Cours d'été et rattrapage scolaire : Alloprof toujours présent pour les élèves

MONTRÉAL, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Après une année de chamboulements scolaires, plusieurs jeunes ont dû faire face à des échecs ou auront à faire du rattrapage cet été afin d'être prêts pour la rentrée. C'est pourquoi Alloprof tient à rappeler que ses services de soutien aux élèves seront entièrement accessibles du 12 au 27 juillet 2021.

Un besoin réel

« Nous avons constaté tout au long de l'année que l'adaptation aux conditions d'apprentissage a été plus difficile pour de nombreux jeunes. Il va de soi qu'Alloprof demeure présent pour les soutenir cet été, notamment en vue des examens de reprise », souligne Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d'Alloprof.

L'organisme invite également les élèves et familles à utiliser ses ressources pour prévenir la glissade des apprentissages, qui survient après une longue pause sans école. « En réponse aux défis posés par la pandémie, Alloprof a créé plusieurs outils pour aider les jeunes à consolider les savoirs fondamentaux. Ils serviront entre autres à réduire la hauteur de la marche que les élèves auront à monter l'an prochain », résume-t-il. L'été dernier, les élèves se sont tournés 518 000 fois vers ces outils.

Depuis 2014, Alloprof maintient l'intégralité de ses services en juillet pour aider les élèves à réussir leurs cours d'été, leurs évaluations ou leur rattrapage scolaire. Ainsi, l'organisme répondra aux questions par clavardage , texto ou téléphone du lundi au jeudi de 17 h à 20 h et les dimanches de 13 h à 17 h. Les élèves pourront aussi poser leurs questions sur la Zone d'entraide , ouverte sept jours sur sept, et proposer des explications à leurs pairs, validées par des professionnels.

Des outils qui facilitent les apprentissages

Les MiniRécups , des récupérations en ligne utilisées 40 000 fois depuis leur lancement le 12 mai dernier, visent à offrir aux élèves du secondaire une révision interactive des notions fondamentales qui posent le plus de difficultés. Plusieurs autres outils facilitent l'étude et contribuent à freiner le déclin des apprentissages, comme les exercices , les tops notions ou les vidéos notionnelles et les jeux éducatifs .

Rappelons que l'organisme propose également du soutien gratuit aux parents désirant demander de l'aide sur mesure à des professionnels, comme des orthopédagogues, pour prévenir la glissade d'été , ou faire le plein de conseils pour accompagner leur enfant dans son parcours scolaire.

Tournées dans les écoles pour les élèves et les enseignants

L'organisme anime également des tournées de classes express dans des écoles offrant des cours d'été. En virtuel ou en présentiel, ces animations rappellent aux élèves qu'Alloprof est là pour les aider, même durant la saison estivale.

« Ces tournées dans les écoles font partie du plan d'action d'urgence que nous avons mis en place dès le début de la crise sanitaire. Elles permettront d'offrir un maximum de soutien aux élèves et aux enseignants pendant l'été », soutient le porte-parole.

À propos d'Alloprof

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services de soutien scolaire professionnels et stimulants. Cette année, l'organisme aura aidé plus de 700 000 élèves et parents. L'organisme est soutenu par de nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation familiale Trottier, la Fondation Desjardins, la Fondation familiale Pathy, la Fondation Énergie Valero, la Banque Nationale, la Banque Royale du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Fondation Préfontaine-Hushion, Rogers, SNC-Lavalin, Télé-Québec, Hydro-Québec et Ubisoft. Pour voir l'ensemble des partenaires, cliquez ici .

Salle de presse d'Alloprof

Vidéos et images téléchargeables

Élèves :

Alloprof sera là pour toi cet été

Parents :

SOURCE Alloprof

Renseignements: Marie-Isabelle St-Laurent-Rivera, Agente aux communications, Coordonnées : 514 803-9566, [email protected]