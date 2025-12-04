Horaires spéciaux pour le temps des Fêtes chez exo

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - À l'occasion du temps des Fêtes, des horaires spéciaux seront en vigueur sur l'ensemble du réseau d'exo du 22 décembre 2025 au 4 janvier 2026 inclusivement. Les usagers sont invités à planifier leurs déplacements en train, autobus et transport adapté en conséquence. Les horaires sont disponibles sur le site Web d'exo.

Autobus

Pendant cette période, les services d'autobus circuleront selon des horaires spéciaux.

Couronne nord :

Couronne sud :

Trains

Les clients d'exo sont invités à planifier leurs déplacements au moyen de l'application Chrono. Voici les horaires détaillés de chaque ligne de train :

Transport adapté

Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, les déplacements occasionnels sont conservés à l'horaire, tandis que les déplacements réguliers sont automatiquement annulés sauf pour les rendez-vous médicaux. Pour conserver un déplacement régulier, les usagers doivent communiquer avec exo :

Pour rappel, les déplacements occasionnels concernent les activités sporadiques pour lesquelles les usagers doivent réserver un transport ponctuel. Les déplacements réguliers sont des transports récurrents qui sont planifiés à l'avance et se répètent chaque jour, semaine ou mois.

Exo à la demande

Les horaires du service du transport à la demande diffèrent pour les journées fériées, soit les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. Les usagers peuvent accéder aux informations concernant les détails d'exo à la demande sur le site web d'exo :

Beloeil et McMasterville - 8 h à 18 h

Boisbriand - 7 h 20 à minuit

Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine - 5 h 30 à 2 h 45

Mont-Saint-Hilaire - Otterburn Park - 8 h à 18 h 45

Terrebonne - Pas de service

Billetteries métropolitaines et points de vente et service

Exo invite les usagers à consulter les heures d'ouverture des billetteries métropolitaines et points de vente et service qui seront en vigueur du 22 décembre au 4 janvier.

Prendre en note qu'à compter du 20 décembre, les billetteries métropolitaines de la gare Vendôme et de la gare Parc fermeront de façon définitive.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]