/C O R R E C T I O N -- exo/

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01 juin, 2026, 13:00 ET
Dans le communiqué Couronne sud : nouvel horaire d'autobus d'exo en vigueur dès le 22 juin, diffusé le 1er juin 2026 par exo sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :
Couronne sud : nouvel horaire d'autobus d'exo en vigueur dès le 22 juin
MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Exo annonce l'entrée en vigueur de son horaire d'été pour son service d'autobus dans l'ensemble des secteurs de la couronne sud à compter du 22 juin 2026.
La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes, afin de rester informée de l'état du service en temps réel.
Voici les principaux changements à prévoir par secteur :
Secteur Chambly - Richelieu - Carignan
- Horaire modifié pour les lignes :
481, 482, 487, 681 et 685
Secteur Richelain / Roussillon
- Horaire modifié pour les lignes :
140, 458, 459, 550, 551, 554, 555 et 556
- Changements d'arrêts pour les lignes : 155, 156, 650 et 651
Lignes 155 et 156 : ajout de l'arrêt Montée Saint-Régis / Rang Saint-Régis Sud dans les deux directions
Lignes 650 et 651 :
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Direction Terminus Gagné
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Directions Terminus Panama et Longueuil
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Arrêts retirés définitivement
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Alternatives
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Arrêts retirés définitivement
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Alternatives
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Taschereau / C.-Pelletier
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Nouvel arrêt Taschereau / Charles-Péguy
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Taschereau / Léon-Bloy
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Nouvel arrêt Taschereau / Charles-Péguy
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Taschereau / Dufort
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Taschereau / Longtin
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Taschereau / Dufort
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Taschereau / Longtin
Taschereau / Lavoie
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Taschereau / Brossard
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Taschereau / St-Henri
Taschereau / Longtin
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Taschereau / Brossard
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Taschereau / St-Henri
Taschereau / Longtin
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Taschereau / St-Charles
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Taschereau / St-Henri
Taschereau / de Saint-Jean
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Taschereau / St-Charles
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Taschereau / de Saint-Jean
Taschereau / St-Henri
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Montcalm / Inverness
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Marie-Victorin / Montcalm Nord
Montcalm Nord / face au civique 108
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Montcalm / Inverness
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Marie-Victorin / Montcalm Nord
Montcalm Nord / devant le civique 108
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Montcalm / Résidence Montcalm
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Montcalm Nord / face au civique 108
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Montcalm / Hôtel de Ville Candiac
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Montcalm Nord / devant le civique 108
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St-François-Xavier / de Monaco
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St-François-Xavier / de Jaffa
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St-François-Xavier / de Monaco
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St-François-Xavier / de Jaffa
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St-François-Xavier / du Maroc
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St-François-Xavier / de Jaffa
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St-François-Xavier / du Maroc
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St-François-Xavier / de Jaffa
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St-François-Xavier / face au CLSC
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St-François-Xavier / Iberville
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St-François-Xavier / devant le CLSC
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St-François-Xavier / Marie-Victorin
Ajout de l'arrêt Taschereau / Charles-Péguy (Allô TRAM 75151)
Secteur Sainte-Julie
- Horaire modifié pour les lignes : 325, 330, 350 et 600
- Ligne 5 : trajet modifié. Les autobus passeront par les rues Principale et Décarie. L'arrêt N-P Lapierre/ Savaria sera remplacé par l'arrêt Principale / Décarie
- Ligne 30 : retrait du service pendant la période estivale
Secteur Sorel-Varennes
- Horaire modifié pour les lignes :
707, 709 et 720
Secteur Sud-Ouest
- Horaire modifié pour les lignes :
1, 28 et 111
- Ligne 90 : retrait du service pendant la période estivale
- Changements d'arrêts pour les lignes : 28, 111 et 114
Ligne 28 :
- Ajout des arrêts suivants :
- de Melocheville / 17e Avenue dans les deux directions
- de Melocheville / 21e Avenue dans les deux directions
- Ajout des arrêts suivants :
Ligne 111 :
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- Retrait définitif de l'arrêt St-Jean-Baptiste / Sauvé
- Ajout de l'arrêt St-Jean-Baptiste / Manoir du Bel-Âge
Ligne 140 : retrait de l'arrêt St-Jean-Baptiste / Sauvé
Secteur Vallée-du-Richelieu
- Horaire modifié pour les lignes :
21, 23, 200 et 201
La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires dès maintenant.
À propos d'exo
Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.
Correction: Une version antérieure de ce communiqué manquait quelques détails dans la section ''Secteur Sainte-Julie''.
SOURCE exo
Informations aux médias : Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]
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