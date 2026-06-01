/C O R R E C T I O N -- exo/

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01 juin, 2026, 13:00 ET

Dans le communiqué Couronne sud : nouvel horaire d'autobus d'exo en vigueur dès le 22 juin, diffusé le 1er juin 2026 par exo sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Couronne sud : nouvel horaire d'autobus d'exo en vigueur dès le 22 juin

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Exo annonce l'entrée en vigueur de son horaire d'été pour son service d'autobus dans l'ensemble des secteurs de la couronne sud à compter du 22 juin 2026.

La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes, afin de rester informée de l'état du service en temps réel.

Voici les principaux changements à prévoir par secteur :

Secteur Chambly - Richelieu - Carignan

  • Horaire modifié pour les lignes :
    481, 482, 487, 681 et 685

Secteur Richelain / Roussillon

  • Horaire modifié pour les lignes :
    140, 458, 459, 550, 551, 554, 555 et 556
  • Changements d'arrêts pour les lignes : 155, 156, 650 et 651

    Lignes     155 et 156 : ajout de l'arrêt Montée Saint-Régis / Rang Saint-Régis Sud dans les deux directions

    Lignes     650 et 651 :

Direction Terminus Gagné

Directions Terminus Panama et Longueuil

Arrêts retirés définitivement

Alternatives

Arrêts retirés définitivement

Alternatives

Taschereau / C.-Pelletier

Nouvel arrêt Taschereau / Charles-Péguy

Taschereau / Léon-Bloy

Nouvel arrêt Taschereau / Charles-Péguy

Taschereau / Dufort

Taschereau / Longtin

Taschereau / Dufort

Taschereau / Longtin

Taschereau / Lavoie

Taschereau / Brossard

Taschereau / St-Henri

Taschereau / Longtin

Taschereau / Brossard

Taschereau / St-Henri

Taschereau / Longtin

Taschereau / St-Charles

Taschereau / St-Henri

Taschereau / de Saint-Jean

Taschereau / St-Charles

Taschereau /  de Saint-Jean

Taschereau / St-Henri

Montcalm / Inverness

Marie-Victorin / Montcalm Nord

Montcalm Nord / face au civique 108

Montcalm / Inverness

Marie-Victorin / Montcalm Nord

Montcalm Nord / devant le civique 108

Montcalm / Résidence Montcalm

Montcalm Nord / face au civique 108

Montcalm / Hôtel de Ville Candiac

Montcalm Nord / devant le civique 108

St-François-Xavier / de Monaco

St-François-Xavier / de Jaffa

St-François-Xavier / de Monaco

St-François-Xavier / de Jaffa

St-François-Xavier / du Maroc

St-François-Xavier / de Jaffa

St-François-Xavier / du Maroc

St-François-Xavier / de Jaffa

St-François-Xavier / face au CLSC

St-François-Xavier / Iberville

St-François-Xavier / devant le CLSC

St-François-Xavier / Marie-Victorin

Ajout de l'arrêt Taschereau / Charles-Péguy (Allô TRAM 75151)

Secteur Sainte-Julie

  • Horaire modifié pour les lignes : 325, 330, 350 et 600
  • Ligne 5 trajet modifié. Les autobus passeront par les rues Principale et Décarie. L'arrêt N-P Lapierre/ Savaria sera remplacé par l'arrêt Principale / Décarie
  • Ligne 30 : retrait du service pendant la période estivale

Secteur Sorel-Varennes

  • Horaire modifié pour les lignes :
    707, 709 et 720

Secteur Sud-Ouest

  • Horaire modifié pour les lignes :
    1, 28 et 111
  • Ligne 90 : retrait du service pendant la période estivale
  • Changements d'arrêts pour les lignes : 28, 111 et 114

    Ligne     28 :
    • Ajout des arrêts suivants :
      • de Melocheville / 17e Avenue dans les deux directions
      • de Melocheville / 21e Avenue dans les deux directions

Ligne 111 :

    • Retrait définitif de l'arrêt St-Jean-Baptiste / Sauvé
    • Ajout de l'arrêt St-Jean-Baptiste / Manoir du Bel-Âge

Ligne 140 : retrait de l'arrêt St-Jean-Baptiste / Sauvé

Secteur Vallée-du-Richelieu

  • Horaire modifié pour les lignes :
    21, 23, 200 et 201

La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires dès maintenant.

À propos d'exo 

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

Correction: Une version antérieure de ce communiqué manquait quelques détails dans la section ''Secteur Sainte-Julie''.

SOURCE exo

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