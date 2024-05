Coup d'envoi officiel du chantier de l'Espace Riopelle*

La construction démarre en vue d'une inauguration en 2026

QUÉBEC, le 4 mai 2024 /CNW/ - Érigez les clôtures de chantier, arborez vos casques de sécurité, faites entrer les grues, tractopelles et excavatrices : le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) lance officiellement les travaux de construction de l'Espace Riopelle*, l'un des plus importants projets d'infrastructure culturelle de Québec, depuis l'inauguration du pavillon Pierre Lassonde!

Photo de gauche à droite : Darren Bolduc, Julie-Anne Vien, Jean-Luc Murray, Bruno Marchand, Manon Gauthier, Yseult Riopelle, Yoshiko Karasawa, Frédéric Gascon, Fabrice Alcayde, Mathieu Lacombe, Michael J. Audain, Éric Gauthier, Chantale Shah et Mathieu Rivest © Stéphane Bourgeois (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

C'est en grande pompe, juste avant la tenue du Bal national organisé par la Fondation du MNBAQ, que la cérémonie marquant le début des travaux de construction s'est déroulée, en présence du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, du maire de Québec, Bruno Marchand, des membres de la Fondation Jean Paul Riopelle dont Michael J. Audain, des membres du MNBAQ et de sa Fondation, Jean‑Luc Murray et Julie-Anne Vien, de l'architecte de la firme Les architectes fabg, Éric Gauthier, du président de CONCREA, Darren Bolduc, et d'Yseult Riopelle, fille de l'artiste. Nous tenons à souligner le précieux apport des ingénieurs d'AtkinsRéalis et du gestionnaire de projet CIMA+, étroitement associés à ce projet d'exception.

Les premiers travaux qui seront réalisés au cours des prochaines semaines et qui demeureront invisibles pour le public sont : la déconstruction intérieure d'une partie du pavillon Gérard-Morisset et la consolidation de la structure. L'érection du nouveau bâtiment devrait être complétée en 2026. Six mois avant l'inauguration officielle, l'entrepreneur livrera le nouveau pavillon au Musée afin que la préparation des expositions et l'aménagement des espaces publics soient orchestrés.

Dès son ouverture en 2026, le nouveau bâtiment promet une expérience sensible intégrant les sens ainsi que les émotions, où les visiteuses et les visiteurs pourront découvrir et apprécier les œuvres de Jean Paul Riopelle, mais aussi des espaces de vie uniques, vastes et inspirants s'ouvrant sur le parc. L'art numérique et les installations en plein air s'ajouteront pour faire de ce point de rencontre, un lieu incontournable de Québec.

Doté d'un budget de 84 M$, grâce à la contribution de plusieurs partenaires publics et privés, soit le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, la Fondation Jean Paul Riopelle et la Fondation du MNBAQ, l'Espace Riopelle* s'imbriquera parfaitement dans le complexe muséal existant et deviendra un train d'union harmonieux entre les pavillons Gérard-Morisset, Charles‑Baillairgé et Pierre Lassonde en plus de rehausser l'expérience des visiteuses et des visiteurs ainsi que de tous les adeptes d'art.

Place à la lumière, à l'innovation et à une architecture distinctive

Moderne, épuré et lumineux, le nouveau pavillon sera réalisé avec des matériaux nobles et recherchés. L'Espace Riopelle* sera à la hauteur du site exceptionnel où il sera érigé, les plaines d'Abraham, et surprendra la population par les aspects technologiques et innovants qu'il proposera.

Outre le chef-d'œuvre architectural qui sera construit, ce projet majeur s'inscrit dans une vision d'inclusion et d'accessibilité, façonnant tout le complexe muséal du MNBAQ, en devenant notamment la porte d'entrée d'un lieu dédié à la recherche et à l'éducation, qui proposera des programmes éducatifs destinés au grand public, aux étudiantes, aux étudiants, aux chercheuses, aux chercheurs visant à les sensibiliser à l'importance de l'art dans notre société.

Un projet rassembleur et déterminant

« Le coup d'envoi officiel de la construction de l'Espace Riopelle aujourd'hui, c'est l'occasion de se réjouir autour d'un projet rassembleur et novateur. Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet d'envergure, un véritable legs pour la collectivité. De plus, quelle manière poétique que de conclure les festivités entourant le centenaire de Riopelle avec l'ouverture du pavillon, prévue en 2026. »

- Mathieu Lacombe

Ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Québec est une ville de culture et d'histoire. Aujourd'hui, une nouvelle page d'histoire s'écrit à travers cette institution qui mettra en lumière un créateur exceptionnel, porte-étendard de l'art visuel. C'est un privilège de pouvoir construire cette infrastructure culturelle majeure à Québec. L'Hommage à Rosa Luxemburg, le chef-d'œuvre de Riopelle, ne pouvait pas avoir plus bel écrin. Merci aux nombreux partenaires et aux mécènes visionnaires, qui contribuent à ce legs précieux. »

- Bruno Marchand

Maire de Québec

« Par ce grand legs des célébrations du centenaire de Riopelle, nous honorons la mémoire de l'un des plus illustres artistes de tous les temps, un formidable héros culturel. Rappelons-nous que c'est sur ce même site qu'aspirait Riopelle, dès les années 80, à établir sa fondation. Nous y voilà enfin, près d'un demi-siècle plus tard. Nous ancrons une importante part de son legs artistique, ici, où la terre rencontre la rivière, surplombant le paysage naturel qu'il vénérait tant. En lui dédiant cet écrin d'exception, nous créons un véritable tremplin qui contribuera au rayonnement, ici et à l'international, non seulement de l'œuvre de Riopelle, mais de l'art québécois et canadien. La Fondation Riopelle tient à exprimer toute sa reconnaissance envers le gouvernement du Québec, la Ville et Québec et le MNBAQ pour ce formidable partenariat. »

- Michael Audain

Président et cofondateur, Fondation Jean Paul Riopelle

« Nous arrivons à ce moment charnière d'un projet majeur, celui où le bâtiment prendra forme nous rapprochant concrètement de son ouverture. De toute évidence, cette nouvelle construction changera à tout jamais le visage du MNBAQ, en rendant l'art plus accessible à toutes et à tous et en consolidant le statut du MNBAQ comme un établissement de grande envergure, une plaque tournante de la culture au Québec. »

- Frédéric Gascon

Vice-président du conseil d'administration du MNBAQ

« Au moment où nous donnons le coup d'envoi de la construction, un autre chantier s'apprête à débuter : celui de notre campagne de financement, la plus importante et la plus imposante de notre histoire. Gageons que tout l'enthousiasme et l'engouement qui se dégagent de la construction de l'Espace Riopelle trouveront écho dans les sommes que nous amasserons, ce qui nous donnera l'élan nécessaire pour doter notre Musée d'un quatrième bâtiment signature qui se démarquera à l'échelle internationale. »

- Julie-Anne Vien

Présidente du conseil d'administration de la Fondation du MNBAQ

« Beaucoup plus qu'un nouveau pavillon, l'Espace Riopelle propulsera l'ensemble de notre complexe muséal vers un futur radieux. Bougie d'allumage d'un projet qui transcende l'œuvre de Riopelle, il permettra aussi d'intégrer un projet éducatif en arts en plus de rendre notre établissement encore plus attrayant pour les visiteuses et les visiteurs locaux et internationaux. Je remercie toutes les équipes du Musée qui, déjà, contribuent à faire de cette aventure une grande réussite. »

- Jean-Luc Murray

Directeur général, MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

* L'Espace Riopelle est un nom provisoire. Le nom officiel sera divulgué dès que choisi.

