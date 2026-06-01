/C O R R E C T I O N -- exo/

Dans le communiqué Couronne sud : nouvel horaire d'autobus d'exo en vigueur dès le 22 juin, diffusé le 1er juin 2026 par exo sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Couronne sud : nouvel horaire d'autobus d'exo en vigueur dès le 22 juin

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Exo annonce l'entrée en vigueur de son horaire d'été pour son service d'autobus dans l'ensemble des secteurs de la couronne sud à compter du 22 juin 2026.

La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes, afin de rester informée de l'état du service en temps réel.

Voici les principaux changements à prévoir par secteur :

Secteur Chambly - Richelieu - Carignan

Horaire modifié pour les lignes :

481, 482, 487, 681 et 685

Secteur Richelain / Roussillon

Horaire modifié pour les lignes :

140, 458, 459, 550, 551, 554, 555 et 556

pour les lignes : 140, 458, 459, 550, 551, 554, 555 et 556 Changements d'arrêts pour les lignes : 155, 156, 650 et 651



Lignes 155 et 156 : ajout de l'arrêt Montée Saint-Régis / Rang Saint-Régis Sud dans les deux directions



Lignes 650 et 651 :

Direction Terminus Gagné Directions Terminus Panama et Longueuil Arrêts retirés définitivement Alternatives Arrêts retirés définitivement Alternatives Taschereau / C.-Pelletier Nouvel arrêt Taschereau / Charles-Péguy Taschereau / Léon-Bloy Nouvel arrêt Taschereau / Charles-Péguy Taschereau / Dufort Taschereau / Longtin Taschereau / Dufort Taschereau / Longtin Taschereau / Lavoie Taschereau / Brossard Taschereau / St-Henri Taschereau / Longtin Taschereau / Brossard Taschereau / St-Henri Taschereau / Longtin Taschereau / St-Charles Taschereau / St-Henri Taschereau / de Saint-Jean Taschereau / St-Charles Taschereau / de Saint-Jean Taschereau / St-Henri Montcalm / Inverness Marie-Victorin / Montcalm Nord Montcalm Nord / face au civique 108 Montcalm / Inverness Marie-Victorin / Montcalm Nord Montcalm Nord / devant le civique 108 Montcalm / Résidence Montcalm Montcalm Nord / face au civique 108 Montcalm / Hôtel de Ville Candiac Montcalm Nord / devant le civique 108 St-François-Xavier / de Monaco St-François-Xavier / de Jaffa St-François-Xavier / de Monaco St-François-Xavier / de Jaffa St-François-Xavier / du Maroc St-François-Xavier / de Jaffa St-François-Xavier / du Maroc St-François-Xavier / de Jaffa St-François-Xavier / face au CLSC St-François-Xavier / Iberville St-François-Xavier / devant le CLSC St-François-Xavier / Marie-Victorin

Ajout de l'arrêt Taschereau / Charles-Péguy (Allô TRAM 75151)

Secteur Sainte-Julie

Horaire modifié pour les lignes : 325, 330, 350 et 600

pour les lignes : 325, 330, 350 et 600 Ligne 5 : trajet modifié. Les autobus passeront par les rues Principale et Décarie. L'arrêt N-P Lapierre/ Savaria sera remplacé par l'arrêt Principale / Décarie

trajet modifié. Les autobus passeront par les rues Principale et Décarie. L'arrêt N-P Lapierre/ Savaria sera remplacé par l'arrêt Principale / Décarie Ligne 30 : retrait du service pendant la période estivale

Secteur Sorel-Varennes

Horaire modifié pour les lignes :

707, 709 et 720

Secteur Sud-Ouest

Horaire modifié pour les lignes :

1, 28 et 111

pour les lignes : 1, 28 et 111 Ligne 90 : retrait du service pendant la période estivale

: retrait du service pendant la période estivale Changements d'arrêts pour les lignes : 28, 111 et 114



Ligne 28 : Ajout des arrêts suivants : de Melocheville / 17 e Avenue dans les deux directions de Melocheville / 21 e Avenue dans les deux directions

pour les lignes : 28, 111 et 114

Ligne 111 :

Retrait définitif de l'arrêt St-Jean-Baptiste / Sauvé Ajout de l'arrêt St-Jean-Baptiste / Manoir du Bel-Âge



Ligne 140 : retrait de l'arrêt St-Jean-Baptiste / Sauvé

Secteur Vallée-du-Richelieu

Horaire modifié pour les lignes :

21, 23, 200 et 201

La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires dès maintenant.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

Correction: Une version antérieure de ce communiqué manquait quelques détails dans la section ''Secteur Sainte-Julie''.

SOURCE exo

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