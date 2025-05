Coup d'envoi officiel de la fête nationale du Québec 2025 : une célébration de notre culture et de notre patrimoine

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui le coup d'envoi des festivités de la fête nationale 2025. Cette grande célébration collective, attendue par les Québécoises et Québécois, promet cette année encore des moments forts, rassembleurs et porteurs de fierté.

Pour incarner l'esprit de cette fête unique, Bianca Gervais et Sébastien Diaz agiront cette année à titre de co-porte-parole nationaux. Figure bien connue du milieu culturel québécois, le couple témoignera de sa passion et de son amour pour le Québec.

Hommage à une chanson qui nous unit

L'année 2025 marque un moment unique dans notre histoire collective. Pour la première fois, et chaque année par la suite, la fête nationale commémorera un événement nouveau. Cette année, la fête nationale sera l'occasion de célébrer le 50e anniversaire de la première interprétation publique de la chanson emblématique Gens du pays, écrite par Gilles Vigneault, et composée en collaboration avec Gaston Rochon. Cette chanson d'amour destinée aux Québécoises et Québécois a su traverser les générations, stimuler les rassemblements et réchauffer les cœurs. Elle sera mise à l'honneur tout au long des célébrations de cette année.

Identité visuelle

La fête nationale se dote désormais d'une nouvelle identité visuelle, appelée à se renouveler annuellement. Un illustrateur ou une illustratrice du Québec aura la chance d'apposer sa signature artistique à l'affiche officielle de la manifestation. Pour 2025, c'est l'illustrateur Jérôme Mireault qui a été choisi pour imaginer l'univers visuel de cette grande célébration.

Des célébrations régionales

En plus du grand spectacle sur les plaines d'Abraham à Québec, du défilé et du grand spectacle au parc Maisonneuve à Montréal, les 17 mandataires régionaux de la fête nationale s'apprêtent aussi à lancer leur programmation. Chacun proposera des festivités uniques, ancrées dans sa communauté, mettant en valeur les artistes et les traditions propres à sa région. Le dévoilement de ces programmations aura lieu au cours des prochaines semaines, et le public sera invité à prendre part aux nombreux rassemblements offerts.

Citations

« La fête nationale, c'est l'occasion parfaite pour mettre de l'avant notre culture, notre langue, notre musique, nos artistes, tout ce qui nous rassemble. C'est une fête inclusive, qui se déploie partout au Québec. C'est un rendez-vous les 23 et 24 juin pour célébrer ensemble notre nation! Je vous invite chaleureusement à y participer avec fierté. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est avec une immense fierté que nous présentons une fois de plus le Grand spectacle de la fête nationale dans la Capitale à Télé-Québec. Entourés d'une foule d'artistes et d'artisans passionnés, nous ferons vivre à tout le Québec une soirée électrisante, à l'image de notre culture. Nous sommes honorés de faire briller cette grande fête rassembleuse, pour que tous puissent vibrer ensemble, à l'unisson, au rythme de notre fierté collective. »

Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec

« La fête nationale est le moment idéal pour célébrer notre amour pour le Québec, véritable cœur battant de l'Amérique française. À travers les festivités que nous vous proposons, nous affirmons plus que jamais avec fierté la modernité, le dynamisme, la créativité et l'unicité de notre nation, toujours ouverte sur le monde. Rejoignez-nous dans cette célébration! Elle incarne ce que nous sommes!

Chères Québécoises, chers Québécois, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour! »

Marie-Anne Alepin, présidente du Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal

Faits saillants

Télé-Québec est responsable de l'organisation, de la production et de la diffusion du grand spectacle qui se tiendra sur les plaines d'Abraham à Québec.

Le Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean (CFN) est responsable de l'organisation du défilé et du grand spectacle au parc Maisonneuve, à Montréal.

Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec (SAQ) s'associent aux festivités pour en appuyer la portée et la mise en valeur à l'échelle nationale.

