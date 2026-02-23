MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Coveo (TSX : CVO), le chef de file en pertinence par l'IA (AI-Relevance), a annoncé aujourd'hui que Karine Hamel a été nommée Chef de la direction financière de Coveo de façon permanente. Mme Hamel occupait auparavant les fonctions de Chef de la direction financière par intérim et de Vice-présidente principale, Finances de Coveo. Mme Hamel dirige le département des finances de Coveo depuis 2018.

« Cette nomination reflète l'évolution naturelle du rôle de Karine chez Coveo », a déclaré Laurent Simoneau, Chef de la direction de Coveo. « Karine est une dirigeante très respectée dont la compréhension approfondie de l'entreprise, l'expertise du secteur et le solide sens financier font d'elle une personne exceptionnellement qualifiée pour occuper le poste de Chef de la direction financière. Nous sommes heureux de l'accueillir de façon permanente au poste de Chef de la direction financière, alors que nous continuons d'accélérer la croissance organique de Coveo. »

« Je suis honorée d'être nommée Chef de la direction financière de Coveo », a déclaré Karine Hamel. « Faisant partie du parcours de Coveo depuis près d'une décennie, je demeure profondément engagée envers l'entreprise, ses employés et sa croissance et son succès auprès des clients. Nous avons établi une solide base opérationnelle et financière, et je continuerai de me concentrer sur une exécution rigoureuse et une saine gestion financière afin de créer une valeur durable pour nos parties prenantes. »

La nomination de Mme Hamel au poste de Chef de la direction financière entre en vigueur aujourd'hui, le 23 février 2026.

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence par l'IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises connectent leurs données avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle : c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.

L'IA ne comprend pas intrinsèquement vos données et votre contexte. Notre plateforme Coveo AI-RelevanceMC permet aux entreprises de fournir une hyper-personnalisation précise à chaque point d'expérience, ancrée dans leurs données unifiées, en toute sécurité. Nous aidons les entreprises à gouverner l'IA au sein des expériences numériques, afin d'offrir les plus hauts niveaux de précision contextuelle tout en optimisant simultanément les résultats commerciaux.

Coveo apporte l'AI-Relevance aux expériences numériques des marques les plus importantes et innovantes au monde, au service de millions de personnes à travers des milliards d'interactions.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des "informations prospectives" et des "déclarations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les "informations prospectives"). Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que "peut", "serait", "devrait", "pourrait", "pourrait", "sera", "réaliser", "se produire", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "estimer", "anticiper", "planifier", "prévoir", "croire", "continuer", "cible", "opportunité", "stratégie", "prévu", "perspectives", "avenir", etc, " opportunité ", " stratégie ", " prévu ", " perspective ", " prévision ", " projection " ou " perspective ", la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futures contient des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futures.

