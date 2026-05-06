MONTREAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file de plateformes d'IA d'entreprise, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour son quatrième trimestre de l'année fiscale 2026 terminé le 31 mars 2026, après la fermeture des marchés, le mercredi 27 mai 2026. Coveo tiendra une conférence téléphonique à cette date à 17:00 heure de l'Est afin de discuter des résultats. L'appel sera animé par Laurent Simoneau, Cofondateur et Chef de la direction, Louis Têtu, Président exécutif du conseil d'administration, et Karine Hamel, Chef de la direction financière.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers de Coveo pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2026

Date: Mercredi, 27 mai 2026



Heure: 17:00, heure de l'Est



Conférence téléphonique: https://emportal.ink/4f2453I Utilisez le lien ci-dessus pour participer à la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur. Si vous préférez bénéficier de l'assistance d'un opérateur, veuillez composer le numéro suivant: 1-888-699-1199



Retransmission en direct sur le web: https://app.webinar.net/po2a47QWb9R



Retransmission du webcast: ir.coveo.com section « Nouvelles et évènements »

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence par l'IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises connectent leurs données avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle : c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.

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SOURCE Coveo Solutions Inc.

Information de contact: Adhir Kadve, Responsable des relations avec les investisseurs, [email protected]