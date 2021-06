Coup d'envoi des activités de la 25e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées!

DRUMMONDVILLE, QC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Office des personnes handicapées du Québec est heureux de lancer aujourd'hui les activités de la 25e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Du 1er au 7 juin, la porte-parole de la Semaine, madame Rosalie Taillefer-Simard, invite l'ensemble de la population québécoise à souligner avec elle cette nouvelle édition, sous le thème « Une société plus inclusive, un geste à la fois ».

Cette 25e édition porte sur l'importance des gestes qui peuvent être faits afin de réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans leurs activités de tous les jours. La Semaine se veut ainsi une occasion unique, pour chacune et chacun d'entre nous, de poser un geste, individuel ou collectif, afin de rendre notre société plus juste, plus équitable, plus inclusive.

« Cette année, la Semaine québécoise des personnes handicapées met en lumière les défis encore présents et les actions à poser pour rendre notre société plus inclusive. Bien que des progrès aient été accomplis au cours des dernières années, des obstacles à la participation sociale des personnes handicapées persistent toujours. En 2021, la Semaine a encore toute sa pertinence pour nous faire réfléchir collectivement sur les gestes que nous pouvons poser pour améliorer la situation des personnes handicapées et celle de leur famille. »

Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec

« Je suis fière et contente d'être la porte-parole de cette 25e édition de la Semaine. Comme je suis une personne malentendante, je veux sensibiliser la population à la réalité des personnes qui vivent avec une différence. Je veux contribuer à ce que les personnes handicapées soient mieux intégrées autant dans le monde professionnel, scolaire, que dans la société en général. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter concernant l'accessibilité partout dans les entreprises, les restaurants et les activités culturelles et sportives. Au Québec, plus d'un million de personnes âgées de 15 ans et plus ont une incapacité et un simple petit geste de votre part peut faire une grande différence dans nos vies. »

Rosalie Taillefer-Simard, porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées

Faits saillants :

La Semaine québécoise des personnes handicapées a lieu chaque année du 1 er au 7 juin. Il s'agit de la 25 e édition cette année;

au 7 juin. Il s'agit de la 25 édition cette année; L'objectif de la Semaine est de sensibiliser l'ensemble de la population et, surtout, de l'inciter à passer à l'action en posant des gestes pour favoriser la participation des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société;

Une campagne publicitaire est présentement diffusée dans les médias numériques et sur les réseaux sociaux et se poursuivra jusqu'au 7 juin prochain;

Cette année, l'Office a produit une série de nouveaux visuels plus colorés et ludiques pour souligner la 25 e édition de la Semaine. Ces illustrations présentent, d'une manière originale, différents types d'incapacité et suggèrent des gestes simples à poser;

édition de la Semaine. Ces illustrations présentent, d'une manière originale, différents types d'incapacité et suggèrent des gestes simples à poser; L'Office a développé, pour la Semaine, des outils de sensibilisation numériques, dont plusieurs suggestions d'activités, du matériel promotionnel et de nouveaux modèles de publications clés en main pour les réseaux sociaux, les sites Web, les extranets et les intranets;

Du 1 er au 7 juin, la porte-parole Rosalie Taillefer-Simard animera les activités de la Semaine. Parmi celles-ci, notons la diffusion de vidéos en direct où madame Taillefer-Simard s'entretiendra avec des personnes handicapées pour discuter de leur réalité et des différents obstacles qu'elles rencontrent. Ces entrevues seront diffusées en direct sur la page Facebook de l'Office et sur celle de madame Taillefer-Simard les 2, 3 et 4 juin, à 13 h;

au 7 juin, la porte-parole animera les activités de la Semaine. Parmi celles-ci, notons la diffusion de vidéos en direct où madame Taillefer-Simard s'entretiendra avec des personnes handicapées pour discuter de leur réalité et des différents obstacles qu'elles rencontrent. Ces entrevues seront diffusées en direct sur la page Facebook de l'Office et sur celle de madame Taillefer-Simard les 2, 3 et 4 juin, à 13 h; Rappelons qu'au Québec, plus d'un million de personnes ont une incapacité, soit 16 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus, selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017.

