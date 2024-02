Coup d'envoi des Journées de la persévérance scolaire 2024 : Célébrons 20 ans de mobilisation !

MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - C'est parti pour la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS) ! Sous le thème « Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent », l'événement a pour objectif de mettre en lumière le rôle central joué par l'entourage pour encourager les jeunes à persévérer. Car oui, la persévérance scolaire est un travail d'équipe ! Jusqu'au 16 février, le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE), formé par les 18 instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec (IRC), vous donne rendez-vous à travers tout le Québec pour participer à des activités visant à renforcer l'engagement et la motivation des jeunes envers leurs études.

20 ans de mobilisation et d'engagement

Nées en Montérégie en 2004, les JPS sont devenues, au fil du temps, un rendez-vous incontournable aux quatre coins du Québec. Elles offrent une tribune à la société québécoise pour encourager les jeunes et soutenir leur motivation. Les JPS sont une invitation à tous les acteurs de la société à poser un geste d'engagement pour la persévérance scolaire et la réussite éducative.

« Les JPS sont une occasion de célébrer, de rassembler les acteurs de la communauté autour des jeunes afin de les encourager et de leur rappeler que c'est toute une société qui se tient derrière eux dans le chemin vers la persévérance scolaire et la réussite éducative. Ces journées sont aussi un temps d'arrêt pour se rappeler que nous avons tous un rôle à jouer, que même nos plus petits gestes, qu'ils soient individuels ou collectifs, ont le pouvoir de contribuer à la persévérance scolaire, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Ensemble, continuons à faire rayonner les JPS ! » souligne Andrée Mayer-Périard, présidente du RQRE.

Chaque année, les JPS ont lieu la 3 ᵉ semaine de février, moment décisif de l'année scolaire où les élèves et les étudiants peuvent ressentir une baisse d'énergie et un creux de motivation.

Cette année, le thème choisi, « Pour leur avenir, persévérer se conjugue toujours au présent », permet de souligner l'importance de l'entourage dans la persévérance scolaire et la réussite éducative. Des enseignants qui accompagnent, des parents qui félicitent, des employeurs qui soutiennent, des amis qui écoutent ou encore des entraineuses qui motivent : tous ces petits gestes du quotidien ont un impact positif sur les jeunes pour rester engagés, croire en leurs rêves et persévérer.

Du 12 au 16 février, des activités hautes en couleur se tiendront dans des établissements scolaires, des organismes et des municipalités un peu partout au Québec. L'objectif est d'inviter la population à prendre le temps de féliciter et d'encourager les jeunes.

« Comme ministre de l'Éducation, ma priorité est la réussite éducative de nos élèves. Je suis donc très heureux de souligner le 20e anniversaire des Journées de la persévérance scolaire, qui mobilisent tous les acteurs de la société au Québec à l'importance de la persévérance scolaire. Le thème de cette année nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour encourager et motiver nos jeunes. » déclare Bernard Drainville, ministre de l'Éducation.

Un mouvement qui se déploie jusqu'au Nunavik

Au Nunavik, l'IRC ESUMA déploie une campagne unique qui représente les particularités culturelles des 14 communautés de ce territoire.

Présentée dans les trois langues parlées dans la région, soit l'inuktitut, le français et l'anglais, la campagne a pour thème « Persévérer, c'est dans notre nature » et se fonde sur des animaux gardiens, tels que le loup, le corbeau ou le phoque, qui ont comme objectif d'inspirer, d'encourager et de motiver les élèves.

Un fidèle porte-parole

Pour la sixième année consécutive, les JPS peuvent compter sur Laurent Duvernay-Tardif à titre de porte-parole. Il animera la quatrième édition du Rendez-vous avec Laurent Duvernay-Tardif et ses invités le jeudi 15 février 2024 de 10 h 30 à 11 h 30 au Colisée de Trois-Rivières en présence de 2 500 jeunes, et suivi en direct sur Internet par des milliers d'autres jeunes partout au Québec. Avec son acolyte Pascal Morrissette, il recevra des invités inspirants pour évoquer des sujets essentiels pour nos jeunes comme les moteurs de motivation, les facteurs de réussite et de persévérance, mais aussi le rôle fondamental joué par tout l'entourage. Conçu spécialement pour les élèves de la 5e année du primaire à la deuxième secondaire, cet événement rassembleur et festif est organisé en collaboration avec la Fondation Laurent Duvernay-Tardif.

« Chaque jour est une occasion de renforcer le désir d'un jeune à persévérer. C'est en nous intéressant à leurs intérêts, à leurs défis et à leurs réussites que nous pouvons les aider à révéler tout leur potentiel. Je suis très heureux et honoré d'être le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire pour la sixième année consécutive. C'est un moment fort de mobilisation qui permet à tout un chacun de prendre conscience que nous avons toutes et tous un rôle à jouer. » déclare Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole des JPS.

Une touche de vert suffit pour le jeudi PerséVERT

Le jeudi 15 février, tout le monde est invité à mettre le vert à l'honneur et à partager ce geste fièrement avec le mot-clic #perséVERT2024. L'objectif ? Créer une vague verte pour témoigner de notre soutien aux élèves et aux étudiants et les motiver à persévérer.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur les JPS 2024 : https://www.journeesperseverancescolaire.com/

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE)

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficace qui répond à leurs besoins. Riche d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

