Courtage hypothécaire - Pénalité et ordonnances à l'encontre d'Alexandre Giroux

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Le 20 novembre 2024, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a entériné un accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») et Alexandre Giroux.

L'Autorité reprochait à Alexandre Giroux d'avoir :

encouragé l'exercice illégal d'Éric Asselin (se présentant sous le nom « Éric Gagnon 1 ») ainsi que de Groupe Courtiers Experts inc. dans la discipline du courtage hypothécaire;

») ainsi que de Groupe Courtiers Experts inc. dans la discipline du courtage hypothécaire; fait preuve d'aveuglement volontaire dans le cadre de la transmission d'informations fausses ou trompeuses à certaines institutions financières;

fait défaut de dénoncer par écrit le mode de rétribution ainsi que de recueillir et de consigner les renseignements portant sur l'identification des besoins des clients et leur situation financière;

entravé une enquête de l'Autorité et/ou fait défaut de collaborer avec elle.

Après avoir noté qu'Alexandre Giroux a admis les faits le concernant, le TMF :

lui a imposé une pénalité administrative de 10 000 $;

a suspendu son certificat pour une durée de 30 jours;

a assorti son certificat d'une condition de rattachement à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable pour une durée de trois ans;

lui a interdit d'agir comme dirigeant responsable d'un cabinet pour une durée d'un an.

__________________________________

1 Ne pas confondre l'intimé Éric Gagnon avec :

Eric Gagnon détenteur du certificat n o 113331 en planification financière, inscrit à titre de représentant de courtier en placement (BDNI n o 249521) et exerçant ses activités auprès de TD Waterhouse Canada inc.;

détenteur du certificat n 113331 en planification financière, inscrit à titre de représentant de courtier en placement (BDNI n 249521) et exerçant ses activités auprès de TD Waterhouse Canada inc.; Eric Gagnon détenteur du certificat n o 160886 en planification financière, inscrit à titre de représentant de courtier en placement (BDNI n o 1493941) et exerçant ses activités auprès de Services investisseurs CIBC inc.;

détenteur du certificat n 160886 en planification financière, inscrit à titre de représentant de courtier en placement (BDNI n 1493941) et exerçant ses activités auprès de Services investisseurs CIBC inc.; Eric Gagnon détenteur du certificat n o 176782 en assurance de dommages (courtier) et exerçant ses activités auprès de Gérard Leblanc courtier d'assurances ltée;

détenteur du certificat n 176782 en assurance de dommages (courtier) et exerçant ses activités auprès de Gérard Leblanc courtier d'assurances ltée; Eric Gagnon détenteur du certificat n o 247055 en assurance de dommages des particuliers (agent) et exerçant ses activités auprès de Promutuel du Saint-Laurent aux Appalaches, société mutuelle d'assurance générale;

détenteur du certificat n 247055 en assurance de dommages des particuliers (agent) et exerçant ses activités auprès de Promutuel du aux Appalaches, société mutuelle d'assurance générale; Éric Gagnon détenteur du certificat n o 113332 en assurance de dommages (courtier) et exerçant ses activités auprès de Aon Parizeau inc. et Aon Reed Stenhouse inc.;

113332 en assurance de dommages (courtier) et exerçant ses activités auprès de inc. et inc.; Éric Gagnon détenteur du certificat n o 113333 en assurance de dommages des particuliers (courtier) et exerçant ses activités auprès de Hub International Québec limitée;

113333 en assurance de dommages des particuliers (courtier) et exerçant ses activités auprès de Hub International Québec limitée; Éric Gagnon détenteur du certificat no 113334 en assurance collective de personnes et en assurance de personnes, et exerçant ses activités auprès d'Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc.

