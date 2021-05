Coupe à blanc à Sainte-Marthe : Le Parti libéral du Québec dénonce l'inaction de la CAQ

QUÉBEC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - La semaine dernière, une coupe illégale de vingt hectares de forêt a eu lieu à Sainte-Marthe en Montérégie. Or, le ministère de l'Environnement et la Commission de la protection du territoire étaient impliqués dans le dossier et n'ont rien fait pour sauver les érables. La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon, a dénoncé l'inaction du gouvernement caquiste dans ce dossier.

« Une coupe à blanc de près de 20 hectares de forêt, ce n'est certainement pas une vision d'avenir pour la conservation de nos forêts et de l'environnement ! Il faut prendre en considération tous les aspects des projets, à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Le silence du gouvernement caquiste, au premier chef du ministre de l'Environnement Benoît Charrette et de la députée de Soulages Maryline Picard, est incompréhensible. Les gens de la Montérégie se posent beaucoup de questions : qu'ont-ils fait pour protéger les érables ? Est-ce qu'il y a d'autres projets semblables qui pourraient compromettre l'environnement ? Est-ce qu'ils vont tolérer à nouveau des situations semblables ? Une chose est sure : les arbres sont maintenant coupés et il est trop tard pour agir. Pour le Parti libéral du Québec, c'est inacceptable. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]