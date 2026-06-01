Couronne nord : nouvel horaire d'autobus d'exo en vigueur dès le 22 juin

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Exo annonce l'entrée en vigueur de l'horaire d'été pour son service d'autobus dans l'ensemble des secteurs de la couronne nord à compter du 22 juin 2026.

La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes, afin de rester informée de l'état du service en temps réel.

Voici les principaux changements à prévoir par secteur :

Secteur L'Assomption

Horaires modifiés pour les lignes suivantes :

1, 8, 11, 14, 100, 200 et 400

pour les lignes suivantes : 1, 8, 11, 14, 100, 200 et 400 Ligne 2

Arrêts déplacés : Début et fin de ligne Iberville / devant le CHSLD Émile-McDuff Louis-Philippe-Picard / Jacques-Plante

Arrêts déplacés : Retrait définitif de l'arrêt suivant : Iberville /Jacques-Plante

Ligne 6

Ajout des arrêts suivants : Notre-Dame / 2 e Avenue 2 e Avenue / Notre-Dame des Sulpiciens / 2 e Avenue 2 e Avenue / des Sulpiciens

Ajout des arrêts suivants : Retrait définitif des arrêts suivants : Notre-Dame / 1 re Avenue 1 re Avenue / Notre-Dame 1 re Avenue / des Sulpiciens

Ligne 200 : retrait de l'arrêt à la station de métro Honoré-Beaugrand

Secteur Laurentides

Retrait de service estival pour les lignes suivantes :

405, 508, 509 et 605

pour les lignes suivantes : 405, 508, 509 et 605 Horaires modifiés pour les lignes suivantes :

220, 221, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 247, 249, 250, 600, 610, 708 et 709

pour les lignes suivantes : 220, 221, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 247, 249, 250, 600, 610, 708 et 709 Lignes 220 et 221 : ajout de l'arrêt 13 e Avenue / devant civique 435 dans les deux directions

: ajout de l'arrêt 13 Avenue / devant civique 435 dans les deux directions Ligne 239 : ajout de l'arrêt Saint-Nicolas / Langlois

: ajout de l'arrêt Saint-Nicolas / Langlois Ligne 240 : retrait de l'arrêt des Entreprises / Montée Sanche

: retrait de l'arrêt des Entreprises / Montée Sanche Ligne 242

Retrait définitif des arrêts suivants :

Retrait définitif des arrêts suivants : Labelle / Cloutier dans les deux directions Bouthillier / Montée Sanche des Entreprises / Montée Sanche

Ligne 246 : ajout de l'arrêt des Bolets / des Amadouviers

: ajout de l'arrêt des Bolets / des Amadouviers Lignes 250, 317 et 514 : ajout de l'arrêt Sainte-Anne / 2 e Avenue dans les deux directions

: ajout de l'arrêt Sainte-Anne / 2 Avenue dans les deux directions Ligne 303 : ajout de l'arrêt des Rêves / de la Salette

: ajout de l'arrêt des Rêves / de la Salette Ligne 318 : ajout de l'arrêt Sainte-Germaine / Principale

Secteur Terrebonne-Mascouche

Retrait de service estival pour les lignes :

11C, 22, 24C et 27

pour les lignes : 11C, 22, 24C et 27 Horaires modifiés pour les lignes suivantes :

19, 23, 30 et 512

pour les lignes suivantes : 19, 23, 30 et 512 Lignes 417 et T417 : Ajout de l'arrêt Sainte-Marie / Saint-Henri Retrait définitif de l'arrêt Sainte-Marie / Dupras

: Lignes 19, 25, 25B et 30 : retrait définitif de l'arrêt Autoroute 25 / J.-S.-Archambault (Île Saint-Jean)

La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires d'autobus dès maintenant.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

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