

3 199 4 192 Immobilisations incorporelles

1 344 3 012 Actifs au titre de droits d'utilisation

13 127 5 179 Actifs d'impôt différé

2 343 3 337 Goodwill

26 650 26 290 Total de l'actif

212 966 230 359







Passif





Passifs courants





Créditeurs et charges à payer

19 688 18 602 Revenus différés

86 062 77 387 Partie courante des obligations locatives

1 920 1 999



107 670 97 988 Passifs non courants





Obligations locatives

13 320 5 464 Total du passif

120 990 103 452







Capitaux propres





Capital-actions

735 533 768 754 Surplus d'apport

99 443 76 273 Déficit

(698 230) (669 351) Cumul des autres éléments du résultat global

(44 770) (48 769) Total des capitaux propres

91 976 126 907 Total du passif et des capitaux propres

212 966 230 359

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, non audités)





31 mars

2026 31 mars

2025



$ $ Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation





Perte nette

(28 879) (13 753) Éléments sans incidence sur la trésorerie





Amortissement des coûts d'acquisition de contrats

5 024 4 354 Amortissement des immobilisations corporelles

1 949 2 567 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles

1 865 5 817 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

2 039 1 472 Paiements fondés sur des actions

20 285 17 309 Intérêts sur les obligations locatives

623 415 Charge (recouvrement) d'impôt différé

1 183 (1 034) Perte (profit) de change latent(e)

2 320 (4 223)







Variation des actifs et passifs d'exploitation

4 083 (1 856)



10 492 11 068







Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement





Entrées d'immobilisations corporelles





Entrées d'immobilisations incorporelles

(821) (1 484)



(108) (46)



(929) (1 530)







Flux de trésorerie affectés aux activités de financement





Produit de l'exercice d'options sur actions

1 198 1 371 Retenue d'impôt pour le règlement net des actions

(3 955) (2 861) Paiement au titre des obligations locatives

(2 903) (2 456) Actions rachetées et annulées

(22 655) (46 868) Actions rachetées aux fins du règlement d'attributions fondées

sur des actions

(4 584) -



(32 899) (50 814)







Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie

et équivalents de trésorerie

498 (558)







Diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie

au cours de l'exercice

(22 838) (41 834)







Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de l'exercice

124 752 166 586







Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de l'exercice

101 914 124 752







Trésorerie

66 400 63 785 Équivalents de trésorerie

35 514 60 967

SOURCE Coveo Solutions Inc.

Personne-ressource : Adhir Kadve, Relations avec les investisseurs, [email protected]